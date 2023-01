Junta directiva de Alianza FC tomará medidas disciplinarias contra Rodolfo Zelaya tras pelea con jugador de Platense

Rodolfo Zelaya, uno de los capitanes de Alianza y el zaguero de Platense, Ronald Padilla, se liaron a golpes en el camerino del estadio Antonio Toledo Valle,de Zacatecoluca, luego de que el árbitro Jaime Herrera los botara del terreno de juego con tarjeta roja.

Después de un par de horas del incidente, Zelaya escribió en redes sociales para ofrecer una disculpa a sus compañeros, tomando en cuenta que dejo con diez al equipo blanco, en un juego que los paquidermos ganaban por 2-0.

Será la nota negra de la jornada en el partido de @AlianzaFC_sv y @platense_cd donde Rodolfo y Ronald se pasaron de la línea. pic.twitter.com/pEkWhxbx9r — Impacto Deportivo Sv (@sv_impacto) January 29, 2023

«Quiero pedir perdón a mis compañeros, al club y a la afición por mi reprochable comportamiento. Lamentablemente caí ante las provocaciones de un tipo que en la calentura del partido me recordó a mi mamá que se encuentra mal de salud y perdí los estribos (El árbitro vio que me estaba insultando y golpeando en la jugada previa a la expulsión y no quiso hacer nada. La roja era más fácil para él. Acepto mi responsabilidad», indicó el delantero camisa 22 en las filas del platel paquidermo.

