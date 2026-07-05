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Nacionales

MARN informa presencia de polvo del Sahara y prevé lluvias para este domingo

Publicado

hace 8 horas

el

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó que durante este día se mantiene la presencia de polvo del Sahara en el país en concentraciones muy bajas, lo que representa un nivel de riesgo bajo para la salud. No obstante, la institución indicó que persistirá la visibilidad brumosa.

De acuerdo con el pronóstico, para horas de la tarde se espera un cielo ligeramente nublado y lluvias en sectores montañosos al norte del país, así como en la franja volcánica, especialmente en la cordillera de Apaneca-Ilamatepec.

El MARN también prevé que durante la noche el ambiente sea fresco y se registren lluvias en las zonas central y occidental del territorio, con mayor probabilidad en los departamentos de Cuscatlán, La Libertad, San Salvador y Sonsonate.

Según la institución, estas condiciones estarán influenciadas por una vaguada con actividad eléctrica y por el acercamiento de una onda tropical a la región.

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Principal

Capturan a dos mujeres tras protagonizar una pelea por un cliente en Sonsonate

Publicado

hace 4 horas

el

5 julio, 2026

Por

Dos mujeres fueron capturadas en las últimas horas luego de protagonizar una pelea por la disputa de un cliente en Sonsonate Centro.

De acuerdo con los reportes, el incidente ocurrió sobre el Paseo 15 de Septiembre, frente a la exterminal de buses de la localidad, donde ambas mujeres se agredieron físicamente.

Las detenidas fueron identificadas como Morelia Imelda, de 22 años, y Nayely Marisol, también de 22 años.

Las autoridades acudieron al lugar de los hechos, intervinieron para separar a las involucradas y posteriormente procedieron con su captura.

Según la información disponible, ambas enfrentarán cargos por los delitos de lesiones y desórdenes públicos.

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Nacionales

Cámaras de SívarSeguro captan accidente provocado por giro indebido en la avenida Bernal

Publicado

hace 5 horas

el

5 julio, 2026

Por

El Sistema de Videovigilancia SívarSeguro de la Alcaldía de San Salvador registró el momento en que un conductor provocó un accidente de tránsito tras realizar un giro indebido sobre la avenida Bernal, en San Salvador.

Las imágenes captadas por las cámaras de seguridad muestran que el conductor ingresó a la entrada de una gasolinera para efectuar un giro indebido e incorporarse a la vía contraria.

De acuerdo con la secuencia del video, el hombre realizó la maniobra sin observar hacia el costado por donde circulaba otro conductor que tenía el derecho de vía. Aunque este último intentó frenar su vehículo para evitar la colisión, terminó impactando contra el automóvil que ejecutó el giro.

Tras el accidente, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) llegaron al lugar para inspeccionar la escena.

Las autoridades informaron que el percance no dejó personas lesionadas y únicamente se reportaron daños materiales.

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Nacionales

Mujer es atropellada accidentalmente por su esposo en San Jacinto

Publicado

hace 5 horas

el

5 julio, 2026

Por

Una mujer resultó gravemente lesionada luego de ser atropellada por el vehículo que conducía su esposo en el parqueo de la antigua Casa Presidencial, ubicada en el barrio San Jacinto, departamento de San Salvador.

Según Comandos de Salvamento, la víctima guiaba a su esposo para salir del estacionamiento cuando, presuntamente por un descuido, el conductor pisó el acelerador en lugar del pedal del freno, embistiendo a la mujer.

Como consecuencia del impacto, la víctima quedó atrapada entre dos automóviles.

Socorristas de Comandos de Salvamento realizaron las labores de rescate y estabilizaron a la mujer en el lugar. Posteriormente, fue trasladada a un centro asistencial para recibir atención médica debido a la gravedad de sus lesiones.

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