MARN informa presencia de polvo del Sahara y prevé lluvias para este domingo

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó que durante este día se mantiene la presencia de polvo del Sahara en el país en concentraciones muy bajas, lo que representa un nivel de riesgo bajo para la salud. No obstante, la institución indicó que persistirá la visibilidad brumosa.

De acuerdo con el pronóstico, para horas de la tarde se espera un cielo ligeramente nublado y lluvias en sectores montañosos al norte del país, así como en la franja volcánica, especialmente en la cordillera de Apaneca-Ilamatepec.

El MARN también prevé que durante la noche el ambiente sea fresco y se registren lluvias en las zonas central y occidental del territorio, con mayor probabilidad en los departamentos de Cuscatlán, La Libertad, San Salvador y Sonsonate.

Según la institución, estas condiciones estarán influenciadas por una vaguada con actividad eléctrica y por el acercamiento de una onda tropical a la región.