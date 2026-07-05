Internacionales
Venezuela registra 2.954 fallecidos y 16.592 heridos por los devastadores terremotos
Las labores de búsqueda y remoción de escombros continúan en el estado de La Guaira, zona cero del doble sismo de magnitud 7,2 y 7,5 ocurrido el 24 de junio, mientras la cifra oficial de víctimas mortales asciende a 2.954 y la de heridos a 16.592, informó este sábado el Ministerio de Comunicaciones de Venezuela.
En la zona, maquinaria pesada derriba estructuras ya colapsadas por los temblores y remueve losas de edificios destruidos. Uno de los puntos donde continúan los trabajos es el edificio Ocean Beach, en el sector Playa Grande.
«Seguimos trabajando, hallando cuerpos, seguimos. No ha sido fácil», declaró a la AFP Francisco Sasquia, rescatista voluntario y traductor de 38 años.
Los terremotos, considerados entre los más fuertes y devastadores registrados en América Latina, han sumido al país en el luto y la desesperación por encontrar tanto sobrevivientes como víctimas mortales.
En las calles de La Guaira disminuye progresivamente la presencia de socorristas extranjeros dedicados a las labores de búsqueda. Brigadas de Estados Unidos, Chile y otros países comenzaron este sábado a preparar su retiro, según informaron sus equipos. Entre ellos se encuentran integrantes del equipo de rescate del Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles, así como equipos provenientes de Florida y Virginia.
Aunque la ventana para localizar sobrevivientes en este tipo de emergencias suele cerrarse a las 72 horas, los rescatistas lograron el jueves rescatar con vida a un hombre que permaneció sepultado durante ocho días bajo los escombros, en un hecho que representó una esperanza en medio del elevado número de víctimas.
Ese mismo sábado, la presidenta encargada Delcy Rodríguez condecoró a rescatistas de Reino Unido, Catar, Francia, India, Barbados, Brasil y Argentina, además de entregar medallas a algunos perros de búsqueda.
«Esta es la solidaridad universal que debe inspirar a los pueblos del mundo», expresó Rodríguez durante el acto.
La mandataria defendió la respuesta del Gobierno ante la emergencia, la cual ha sido objeto de críticas por la insuficiencia de rescatistas y maquinaria antes de la llegada de las brigadas internacionales.
Mientras tanto, Francisco Sasquia aseguró que los equipos de rescate mantienen la esperanza de encontrar personas con vida. «Tenemos fe de que vamos a conseguir personas con vida, no perdemos las esperanzas», afirmó, mientras brigadistas de Vietnam y México abandonaban las inmediaciones tras colaborar en las labores.
De acuerdo con el último informe oficial, más de 16.000 personas quedaron sin vivienda y permanecen en refugios temporales o en parques, sin un panorama claro sobre su futuro.
En Caraballeda, estado de La Guaira, cientos de familias de bajos recursos habitaban los complejos residenciales de 12 pisos conocidos como OPP 26 y OPP 27, los cuales quedaron reducidos a montañas de escombros, donde voluntarios continúan recuperando los cuerpos de familias enteras.
«Esto es una película de terror, nos salvamos de la guerra, pero no de la naturaleza», relató Celida Sequera, voluntaria de 43 años, con el rostro y la ropa cubiertos de tierra.
La ama de casa explicó que desde hace ocho días acompaña a un amigo que perdió todas sus pertenencias. Según narró, la esposa del hombre y sus tres hijos, de seis, 10 y 12 años, se encontraban acostados en una cama cuando un muro cayó sobre ellos durante los terremotos.
«Como todo quedó devastado no se localizaban, pero ya hoy dimos con ellos», manifestó Sequera.
Hasta el momento, el Gobierno venezolano no ha informado una cifra oficial de personas desaparecidas. No obstante, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estima que podrían ser hasta 50.000.
Internacionales
VIDEOS | Fuertes lluvias e inundaciones provocan afectaciones en Estambul y otras ciudades de Turquía
Fuertes lluvias e inundaciones fueron reportadas este 4 de julio en varias ciudades de Turquía, entre ellas Estambul, donde las precipitaciones han generado diversas afectaciones.
De acuerdo con la información de las autoridades, el distrito de Beşiktaş y otras zonas de la ciudad enfrentan caos vial y afectaciones en la actividad comercial a causa de las inundaciones.
Asimismo, personal de primera respuesta permanece desplegado para atender las diferentes emergencias ocasionadas por las lluvias.
Las calles y avenidas de Estambul quedaron anegadas, convirtiéndose en grandes acumulaciones de agua que han provocado congestionamientos vehiculares y vías intransitables.
Hasta el momento, las autoridades reportan únicamente daños materiales y se espera que en las próximas horas brinden mayores detalles sobre la situación.
