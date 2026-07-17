El Salvador suma un nuevo día sin homicidios

El Parque Nacional El Boquerón volvió a recibir este jueves a turistas nacionales e internacionales luego de permanecer cerrado durante un período por trabajos de remodelación y mantenimiento impulsados por el Gobierno del presidente Nayib Bukele.

Las intervenciones tienen como objetivo fortalecer la experiencia de los visitantes y ampliar la oferta de actividades dentro de uno de los principales atractivos naturales de El Salvador.

Rodeado de un clima fresco y con una vista privilegiada hacia el cráter del volcán de San Salvador, El Boquerón continúa siendo uno de los destinos más visitados del país, atrayendo a familias, excursionistas y viajeros extranjeros interesados en conocer la riqueza natural salvadoreña.

La ministra de Turismo, Morena Valdez, destacó que las obras forman parte de un plan para desarrollar nuevas experiencias dentro del parque.

«Este día [ayer] abrimos nuevamente las puertas del Parque Nacional El Boquerón. Estábamos haciéndole mantenimiento y estamos construyendo otras fases para dar más experiencias. Este es uno de los sitios más visitados tanto por nacionales e internacionales. Invitamos a la población a que explore los sitios turísticos públicos», expresó la funcionaria.

De acuerdo con la información proporcionada, los trabajos buscan mejorar la infraestructura del parque y brindar mayor comodidad a los visitantes, mientras continúan nuevas etapas del proyecto para diversificar las actividades disponibles en este espacio natural.

Con la reapertura, El Boquerón reafirma su posición como uno de los principales referentes del turismo de naturaleza en El Salvador, ofreciendo senderos, paisajes del cráter volcánico y espacios para disfrutar de actividades al aire libre dentro de un área protegida que recibe a miles de visitantes cada año.

Por otra parte, Morena Valdez señaló que continúan impulsando un turismo más sostenible en el país y que este crecimiento esté acompañado de acciones desarrolladas desde la cartera de Estado junto con la empresa privada.

«El presidente Nayib Bukele nos ha instruido que el turismo sea sostenible, pero sobre todo que tenga un derrame económico en las comunidades. Por eso, estamos trabajando de la mano con socios estratégicos y con las demás instituciones del Gobierno para llevar más proyectos de infraestructura turística pública que beneficien a las comunidades», afirmó durante una entrevista.

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