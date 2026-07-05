PNC reporta cierre del 4 de julio con cero homicidios en El Salvador

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que el sábado 4 de julio finalizó con cero homicidios en todo el país.

De acuerdo con las estadísticas oficiales, durante julio se han registrado cuatro días sin homicidios. A estos se suman las 29 jornadas sin asesinatos contabilizadas en junio, las 26 de mayo, las 27 con las que finalizó abril, los 23 días sin muertes a causa de la violencia registrados en marzo, los 24 de febrero y las 27 jornadas sin homicidios reportadas en enero.

La PNC indicó que, desde la entrada en vigencia del régimen de excepción, se contabilizan más de 1,000 días sin homicidios. Asimismo, señaló que en lo que va de 2026 ya se registran 160 días sin muertes violentas.

Según las autoridades, estos resultados se atribuyen a la implementación del Plan Control Territorial (PCT) y al régimen de excepción, aprobado en marzo de 2022 y vigente hasta la fecha en el país.

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