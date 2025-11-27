Internacionales -deportes
Malas noticias para el Barcelona, Fermín López se lesiona en el entrenamiento
El Barcelona no gana para disgustos. Hansi Flick pierde a Fermín López por una lesión en el sóleo de la pierna derecha.
El centrocampista estará fuera de los terrenos de juego las próximas dos semanas, por lo que se perderá con total seguridad los partidos ante Alavés de este fin de semana, Atlético y Betis. Así lo ha anunciado el club en un parte médico emitido en sus redes sociales.
“Fermín tiene una pequeña lesión en el sóleo de la pierna derecha y el tiempo de recuperación aproximado será de dos semanas”, asegura el parte médico del Barcelona.
El canterano se había asentado en el once titular de Flick en los últimos partidos, por lo que su baja es bastante sensible para el técnico alemán, debido a que Llega en un momento delicado del club tras la derrota contra el Chelsea en Champions y el partido ante el Atlético en el horizonte.
Lo del Liverpool es una locura: gana al Madrid y ahora cae humillado 1-4 contra el PSV Eindhoven
Lo del Liverpool es una auténtica locura esta temporada donde un día le gana con solvencia y buen fútbol al Real Madrid y al otro caen en casa humillado 1-4 contra el PSV Eindhoven, tal como ocurrió el miércoles.
El club inglés no la está pasando nada bien y eso para nada es un secreto, pero dadas las diferencias con el equipo holandés nadie se imaginaba una derrota y mucho menos una humillación en el propio Anfield.
Tras ganar al Madrid dando una buena imagen, todos pensaron que sería un punto de inflexión para los ingleses y comenzarían a recuperarse, pero lejos de eso volvió a ser equipo endeble y predecible.
Con la derrota del miércoles, los de Arne Slot, quien parece que tiene las horas contadas en el club, salieron de los primeros ocho puestos y ahora mismo están para disputar los playoff.
Para el Liverpool las cosas no pintan nada bien, no solo por salir del Top 8, sino porque en el horizonte de las últimas jornadas de Champions están el Inter y el Olympique de Marsella, siendo el único accesible el Qarabağ.
Mbappé regala un triunfazo histórico al Real Madrid en la Champions League
Tranquilos, ganó y sin polémicas, el francés Kylian Mbappé regaló este miércoles un triunfo histórico al Real Madrid en Grecia en la Champions League.
Los merengues ganaron 4-3 contra el Olympiacos con un poker de Mbappé en esta noche especial.
Los de Xabi Alonso ganaron por primera vez en territorio griego, según dato proporcionado por Mister Chip.
Además, Mbappé es el segundo jugador que hace un poker en una victoria de Champions League por 4-3. El primero fue Ilicic (Valencia 3-4 Atalanta).
El Real Madrid es quinto en la Champions League con 12 puntos y clasificando «por el momento» directamente sin problemas a la siguiente fase de la Champions.
Boxeador Vanes Martirosyan pierde la batalla contra el cáncer de piel a sus 39 años
El exboxeador olímpico Vanes Martirosyan falleció a los 39 años en Los Ángeles, California, tras una batalla de dos años contra el cáncer de piel, según confirmaron su familia y autoridades del boxeo internacional.
Martirosyan, nacido en Armenia y radicado en Estados Unidos desde la infancia, fue reconocido tanto por su destacada trayectoria deportiva como por la entereza con la que enfrentó su enfermedad.
Nació el 1 de mayo de 1986 en Ereván, Armenia, y emigró a Glendale, California, a los cuatro años. Desde pequeño mostró inclinación por el boxeo, disciplina que heredó de su padre y que comenzó a practicar a los siete años. Su carrera amateur alcanzó uno de sus puntos más altos al representar a Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, donde compitió en la categoría de peso welter. En ese torneo, llegó a la segunda ronda tras vencer a Andre Berto en las eliminatorias olímpicas, pero fue eliminado por el cubano Lorenzo Aragón.
A los 20 años, Martirosyan debutó como profesional bajo la tutela del entrenador Freddie Roach. Durante su carrera, se mantuvo invicto en sus primeros 34 combates, logrando un récord de 33-0-1 antes de su primera derrota, según Notifight. En total, acumuló 36 victorias (21 por nocaut), cuatro derrotas y un empate.
Fue retador mundial en tres ocasiones y enfrentó a figuras como Demetrius Andrade, Jermell Charlo y Erislandy Lara, perdiendo por decisión en combates por títulos mundiales. Su última pelea profesional fue en 2018, cuando sustituyó a Canelo Álvarez y se midió ante Gennady Golovkin, cayendo por nocaut en el segundo asalto tras solo tres semanas de preparación.
En 2023, a Martirosyan le diagnosticaron un carcinoma de células escamosas, una forma agresiva de cáncer de piel que deterioró su salud de manera progresiva. El púgil habló abiertamente sobre su enfermedad en entrevistas, expresando la incertidumbre y el temor que le generaba la falta de control ante el cáncer. “En una pelea tenemos protección: el médico de primera fila, la ambulancia en espera, el árbitro. No tenemos ninguna protección contra el cáncer. ¿Qué pasa si empeora? No tengo control sobre esto”, declaró.
Durante los últimos meses, la enfermedad avanzó con rapidez. Su entrenador y amigo, Roma Kalantaryan, lo visitó en Los Ángeles poco antes de su fallecimiento, cuando los médicos le informaron que le quedaban pocos días de vida. Kalantaryan relató a la revista The Ring que Martirosyan intentó todo tipo de tratamientos, incluso viajó a México en busca de alternativas, pero la situación se volvió insostenible en el último semestre.
El pugilista también compartió mensajes de agradecimiento a sus seguidores por el apoyo recibido durante su lucha. “Esos mensajes me animan. Es bueno saber que a la gente le importa. Les deseo lo mejor a todos, especialmente a quienes están pasando por una enfermedad”, expresó.
Martirosyan residía en Los Ángeles junto a su esposa y sus dos hijos, Andrew y Arianna. En el plano personal, había sufrido la pérdida de su hermano mayor por un infarto a los 40 años, un hecho que marcó profundamente a la familia.