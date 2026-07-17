Nacionales
El Salvador suma un nuevo día sin homicidios
El Salvador sumó un día más sin registrar homicidios durante julio, con lo que el mes acumula 15 jornadas sin asesinatos, de acuerdo con las estadísticas oficiales de la Policía Nacional Civil (PNC).
Los datos fueron compartidos por la institución a través de su cuenta de X, donde informó que el jueves 16 de julio finalizó sin homicidios en todo el territorio nacional.
«Finalizamos el jueves 16 de julio, con 0 homicidios en el país», publicó la PNC en su cuenta oficial de X.
Según el registro oficial, los días con cero homicidios durante julio son: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15 y 16.
De acuerdo con el balance de Seguridad, 2025 cerró con 303 días sin homicidios, la cifra más alta registrada hasta la fecha. Además, en lo que va de 2026, El Salvador acumula un total de 170 días sin homicidios.
Las autoridades destacan que los constantes patrullajes de los equipos de la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada también han permitido que El Salvador mantenga un contexto social alejado de la violencia y se haya convertido en el país más seguro del hemisferio occidental.
Nacionales
Parque Nacional El Boquerón reabre sus puertas al público
El Parque Nacional El Boquerón volvió a recibir este jueves a turistas nacionales e internacionales luego de permanecer cerrado durante un período por trabajos de remodelación y mantenimiento impulsados por el Gobierno del presidente Nayib Bukele.
Las intervenciones tienen como objetivo fortalecer la experiencia de los visitantes y ampliar la oferta de actividades dentro de uno de los principales atractivos naturales de El Salvador.
Rodeado de un clima fresco y con una vista privilegiada hacia el cráter del volcán de San Salvador, El Boquerón continúa siendo uno de los destinos más visitados del país, atrayendo a familias, excursionistas y viajeros extranjeros interesados en conocer la riqueza natural salvadoreña.
La ministra de Turismo, Morena Valdez, destacó que las obras forman parte de un plan para desarrollar nuevas experiencias dentro del parque.
«Este día [ayer] abrimos nuevamente las puertas del Parque Nacional El Boquerón. Estábamos haciéndole mantenimiento y estamos construyendo otras fases para dar más experiencias. Este es uno de los sitios más visitados tanto por nacionales e internacionales. Invitamos a la población a que explore los sitios turísticos públicos», expresó la funcionaria.
De acuerdo con la información proporcionada, los trabajos buscan mejorar la infraestructura del parque y brindar mayor comodidad a los visitantes, mientras continúan nuevas etapas del proyecto para diversificar las actividades disponibles en este espacio natural.
Con la reapertura, El Boquerón reafirma su posición como uno de los principales referentes del turismo de naturaleza en El Salvador, ofreciendo senderos, paisajes del cráter volcánico y espacios para disfrutar de actividades al aire libre dentro de un área protegida que recibe a miles de visitantes cada año.
Por otra parte, Morena Valdez señaló que continúan impulsando un turismo más sostenible en el país y que este crecimiento esté acompañado de acciones desarrolladas desde la cartera de Estado junto con la empresa privada.
«El presidente Nayib Bukele nos ha instruido que el turismo sea sostenible, pero sobre todo que tenga un derrame económico en las comunidades. Por eso, estamos trabajando de la mano con socios estratégicos y con las demás instituciones del Gobierno para llevar más proyectos de infraestructura turística pública que beneficien a las comunidades», afirmó durante una entrevista.
Nacionales
Fuerte sismo de magnitud 7.4 es percibido con gran intensidad en El Salvador
El Observatorio del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Marn) informó que durante la mañana de este viernes se registró un fuerte sismo que fue percibido en El Salvador.
De acuerdo con la institución, el movimiento telúrico ocurrió a las 8:48 a. m. y tuvo una magnitud de 7.4 en la escala de Richter. El epicentro se localizó cerca de la costa de Chiapas, en México.
Tras el sismo, pobladores reportaron que el temblor fue percibido con gran intensidad en varias zonas de El Salvador.
Nacionales
Empresa de IA pone la mirada en El Salvador
El Vicepresidente Félix Ulloa, sostuvo una reunión con el Presidente y Fundador de Teknomic, Scott Jesse Silver, y representantes de esta empresa tecnológica, quienes expusieron una propuesta orientada a fortalecer la gobernanza comunitaria mediante el uso responsable de herramientas digitales.
El Vicepresidente Ulloa destacó que El Salvador cuenta con la Agencia Nacional de Inteligencia Artificial (ANIA), institución rectora encargada de promover, investigar y desarrollar la aplicación de la inteligencia artificial, la robótica y otras tecnologías emergentes.
En ese marco, se refirió a algunos de los ejes que orientan el trabajo de la Agencia y el desarrollo responsable de estas tecnologías en el país, entre ellos la protección de datos y el impulso de la robótica. Asimismo, subrayó que la innovación debe avanzar acompañada de mecanismos de seguridad, confianza y resguardo de la información, garantizando que la tecnología permanezca al servicio de las personas y del desarrollo nacional.
El Vicemandatario compartió su experiencia en el primer Diálogo Mundial sobre la Gobernanza de la Inteligencia Artificial de las Naciones Unidas y destacó el liderazgo conjunto de El Salvador y Estonia, países que copresidieron este espacio en inteligencia artificial y gobernanza digital.
A su vez, el Silver explicó que Teknomic propone implementar un proyecto piloto de gobernanza digital orientado a robustecer la transparencia, la participación ciudadana y la eficiencia de los procesos comunitarios. La iniciativa contempla una plataforma para gestionar propuestas, reuniones, resoluciones y registros oficiales de manera verificable, incorporando herramientas de inteligencia artificial bajo supervisión humana y con respeto a la autoridad institucional.
Al finalizar el encuentro, ambas partes manifestaron su disposición de mantener el intercambio técnico y explorar posibles espacios de colaboración en beneficio de las comunidades salvadoreñas.