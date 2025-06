Balón de Oro 2025: Yamal, Dembélé y Mbappé se perfilan como favoritos

El defensor brasileño Marquinhos afirmó este martes que la llegada del técnico italiano Carlo Ancelotti a la Selección Nacional representa un nuevo aliento para el equipo, que atraviesa un momento complicado en las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de 2026.

“Ese nuevo comienzo que supone su llegada, esa energía… trae esperanza de vuelta para el momento difícil que vivíamos”, expresó el capitán del Paris Saint-Germain en una rueda de prensa en Sao Paulo, donde la ‘Canarinha’ se prepara para su próximo compromiso ante Ecuador.

Ancelotti, de 65 años, asumirá el mando técnico del pentacampeón mundial con la misión de mejorar su desempeño en la clasificatoria, en la que actualmente ocupa la cuarta posición, a diez puntos del líder Argentina. Su debut será este jueves en Guayaquil frente a Ecuador, por la jornada 15. Posteriormente, Brasil recibirá a Paraguay el martes.

Marquinhos, reciente campeón de la Liga de Campeones con el PSG, elogió la experiencia y adaptabilidad del exentrenador del Real Madrid. “Ya mostró la fuerza que tiene, su inteligencia y lo que puede hacer dentro del fútbol”, señaló, destacando los paralelismos entre el proceso de renovación que vivió su club tras la salida de figuras como Kylian Mbappé y el nuevo ciclo que enfrenta la selección brasileña.

“Carlo tendrá que hacer lo mismo: ser consciente de los jugadores que tiene y colocar toda la calidad en pro del equipo”, añadió.

La concentración de la selección también ha servido como escaparate para nuevas figuras. Uno de ellos es Alexsandro Ribeiro, defensor del Lille francés, quien compartió su historia de superación tras no haber sido fichado por ningún club en Brasil y comenzar su carrera en la tercera división europea. “Si no hubiera pasado por nada de eso, no estaría hoy aquí en la selección”, relató.

Con Ancelotti al frente, Brasil busca no solo resultados, sino recuperar su identidad futbolística y la confianza perdida en el camino hacia la próxima Copa del Mundo.

