Nacionales
PNC reporta cierre del 4 de julio con cero homicidios en El Salvador
La Policía Nacional Civil (PNC) informó que el sábado 4 de julio finalizó con cero homicidios en todo el país.
De acuerdo con las estadísticas oficiales, durante julio se han registrado cuatro días sin homicidios. A estos se suman las 29 jornadas sin asesinatos contabilizadas en junio, las 26 de mayo, las 27 con las que finalizó abril, los 23 días sin muertes a causa de la violencia registrados en marzo, los 24 de febrero y las 27 jornadas sin homicidios reportadas en enero.
La PNC indicó que, desde la entrada en vigencia del régimen de excepción, se contabilizan más de 1,000 días sin homicidios. Asimismo, señaló que en lo que va de 2026 ya se registran 160 días sin muertes violentas.
Según las autoridades, estos resultados se atribuyen a la implementación del Plan Control Territorial (PCT) y al régimen de excepción, aprobado en marzo de 2022 y vigente hasta la fecha en el país.
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Capturan a dos mujeres tras protagonizar una pelea por un cliente en Sonsonate
Dos mujeres fueron capturadas en las últimas horas luego de protagonizar una pelea por la disputa de un cliente en Sonsonate Centro.
De acuerdo con los reportes, el incidente ocurrió sobre el Paseo 15 de Septiembre, frente a la exterminal de buses de la localidad, donde ambas mujeres se agredieron físicamente.
Las detenidas fueron identificadas como Morelia Imelda, de 22 años, y Nayely Marisol, también de 22 años.
Las autoridades acudieron al lugar de los hechos, intervinieron para separar a las involucradas y posteriormente procedieron con su captura.
Según la información disponible, ambas enfrentarán cargos por los delitos de lesiones y desórdenes públicos.
Nacionales
Cámaras de SívarSeguro captan accidente provocado por giro indebido en la avenida Bernal
El Sistema de Videovigilancia SívarSeguro de la Alcaldía de San Salvador registró el momento en que un conductor provocó un accidente de tránsito tras realizar un giro indebido sobre la avenida Bernal, en San Salvador.
Las imágenes captadas por las cámaras de seguridad muestran que el conductor ingresó a la entrada de una gasolinera para efectuar un giro indebido e incorporarse a la vía contraria.
De acuerdo con la secuencia del video, el hombre realizó la maniobra sin observar hacia el costado por donde circulaba otro conductor que tenía el derecho de vía. Aunque este último intentó frenar su vehículo para evitar la colisión, terminó impactando contra el automóvil que ejecutó el giro.
Tras el accidente, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) llegaron al lugar para inspeccionar la escena.
Las autoridades informaron que el percance no dejó personas lesionadas y únicamente se reportaron daños materiales.
Nacionales
Mujer es atropellada accidentalmente por su esposo en San Jacinto
Una mujer resultó gravemente lesionada luego de ser atropellada por el vehículo que conducía su esposo en el parqueo de la antigua Casa Presidencial, ubicada en el barrio San Jacinto, departamento de San Salvador.
Según Comandos de Salvamento, la víctima guiaba a su esposo para salir del estacionamiento cuando, presuntamente por un descuido, el conductor pisó el acelerador en lugar del pedal del freno, embistiendo a la mujer.
Como consecuencia del impacto, la víctima quedó atrapada entre dos automóviles.
Socorristas de Comandos de Salvamento realizaron las labores de rescate y estabilizaron a la mujer en el lugar. Posteriormente, fue trasladada a un centro asistencial para recibir atención médica debido a la gravedad de sus lesiones.