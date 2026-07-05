Internacionales
Contingente salvadoreño realiza jornada recreativa con niños afectados por los terremotos en Venezuela
El contingente humanitario enviado por el Gobierno de El Salvador desarrolló una jornada de convivencia con niños albergados en el Estadio de Béisbol Miguel Ángel Montes, en La Guaira, como parte de las acciones de asistencia que ejecuta tras los terremotos registrados en Venezuela.
Durante la actividad, médicos, bomberos, equipos tácticos y otros profesionales compartieron una tarde de recreación con los menores, a quienes entregaron crayones y materiales para dibujar. Además, participaron junto a ellos en juegos y dinámicas orientadas a brindarles un momento de esparcimiento en medio de la emergencia.
Las imágenes difundidas muestran a los rescatistas sentados con los niños, conversando, coloreando y compartiendo momentos de alegría, en una iniciativa enfocada en brindar apoyo emocional a las familias damnificadas, especialmente a la niñez, mientras continúan las labores de respuesta a la emergencia.
De acuerdo con el Gobierno del presidente Nayib Bukele, además de las labores de búsqueda y rescate, el objetivo es contribuir al estado de ánimo de la población afectada. La atención a la niñez forma parte de ese esfuerzo, al considerar que los menores integran uno de los grupos más vulnerables tras una emergencia de esta magnitud.
Las autoridades señalaron que, mediante actividades recreativas, juegos y espacios de convivencia, los equipos humanitarios buscan favorecer el bienestar psicológico de los niños, ayudándoles a reducir el impacto emocional provocado por los terremotos. Estas acciones complementan la asistencia médica y la entrega de ayuda humanitaria que se mantiene en las zonas afectadas.
En ese contexto, la venezolana Pao la Lairet, quien días atrás solicitó públicamente ayuda al presidente Nayib Bukele tras los devastadores terremotos, agradeció la rápida respuesta de El Salvador y destacó el apoyo brindado por el contingente salvadoreño a las comunidades afectadas.
Paralelamente, los equipos salvadoreños continúan desplegados en las zonas impactadas por los sismos, donde participan en labores de búsqueda y rescate, atención médica y distribución de insumos básicos, como parte de la misión humanitaria enviada para apoyar a la población venezolana.
Continúan las labores de recuperación en Venezuela
Las autoridades de Venezuela actualizaron ayer el balance de la emergencia e informaron que el número de víctimas asciende a 2,954 personas fallecidas y 16,592 heridas, mientras concentran sus esfuerzos en la recuperación de infraestructura y la atención de miles de damnificados.
En La Guaira, la zona más afectada por los sismos, continúan los trabajos de rehabilitación de la red vial y la evaluación de daños en puentes y carreteras. La ministra de Transporte, Jacqueline Faría, informó que las cuadrillas permanecen desplegadas ejecutando labores de asfaltado, mantenimiento de juntas de dilatación, colocación de barandas y otras acciones para restablecer las condiciones de seguridad en las principales vías de comunicación.
Las operaciones de búsqueda y rescate se han reducido conforme disminuyen las probabilidades de encontrar sobrevivientes bajo los escombros. Sin embargo, familiares de personas desaparecidas mantienen la esperanza y solicitan que las labores continúen, especialmente en los edificios colapsados de La Guaira, donde se registró el mayor grado de destrucción.
Mientras tanto, miles de habitantes permanecen fuera de sus viviendas a la espera de inspecciones técnicas que determinen si las estructuras son habitables. De acuerdo con las autoridades, al menos 15,050 personas perdieron sus hogares como consecuencia del desastre.
El Gobierno venezolano sostuvo una reunión con el representante de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el país, Gianluca Rampolla, para coordinar planes de atención integral y la instalación de campamentos temporales destinados a las familias afectadas. Asimismo, el Ejecutivo continúa evaluando medidas económicas para responder a la emergencia, las cuales aún no han sido anunciadas oficialmente.
