México y Polonia igualaron por el Grupo C tras la sorpresa de Arabia Saudita contra Argentina

La selección Argentina liderada por Leo Messi, recibió un duro golpe en sus aspiraciones de ganar el Mundial Qatar 2022 luego de caer derrotada en su debut ante Arabia Saudí, siendo esta la primera gran sorpresa de la que ya es una peculiar y polémica Copa del Mundo.

La ‘Albiceleste’ inició este partido como una de las claras favoritas al título, sin embargo, ese favoritismo se vio fracturado luego de los primeros 90 minutos más el agregado, cuando un gol de penalti anotado por Messi, no fue suficiente para evitar una dura caída que inevitablemente ha causado furor en las redes sociales donde ya comienzan las burlas contra los sudamericanos.

Una de las imágenes más comunes tiene que ver con el fallecido astro argentino Diego Armando Maradona, a quien ‘parodean’ criticando a los actuales campeones de América.

Diego Maradona looking down at this Argentina team pic.twitter.com/YQO843S6oS