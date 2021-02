VIDEO | La espectacular entrada de ‘Canelo’ Álvarez al ring acompañado de J Balvin

James Rodríguez descartó un regreso al Real Madrid durante una partida en línea a través de la red Twitch, donde sus compañeros de juego lo interrogaron sobre una nueva estancia con el club blanco.

El mediocampista colombiano del Everton recibió comentarios en línea de gente que le pedía que volviera al Real Madrid, a lo cual respondió tajante.

“Ya no me quiere nadie ahí”, repitió en dos ocasiones en el directo mientras seguía jugando. “Creo que la afición me tiene cariño”, agregó, dejando entrever que en su primer comentario se refería a la directiva.

Acto seguido cerró el tema, sin dar más detalles sobre su salida del equipo y los pocos minutos que tuvo tras la llegada de Zinedine Zidane. Pese a la insistencia de los usuarios por seguir hablando de eso, el colombiano sólo mencionó “Es parte del fútbol”.

🇨🇴 @jamesdrodriguez, en su Twitch:



💔 "Ya no me quiere nadie en el Real Madrid".



👉#JUGONES a las 15:10 👈 pic.twitter.com/yzNFRbF6cX — ChiringuitoLatino (@chirilatino) February 25, 2021

Los seguidores también le cuestionaron si se retirará en algún club de Colombia y el respondió que no será así, al menos no de acuerdo a lo que piensa en este momento.

“No está dentro de mis planes retirarme en Colombia, la verdad, pero quién sabe en dos, tres o cuatro años porque la vida y el fútbol dan muchas vueltas, pero creo que no. Ahora mismo pienso que no”, concluyó.