Por su parte, el Ministerio de Educación informó que las clases se reanudarán mañana en las zonas que no resultaron afectadas por los terremotos, mientras que en las regiones impactadas permanecerán suspendidas. Además, la institución incorporará la gestión del riesgo de desastres como parte de los contenidos educativos.
Internacionales
Miles de aficionados reciben a la selección de Cabo Verde tras su histórica participación en el Mundial 2026
La selección de Cabo Verde protagonizó un regreso histórico a Praia, donde miles de aficionados salieron a las calles para recibir a los «Tiburones Azules» y reconocer su destacada participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026.
El multitudinario recibimiento convirtió a la capital caboverdiana en un escenario de celebración, con miles de personas que acompañaron al equipo nacional durante su recorrido. En algunos momentos, varios aficionados realizaron reverencias como muestra de admiración y reconocimiento hacia los futbolistas.
Las autoridades del país también destacaron el desempeño de la selección y el ejemplo de determinación mostrado durante el torneo, al considerar que su actuación permitió que Cabo Verde captara la atención del mundo.
El recibimiento reflejó el orgullo de la población por una campaña que quedará marcada como uno de los capítulos más importantes en la historia del fútbol caboverdiano.
Internacionales
Sonda japonesa sobrevuela un asteroide en un ensayo para proteger la Tierra
Una sonda espacial japonesa sobrevoló este domingo un asteroide cercano a la Tierra como parte de una misión de prueba destinada a desarrollar tecnologías que, en el futuro, podrían contribuir a proteger el planeta de cuerpos rocosos potencialmente peligrosos.
La sonda Hayabusa2, de aproximadamente el tamaño de un refrigerador, tenía previsto pasar a unos 800 metros del asteroide Torifune, según habían anunciado científicos de la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial (JAXA).
El objetivo de la misión era evaluar si una nave de este tipo podría desviar un asteroide que representara una amenaza para la Tierra.
A diferencia de la misión realizada por la NASA en 2022, cuando una nave impactó deliberadamente contra el asteroide Dimorphos, de 160 metros de diámetro, para modificar su órbita, Hayabusa2 no fue diseñada para colisionar con Torifune.
La sonda, que viajaba a más de 18,000 kilómetros por hora, buscaba demostrar que es posible controlar con gran precisión su trayectoria, una capacidad considerada esencial para una eventual misión de desvío de asteroides.
«A las 18:35 (09:35 GMT), Hayabusa2 realizó un sobrevuelo de Torifune y la nave funcionó con normalidad», declaró a la AFP una portavoz de la JAXA, quien pidió permanecer en el anonimato.
Imágenes difundidas por la agencia espacial mostraron a científicos celebrando la maniobra con aplausos desde la sala de control.
Si se confirma que la nave pasó a menos de 800 metros de Torifune, la operación se convertirá en uno de los sobrevuelos más cercanos jamás realizados a un asteroide próximo a la Tierra.
Además del sobrevuelo, las cámaras de Hayabusa2 recopilarían información sobre la superficie del asteroide, incluidas sus características geográficas, textura y temperatura, datos que los científicos consideran fundamentales para futuras misiones de defensa planetaria.
La JAXA aclaró que la misión no responde a ninguna amenaza real e inmediata para la Tierra.
Hayabusa2 continuará explorando asteroides
Lanzada en 2014, Hayabusa2 ya había destacado por aterrizar en el asteroide Ryugu, ubicado a unos 300 millones de kilómetros de la Tierra, donde logró recolectar muestras de su superficie.
Seis años después, la sonda regresó con fragmentos del asteroide, los cuales han permitido a los científicos obtener información sobre las condiciones del sistema solar en sus primeras etapas.
Tras completar la misión en Torifune, está previsto que Hayabusa2 intente en 2031 un «encuentro» con otro asteroide, denominado 1998 KY26, una maniobra que consiste en volar junto al objeto o incluso posarse sobre él para recopilar información detallada.
Internacionales
Perros rescatistas apoyan la búsqueda de sobrevivientes tras los terremotos en Venezuela
Sisu enfrentó su primera misión de búsqueda entre los escombros que dejaron los dos sismos registrados en Venezuela con la misma determinación y energía con la que persigue su juguete favorito, una pelota naranja y azul.
