Internacionales
Deslizamiento de tierra en China deja al menos ocho muertos y 34 desaparecidos
Al menos ocho personas murieron y otras 34 permanecen desaparecidas tras un deslizamiento de tierra registrado este viernes en el suroeste de China, informaron las autoridades locales.
El corrimiento ocurrió hacia las 09:10 hora local (01:10 GMT) en el condado de Pengshui, perteneciente a la municipalidad de Chongqing.
De acuerdo con la televisión estatal CCTV, más de 800 socorristas fueron desplegados en la zona para participar en las labores de búsqueda y rescate.
El responsable del condado, Ren Xujiang, informó durante una rueda de prensa que 18 personas fueron rescatadas con vida; sin embargo, ocho de ellas fallecieron posteriormente.
Imágenes difundidas por CCTV mostraron una enorme masa de tierra y rocas que sepultó parte de una calle donde había viviendas y comercios al pie de una montaña. Además, otros videos captaron a vecinos huyendo entre una densa nube de polvo tras el deslizamiento.
Un funcionario local explicó que el área afectada se caracteriza por un relieve escarpado e inestable y advirtió que aún existen rocas con riesgo de desprendimiento.
El Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Gestión de Emergencias informaron que el Gobierno destinó 50 millones de yuanes (7,36 millones de dólares) para financiar las labores de rescate y brindar asistencia a los damnificados.
Por su parte, el presidente chino, Xi Jinping, solicitó esclarecer cuanto antes las causas del desastre y ordenar inspecciones para identificar y eliminar otros riesgos geológicos.
El deslizamiento ocurrió menos de dos semanas después de otro incidente similar registrado en la provincia noroccidental de Gansu, donde murieron 21 personas y otras 12 permanecen desaparecidas.
Internacionales
Incendio en el noreste de España calcina más de 12,000 hectáreas
Un incendio forestal registrado cerca de Zaragoza, en el noreste de España, ha arrasado más de 12,000 hectáreas y mantiene un riesgo de propagación «muy alto», informó este viernes el Gobierno de la región de Aragón.
«La noche ha sido muy compleja, muy difícil. En estos momentos estimamos que la superficie quemada estaría por encima de 12,000 hectáreas», declaró a periodistas el encargado de Interior del Gobierno aragonés, Roberto Bermúdez de Castro.
El incendio, declarado el miércoles en el municipio de Orés, una zona poco poblada de Aragón, provocó la evacuación de cinco pequeños pueblos. Los bomberos trabajaron durante toda la noche del jueves al viernes, aunque el Gobierno de Aragón advirtió que «el fuego se mantiene muy activo».
«El riesgo de propagación continúa siendo muy alto» y la prioridad es «seguir garantizando la protección de todos los núcleos habitados», señaló Bermúdez de Castro.
Hasta el momento, el siniestro no ha dejado víctimas. Más de 450 bomberos, con el apoyo de 300 miembros del ejército y alrededor de 30 medios aéreos que realizan descargas de agua sobre las llamas, continúan combatiendo el fuego.
El incendio ha generado preocupación en España, un país que aún recuerda el fuerte siniestro forestal ocurrido la semana pasada en la provincia de Almería, en la región sureña de Andalucía, donde murieron 13 personas y fueron destruidas 7,000 hectáreas.
España ha experimentado en los últimos años olas de calor cada vez más prolongadas y frecuentes, con temperaturas superiores a los 40 ºC, condiciones que favorecen la propagación de incendios forestales.
Según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS), en 2025 más de 393,000 hectáreas fueron arrasadas por incendios en España, la cifra más alta en la historia reciente. Además, en lo que va del año, 72,488 hectáreas del país han sido afectadas por el fuego, según el mismo organismo.
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, señaló el martes durante una visita a la zona afectada por el incendio en Andalucía que los efectos de la emergencia climática «cada vez se están agravando» y advirtió que se prevé un «verano complejo» en España debido a los incendios.
Internacionales
El camino de la diplomacia sigue vigente con Irán
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantiene abierta la posibilidad de alcanzar una solución diplomática con Irán, informó la Casa Blanca, que aseguró que Washington continúa en contacto con Teherán pese a la reanudación de las hostilidades.
Las declaraciones fueron emitidas un día después de que Trump agradeciera a Irán por la liberación de un ciudadano estadounidense que permanecía detenido desde diciembre de 2024, un gesto que fue interpretado como una posible señal de apertura diplomática.
Durante una rueda de prensa, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que el mandatario estadounidense considera responsables a los iraníes cuando incumplen los compromisos asumidos con Estados Unidos, aunque señaló que Trump mantiene disposición al diálogo.
«El presidente considera [a los iraníes] responsables cuando le dan la espalda a los compromisos que han asumido con Estados Unidos. Pero, al mismo tiempo, siempre está abierto a la diplomacia», declaró Leavitt.
La portavoz agregó que Irán expresó al presidente estadounidense su interés en alcanzar un acuerdo, aunque advirtió que Washington no permitirá ataques contra embarcaciones en el estrecho sin consecuencias.
«Le expresaron al presidente que aún quieren lograr un acuerdo. Estamos hablando con ellos, pero, de nuevo, el presidente no va a permitir que disparen contra barcos en el estrecho sin que haya consecuencias», señaló.
El frágil alto el fuego acordado en junio continúa bajo presión luego de que Estados Unidos lanzara varias rondas de ataques en los últimos días, con el objetivo de frenar la capacidad de Irán para amenazar el tráfico marítimo.
Internacionales
Dos salvadoreños y una nicaragüense son capturados tras ser señalados de asaltar pasajeros de autobús en Honduras
Dos salvadoreños y una mujer nicaragüense estuvieron a punto de ser linchados luego de ser señalados por pasajeros de un autobús de presuntamente cometer asaltos en Tegucigalpa, Honduras.
Tras una denuncia ciudadana, agentes de la Policía Nacional de Honduras procedieron a capturar a los sospechosos, quienes negaron las acusaciones ante las cámaras y micrófonos de medios de comunicación locales.
De acuerdo con usuarios del transporte colectivo, los señalados habrían estado asaltando a los pasajeros de una unidad de autobús, hasta que los usuarios y el motorista decidieron enfrentarlos.
Además, algunos empleados de ruta aseguraron, fuera de cámaras, que ya han identificado a estos y otros sujetos que se dedicarían a esta actividad ilícita.
Los trabajadores manifestaron estar cansados de esta situación y solicitaron a las autoridades actuar ante los hechos que afectan a la población.
🔴🚨¡Casi linchados! Dos salvadoreños y una nicaragüense son capturados por presuntamente asaltar unidades del transporte público.
🚌Los sospechosos fueron identificados por conductores y pasajeros, quienes denuncian estar «hartos» de los constantes robos en esta zona. pic.twitter.com/wpfy7KpgJK
— TSiHonduras (@TSiHonduras) July 16, 2026