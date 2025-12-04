Internacionales -deportes
Laporta cierra las puertas nuevamente a un regreso de Messi
El presidente del Barcelona, Joan Laporta, fue claro este jueves y cerró nuevamente las puertas ante un regreso de su exestrella y excapitán Lionel Messi.
«Lo que no hare será alimentar algunas polémicas ni hare especulaciones que no son realistas. Leo estará siempre en la memoria de los barcelonistas», afirmó Laporta.
Agregó que el argentino tiene contrato con otro club y hacer especulaciones ante un regreso «no tiene lógica».
Laporta se acordó del homenaje que se le debe a Messi y que «podría ser bonito» hacerlo cuando el Spotify Camp Nou este terminado, cuando tenga la capacidad de 105,000 aficionados.
Julián Álvarez y Alexis Mac Allister, entre los 20 jugadores más valiosos del mundo
Según el informe de Transfermarkt, Julián Álvarez y Alexis Mac Allister aparecen dentro del Top 20 del ranking de futbolistas más valiosos del mundo. Los argentinos ocupan los puestos 16 y 17, ambos con un valor de 100 millones de euros. Los dos encabezan la lista nacional, aunque todavía a distancia de las estrellas que marcan el techo internacional. El liderazgo absoluto queda en manos de Lamine Yamal, la joya de Barcelona. Por su parte, Real Madrid es el club con mayor presencia.
Yamal lidera la clasificación con un valor de 200 M€, el monto más alto asignado hasta el momento a una promesa juvenil del fútbol europeo. Detrás suyo se ubican tres nombres de enorme peso: Jude Bellingham, Erling Haaland y Kylian Mbappé, los tres tasados en 180 millones y ubicados en el segundo escalón, todos menores de 26 años.
El quinto puesto quedó para Vinicius Jr (150 M€), delantero brasileño, referente del Merengue y único sudamericano entre los diez primeros. En este tramo superior del ranking predomina el talento joven y la proyección: el promedio de edad del Top 10 es de apenas 23 años, reflejo de la tendencia actual del mercado.
Más atrás, dentro del Top 20, el mapa sudamericano suma otros protagonistas. El uruguayo Federico Valverde (130 M€) aparece en el puesto 12, mientras que el ecuatoriano Moises Caicedo, de Chelsea, se ubica 15°, cotizado en 100 millones de euros.
El ranking completo confirma además la influencia de los grandes clubes europeos. Real Madrid aporta cuatro jugadores al Top 20, una muestra del volumen competitivo de su plantel. Según explicó Transfermarkt, estas valuaciones responden a una combinación de variables como edad, contrato, rendimiento y proyección de crecimiento.
El TOP 20 de los jugadores mejor valuados
1° Lamine Yamal (Barcelona, España) – 200 millones de euros
2°Jude Bellingham (Real Madrid, Inglaterra) – 180 millones de euros
3° Erling Haaland (Manchester City, Noruega) – 180 millones de euros
4° Kylian Mbappé (Real Madrid, Francia) – 180 millones de euros
5° Vinicius Junior (Real Madrid, Brasil) – 150 millones de euros
6° Pedri (Barcelona, España) – 140 millones de euros
7° Jamal Musiala (Bayern Múnich, Alemania) – 140 millones de euros
8° Bukayo Saka (Arsenal, Inglaterra) – 140 millones de euros
9° Alexander Isak (Liverpool, Suecia) – 140 millones de euros
10° Florian Wirtz (Liverpool, Alemania) – 130 millones de euros
11° Michael Olise (Bayern Múnich, Francia) – 130 millones de euros
12° Federico Valverde (Real Madrid, Uruguay) – 130 millones de euros
13° Cole Palmer (Chelsea, Inglaterra) – 120 millones de euros
14° Declan Rice (Arsenal, Inglaterra) – 120 millones de euros
15° Moisés Caicedo (Chelsea, Ecuador) – 100 millones de euros
16° Julián Álvarez (Atlético Madrid, Argentina) – 100 millones de euros
17° Alexis Mac Allister (Liverpool, Argentina) – 100 millones de euros
18° Ousmane Dembélé (PSG, Francia) – 100 millones de euros
19° Désiré Doué (PSG, Francia) – 90 millones de euros
20° Joao Neves (PSG, Portugal) – 90 millones de euros
Pol Deportes en la Champions League: lo llevarán a narrar el partido Real Madrid vs. Manchester City
El joven talento debutará en una transmisión del fútbol europeo comentando el encuentro entre Real Madrid y Manchester City en España, consolidándose como una de las promesas jóvenes de la narración deportiva internacional.
Santiago Lesmes, conductor del programa que impulsó al adolescente de seudónimo Pol Deportes, detalló que un colaborador los ayudará a prepararse para el gran evento con atuendos formales, junto al hermano de Cliver, la próxima semana.
“Nos vamos a España”, destacó Lesmes. “¡Vas a narrar los goles de Mbappé!”, agregó emocionado.
Pol Deportes, de gran personalidad, cogió el micrófono sin quebrar su voz para agradecer la oportunidad de esta casa televisora peruana.
“La verdad no lo puedo creer, me siento muy contento. Gracias, Santi. Gracias, amigos. Me alberga una emoción tremenda, no pensaba lograr todo esto y, para mí, será un orgullo y una felicidad ir a la Champions League”, expresó.
En cuanto a transmisiones oficiales, Cliver Huamán debutó este martes en la narración del partido de Sporting Cristal vs. Alianza Lima por L1 Max junto al periodista Peter Arévalo en el Estadio Nacional.
Pol Deportes no titubeó y con un timbre de voz sostenido y buen análisis del juego futbolístico logró estar a la altura de una narración profesional.
El Madrid juega ante el Athletic y sino gana dejará escapar al Barcelona
El Real Madrid visitará mañana el dificilísimo estadio San Mamés y, tras la victoria del Barcelona en casa contra el Atlético de Madrid, a los de Xabi Alonso solo les queda ganar para seguir al acecho de la LaLiga.
Con la victoria de ahora, el Barcelona llegó a 37 puntos, cuatro más que el Madrid, que debe ganar sí o sí para seguir dependiendo de sí mismo.
Los de Alonso han tenido desastrosas actuaciones ante equipos de bajo nivel como el Elche y Girona, por lo que el partido de mañana ha puesto los focos rojos sobre el encuentro.
Una derrota significaría darle el control absoluto al Barcelona de LaLiga y ya no depender de sí mismos para optar al título, sino esperar a que los de Flick pierdan o empaten.
De acuerdo con la programación, el juego será a las 12:00 del mediodía (hora El Salvador)