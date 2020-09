Luis Suárez fichará por el Atlético de Madrid, ganando la mitad de lo que obtenía en el Barcelona

El delantero Luis Suárez ya acordó su salida del Barcelona y fichará por el Atlético de Madrid, en las próximas horas.

El charrúa ocupará el puesto que dejará Álvaro Morata, quien ya armó sus maletas y partirá hacia la Juventus, donde hará pareja con Cristiano Ronaldo.

Se ha dado a conocer que el Atlético ofreció a Luis Suárez un contrato de dos temporadas y $10 millones limpios por cada una de ellas, algo que el delantero aceptó, pese a que significaría ganar la mitad de lo que estaba acostumbrado a ganar en el Barcelona.

En seis temporadas en el Barça, con la compañía de Messi, Luis Suárez marcó 198 goles.

Otros tres jugadores estarían en los planes del Atlético por si no sale la operación de Luis Suárez. Los serían Luis Suárez, el ex del Zaragoza que es del Watford, y otro delantero de nivel mundial, del cual aún no se ha dado nombre.