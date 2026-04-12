Identidades de los jóvenes que se ahogaron en playa de La Libertad

Esta mañana un vehículo se precipitó a un barranco sobre la carretera Panamericana, en las cercanías del municipio de El Congo, en Santa Ana, informan las autoridades.

El incidente generó preocupación entre conductores que transitaban por la zona, luego e presenciar el auto que había caído al fonde de un barranco.

Según reportes, el conductor, por razones aún desconocidas, perdió el control y terminó saliéndose de la carretera.

Socorristas fueron alertados de la emergencia y se desplazaron al lugar para verificar la situación y brindar asistencia a posibles personas lesionadas.

De momento, no se ha confirmado si hay víctimas fatales, debido a que las autoridades se encuentran evaluando el suceso.

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