Laporta cierra las puertas nuevamente a un regreso de Messi

Según el informe de Transfermarkt, Julián Álvarez y Alexis Mac Allister aparecen dentro del Top 20 del ranking de futbolistas más valiosos del mundo. Los argentinos ocupan los puestos 16 y 17, ambos con un valor de 100 millones de euros. Los dos encabezan la lista nacional, aunque todavía a distancia de las estrellas que marcan el techo internacional. El liderazgo absoluto queda en manos de Lamine Yamal, la joya de Barcelona. Por su parte, Real Madrid es el club con mayor presencia.

Yamal lidera la clasificación con un valor de 200 M€, el monto más alto asignado hasta el momento a una promesa juvenil del fútbol europeo. Detrás suyo se ubican tres nombres de enorme peso: Jude Bellingham, Erling Haaland y Kylian Mbappé, los tres tasados en 180 millones y ubicados en el segundo escalón, todos menores de 26 años.

El quinto puesto quedó para Vinicius Jr (150 M€), delantero brasileño, referente del Merengue y único sudamericano entre los diez primeros. En este tramo superior del ranking predomina el talento joven y la proyección: el promedio de edad del Top 10 es de apenas 23 años, reflejo de la tendencia actual del mercado.

Más atrás, dentro del Top 20, el mapa sudamericano suma otros protagonistas. El uruguayo Federico Valverde (130 M€) aparece en el puesto 12, mientras que el ecuatoriano Moises Caicedo, de Chelsea, se ubica 15°, cotizado en 100 millones de euros.

El ranking completo confirma además la influencia de los grandes clubes europeos. Real Madrid aporta cuatro jugadores al Top 20, una muestra del volumen competitivo de su plantel. Según explicó Transfermarkt, estas valuaciones responden a una combinación de variables como edad, contrato, rendimiento y proyección de crecimiento.

El TOP 20 de los jugadores mejor valuados

1° Lamine Yamal (Barcelona, España) – 200 millones de euros

2°Jude Bellingham (Real Madrid, Inglaterra) – 180 millones de euros

3° Erling Haaland (Manchester City, Noruega) – 180 millones de euros

4° Kylian Mbappé (Real Madrid, Francia) – 180 millones de euros

5° Vinicius Junior (Real Madrid, Brasil) – 150 millones de euros

6° Pedri (Barcelona, España) – 140 millones de euros

7° Jamal Musiala (Bayern Múnich, Alemania) – 140 millones de euros

8° Bukayo Saka (Arsenal, Inglaterra) – 140 millones de euros

9° Alexander Isak (Liverpool, Suecia) – 140 millones de euros

10° Florian Wirtz (Liverpool, Alemania) – 130 millones de euros

11° Michael Olise (Bayern Múnich, Francia) – 130 millones de euros

12° Federico Valverde (Real Madrid, Uruguay) – 130 millones de euros

13° Cole Palmer (Chelsea, Inglaterra) – 120 millones de euros

14° Declan Rice (Arsenal, Inglaterra) – 120 millones de euros

15° Moisés Caicedo (Chelsea, Ecuador) – 100 millones de euros

16° Julián Álvarez (Atlético Madrid, Argentina) – 100 millones de euros

17° Alexis Mac Allister (Liverpool, Argentina) – 100 millones de euros

18° Ousmane Dembélé (PSG, Francia) – 100 millones de euros

19° Désiré Doué (PSG, Francia) – 90 millones de euros

20° Joao Neves (PSG, Portugal) – 90 millones de euros