Con su arnés negro, la labradora retriever de color marrón recorrió los edificios colapsados por los terremotos ocurridos el 24 de junio para buscar sobrevivientes utilizando únicamente su olfato. La canina forma parte del Florida Task Force 2, equipo especializado en búsqueda y rescate.
De acuerdo con Alexander Parada, integrante del Florida Task Force 2, los perros son los primeros en ingresar a las zonas donde se sospecha que puede haber víctimas con vida.
«El trabajo de ellos se basa en detectar dónde hay humanos», explicó Parada a la AFP. Detalló que los animales identifican la presencia de personas mediante la temperatura corporal, el olor y el dióxido de carbono que exhalan las víctimas.
Parada destacó que los perros realizan una labor que los rescatistas no pueden hacer y señaló que Piper, otra labradora retriever del equipo, logró rescatar a dos personas durante esta, su primera misión.
Por su parte, Sylvia Arango, responsable de Sisu y guía canina desde 1998, explicó que cuando un perro marca una posible ubicación, un segundo animal confirma la alerta antes de que los socorristas utilicen radares o cámaras para precisar el lugar donde podrían encontrarse las víctimas.
Según Parada, el trabajo de los perros agiliza las labores de rescate al permitir inspeccionar grandes áreas en poco tiempo, un factor determinante debido a que las probabilidades de encontrar sobrevivientes disminuyen conforme transcurren las primeras 72 horas después de un desastre.
Más de 120 perros participaron en las labores de rescate
Sisu fue uno de los más de 120 perros rescatistas procedentes de una docena de países que participaron en las labores de búsqueda en distintas comunidades de La Guaira, la región costera más afectada por los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5.
Entre ellos destacó Tsunami, un border collie venezolano con un ojo azul y otro marrón, cuya historia conmovió a la población al pasar de ser un animal rescatado de una situación de maltrato a convertirse en un perro dedicado a salvar vidas.
Al igual que sus compañeros humanos, los caninos trabajaron en turnos de 12 horas en operaciones de alto riesgo.
Las labores se desarrollaron bajo las altas temperaturas de La Guaira, exponiendo a los animales a deshidratación y abrasiones en el pelaje. En el caso de Sisu, estas lesiones eran visibles en el cuello.
Los perros también recorrieron túneles estrechos formados por paredes, columnas y vigas colapsadas en busca de sobrevivientes. Durante las operaciones, algunos sufrieron heridas, fracturas y secuelas emocionales.
«En el momento en que subimos a esos montones de escombros, no hay ninguna garantía de que vayamos a estar a salvo», afirmó Arango.
Fortaleza y apoyo emocional
Arango explicó que un perro rescatista debe contar con mucha energía y con la capacidad de desenvolverse sin miedo en entornos inestables.
«En general, se llama fortaleza de carácter; es como cuando los llevas a ver algo raro y dicen: ‘¡oh!’, y luego quieren investigarlo», comentó.
Añadió que el género no representa diferencias para desempeñar estas tareas. Aunque la mayoría de los integrantes del equipo estadounidense son labradores retriever, también participan border collies, golden retrievers, pastores belga malinois y pastores alemanes.
El sábado, diez días después de los terremotos que han dejado casi 3,000 personas fallecidas, equipos de Brasil y España continuaban inspeccionando las zonas destruidas junto con sus perros de búsqueda.
Mientras tanto, para Sisu y Piper había llegado el momento de regresar a casa.
Al finalizar la misión, Arango expresó que lo que más la emocionó fue ver cómo Sisu logró llevar alegría en medio de la tragedia.
«Es una situación devastadora», afirmó.
Sin embargo, destacó que cuando los perros se acercan a personas afectadas, especialmente a los niños, les permiten sonreír y encontrar un momento de alivio.
«Es también una oportunidad de (…) tratar por un momento de no pensar en los horrores que están viviendo, y simplemente recibir amor de un cachorro feliz», concluyó.