📚 Üsküdar Sahaflar Çarşısı, Istanbul, Turkey
📅 July 2026
Üsküdar’s historic Sahaflar Çarşısı is currently experiencing severe flooding due to the ongoing heavy rainfall.#Uskudar #Istanbul #Flood #HeavyRain pic.twitter.com/K49JV5P6uo
— 24/7 Weather phenomena Observer (@MoazMoaz777) July 4, 2026
لقطات توثق الوضع في منطقة «تشيليك تبه» بالعاصمة الاقتصادية إسطنبول بعد هطول أمطار غزيرة . pic.twitter.com/m93nDQSUcL
— بالعربية | BRICS PLUS (@BRICSPLUSA) July 4, 2026
Internacionales
Gustavo Petro afirma que habló con Donald Trump sobre narcocultivos, sanciones y la situación política de Colombia
El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, informó que sostuvo una conversación telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que abordaron la reducción de los cultivos de coca, las sanciones impuestas por Washington y la situación política del país, a pocos días de concluir su mandato.
Petro, quien dejará la Presidencia el próximo 7 de agosto, señaló el viernes a través de su cuenta en X que el diálogo transcurrió en un ambiente cordial.
«Acabo de conversar telefónicamente con el presidente de los EE. UU. Donald Trump. Como en las tres veces anteriores fue una conversación amable», escribió el mandatario.
Según un comunicado de la Presidencia colombiana, Petro reiteró a Trump que su gobierno cumplió la meta acordada de erradicar aproximadamente 30,000 hectáreas de hoja de coca, principal materia prima para la producción de cocaína, en el país que registra la mayor producción de esta droga a nivel mundial.
Asimismo, el mandatario expresó su expectativa de elevar esa cifra hasta las 41,000 hectáreas erradicadas a finales de 2026.
La relación entre Petro y Trump ha estado marcada por diversos enfrentamientos que tensaron las relaciones entre Colombia y Estados Unidos, países considerados aliados históricos.
En ese contexto, Trump respaldó la candidatura presidencial del ultraderechista Abelardo de la Espriella, de nacionalidad colombiana y estadounidense, quien asumirá la Presidencia en reemplazo de Petro.
El mandatario colombiano manifestó que le sorprendió que Trump desconociera que él no apoyaba a De la Espriella y que tampoco supiera que tanto él como su familia continúan incluidos en la lista de sanciones OFAC.
«Me extrañó que el presidente Donald Trump no supiera que yo no apoyaba a Abelardo de la Espriella y me sorprendió que no supiera que yo y mi familia aún estábamos incluidos en la lista OFAC; me prometió actuar en el tema», afirmó Petro.
Durante uno de los momentos de mayor tensión entre ambos gobiernos, Trump incluyó a Petro en la lista OFAC, utilizada principalmente para sancionar a grandes narcotraficantes, terroristas y dictadores.
Con el argumento de que el gobierno colombiano no hacía lo suficiente para combatir el narcotráfico, Washington impuso restricciones que incluyen dificultades para mantener cuentas bancarias, el bloqueo de bienes en Estados Unidos y limitaciones para acceder a empresas estadounidenses.
Además, en 2025 Estados Unidos retiró a Colombia la certificación como aliado en la lucha contra el narcotráfico.
Petro también indicó que solicitó a Trump apoyo para evitar que el clima de confrontación política derive en hechos de violencia.
«Le solicité su ayuda para impedir que el odio creado en una parte de la sociedad colombiana no lleve a la sangre y la violencia de quienes los instigan y financian», expresó.
Abelardo de la Espriella fue elegido presidente en los comicios más reñidos de la historia de Colombia, con una diferencia inferior al 1 % respecto del candidato de izquierda.
Tras los resultados electorales, sectores de derecha han manifestado preocupación por una posible ola de protestas contra el nuevo gobierno.
Internacionales
Más de 1,000 bomberos combaten un incendio forestal en Portugal
Más de 1,100 bomberos, apoyados por unos 380 vehículos y ocho aviones o helicópteros, continúan las labores para controlar un incendio forestal que ha consumido una superficie estimada de unas 10,000 hectáreas en Portugal, informó la Autoridad Nacional de Protección Civil.
En las tareas de extinción también participa una unidad militar española, enviada en respuesta a la solicitud presentada por el Gobierno portugués, que activó el Mecanismo Europeo de Protección Civil para obtener refuerzos y aeronaves adicionales especializadas en el combate de incendios.
Según el balance difundido por la Protección Civil portuguesa la noche del viernes, el incendio se originó en el municipio de Vouzela, en el distrito de Viseu, y ha afectado aproximadamente 10,000 hectáreas.
Portugal enfrenta los primeros grandes incendios forestales del verano en medio de una intensa ola de calor. Hasta el momento, las autoridades reportan nueve personas heridas, dos de ellas de gravedad.
Ante las condiciones de tiempo «muy caluroso y seco», con temperaturas que podrían alcanzar de forma local los 44 °C, el servicio meteorológico portugués declaró este sábado alerta roja en 13 de los 18 distritos del país.
El nivel máximo de alerta permanecerá vigente el domingo en siete regiones del centro y sur de Portugal.
Cada verano, Portugal enfrenta incendios forestales de gran magnitud, una situación que mantiene el recuerdo de los devastadores siniestros de 2017, en los que murieron más de un centenar de personas.
La península ibérica es una de las regiones más expuestas a los efectos del cambio climático, fenómeno asociado a olas de calor más frecuentes y periodos prolongados de sequía.
Además, Portugal registró el año pasado el verano más caluroso desde 1931.