Este jueves ingresarán vientos nortes a El Salvador
¡Este jueves se tendrá el ingreso de vientos nortes en El Salvador!, informó el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).
Según el meteorólogo Jonathan Hernández, el viento será del Norte, con velocidades promedio que irán de los 10 a los 25 kilómetros por hora (km/h) y ráfagas que oscilarán entre los 40 y 60 km/h, “más sensibles en zonas altas del norte y occidente”.
En cuanto a las lluvias, por la mañana, el cielo estará poco nublado; para la tarde y noche, se prevé que cielo esté parcialmente nublado, pero sin lluvias.
“Un sistema de alta presión ubicado sobre Estados Unidos impulsa vientos del Norte hacia Centroamérica, los cuales comenzarán a influir en el territorio nacional a partir de la tarde de este día”, explicó el Hernández.
«Zumba» obliga a un motociclista borracho a «echarse un pestañazo» y evitar un accidente
El conductor de una motocicleta fue captado la madrugada del jueves cuando se encontraba completamente dormido al costado de una carretera en el departamento de Usulután.
De acuerdo con la versión de testigos, el sujeto en aparente estado de ebriedad se cayó al intentar manejar su motocicleta, intentó levantarse, pero le fue imposible.
Tras varios intentos fallidos el sujeto prefirió quedarse dormido en plena calle y así evitar el riesgo de sufrir un accidente.
Pese a que la escena resulta graciosa para muchos, usuarios de las redes sociales manifestaron que el sujeto infringió las leyes de tránsito por lo que debe enfrentar a la justicia por sus acciones.
Capturan a sujeto que provocó un triple siniestro vial y luego se dio a la fuga
La Policía Nacional Civil (PNC) reportó la captura de un sujeto que provocó un triple siniestro vial donde una mujer resultó lesionada y luego se dio a la fuga, el miércoles, en la zona oriental del país.
Se trata de Michael David Ochoa Escobar, de 31 años de edad, quien originó el siniestro, principalmente, por la distracción.
Oficiales de la PNC detallaron que el hecho sucedió sobre el kilómetro 112 de la carretera Panamericana, en el cantón Concepción, del distrito de Lolotique, en el municipio de San Miguel Oeste.
“Escobar no guardó la distancia reglamentaria y, tras la distracción al volante, colisionó contra otro vehículo y un camión, donde una mujer resultó lesionada y fue llevada a un hospital. Ochoa Escobar huyó del lugar, pero fue interceptado unos kilómetros más adelante”, explicó la Policía.
Autoridades agregaron que Michael será remitido en los próximos días por el cargo de lesiones culposas.
Internacionales
55 Fallecidos deja enorme incendio en complejo residencial de Hong Kong
Las autoridades de Hong Kong confirmaron que 55 personas fallecieron en el enorme incendio que ocurrió en un complejo residencial.
El fuego se desató la tarde del miércoles en una urbanización de ocho torres y 2,000 apartamentos.
Los bomberos de Hong Kong buscan este jueves a más de 250 personas desaparecidas tras el enorme incendio.
El complejo residencial era compuesto por ocho edificios de los cuales cuatro quedaron dañados por el incendio.