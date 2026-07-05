Contingente salvadoreño realiza jornada recreativa con niños afectados por los terremotos en Venezuela

El contingente humanitario enviado por el Gobierno de El Salvador desarrolló una jornada de convivencia con niños albergados en el Estadio de Béisbol Miguel Ángel Montes, en La Guaira, como parte de las acciones de asistencia que ejecuta tras los terremotos registrados en Venezuela.

Durante la actividad, médicos, bomberos, equipos tácticos y otros profesionales compartieron una tarde de recreación con los menores, a quienes entregaron crayones y materiales para dibujar. Además, participaron junto a ellos en juegos y dinámicas orientadas a brindarles un momento de esparcimiento en medio de la emergencia.

Las imágenes difundidas muestran a los rescatistas sentados con los niños, conversando, coloreando y compartiendo momentos de alegría, en una iniciativa enfocada en brindar apoyo emocional a las familias damnificadas, especialmente a la niñez, mientras continúan las labores de respuesta a la emergencia.

De acuerdo con el Gobierno del presidente Nayib Bukele, además de las labores de búsqueda y rescate, el objetivo es contribuir al estado de ánimo de la población afectada. La atención a la niñez forma parte de ese esfuerzo, al considerar que los menores integran uno de los grupos más vulnerables tras una emergencia de esta magnitud.

Las autoridades señalaron que, mediante actividades recreativas, juegos y espacios de convivencia, los equipos humanitarios buscan favorecer el bienestar psicológico de los niños, ayudándoles a reducir el impacto emocional provocado por los terremotos. Estas acciones complementan la asistencia médica y la entrega de ayuda humanitaria que se mantiene en las zonas afectadas.

En ese contexto, la venezolana Pao la Lairet, quien días atrás solicitó públicamente ayuda al presidente Nayib Bukele tras los devastadores terremotos, agradeció la rápida respuesta de El Salvador y destacó el apoyo brindado por el contingente salvadoreño a las comunidades afectadas.

Paralelamente, los equipos salvadoreños continúan desplegados en las zonas impactadas por los sismos, donde participan en labores de búsqueda y rescate, atención médica y distribución de insumos básicos, como parte de la misión humanitaria enviada para apoyar a la población venezolana.

Continúan las labores de recuperación en Venezuela

Las autoridades de Venezuela actualizaron ayer el balance de la emergencia e informaron que el número de víctimas asciende a 2,954 personas fallecidas y 16,592 heridas, mientras concentran sus esfuerzos en la recuperación de infraestructura y la atención de miles de damnificados.

En La Guaira, la zona más afectada por los sismos, continúan los trabajos de rehabilitación de la red vial y la evaluación de daños en puentes y carreteras. La ministra de Transporte, Jacqueline Faría, informó que las cuadrillas permanecen desplegadas ejecutando labores de asfaltado, mantenimiento de juntas de dilatación, colocación de barandas y otras acciones para restablecer las condiciones de seguridad en las principales vías de comunicación.

Las operaciones de búsqueda y rescate se han reducido conforme disminuyen las probabilidades de encontrar sobrevivientes bajo los escombros. Sin embargo, familiares de personas desaparecidas mantienen la esperanza y solicitan que las labores continúen, especialmente en los edificios colapsados de La Guaira, donde se registró el mayor grado de destrucción.

Mientras tanto, miles de habitantes permanecen fuera de sus viviendas a la espera de inspecciones técnicas que determinen si las estructuras son habitables. De acuerdo con las autoridades, al menos 15,050 personas perdieron sus hogares como consecuencia del desastre.

El Gobierno venezolano sostuvo una reunión con el representante de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el país, Gianluca Rampolla, para coordinar planes de atención integral y la instalación de campamentos temporales destinados a las familias afectadas. Asimismo, el Ejecutivo continúa evaluando medidas económicas para responder a la emergencia, las cuales aún no han sido anunciadas oficialmente.

Por su parte, el Ministerio de Educación informó que las clases se reanudarán mañana en las zonas que no resultaron afectadas por los terremotos, mientras que en las regiones impactadas permanecerán suspendidas. Además, la institución incorporará la gestión del riesgo de desastres como parte de los contenidos educativos.

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