Principal
Donald Trump elogia nuevamente la política de seguridad del presidente Bukele
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, elogió nuevamente las políticas de seguridad del presidente Nayib Bukele.
El mandatario estadounidense, destacó el gran trabajo en materia de seguridad, así como la construcción del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), para recluir a los delincuentes.
“Me gustaría agradecer al presidente de ese país, hacen un trabajo bastante eficiente. Va a ser la prisión más grande de la historia. Nunca he visto nada igual”, declaró Trump desde la Casa Blanca.
No es la primera vez que Trump resalta el liderazgo del presidente Bukele. En julio pasado el republicano dijo que Estados Unidos y El Salvador “tienen una gran relación”, así como “un líder fantástico y construyeron un sistema penitenciario enorme”.
Principal
«Zumba» obliga a un motociclista borracho a «echarse un pestañazo» y evitar un accidente
El conductor de una motocicleta fue captado la madrugada del jueves cuando se encontraba completamente dormido al costado de una carretera en el departamento de Usulután.
De acuerdo con la versión de testigos, el sujeto en aparente estado de ebriedad se cayó al intentar manejar su motocicleta, intentó levantarse, pero le fue imposible.
Tras varios intentos fallidos el sujeto prefirió quedarse dormido en plena calle y así evitar el riesgo de sufrir un accidente.
Pese a que la escena resulta graciosa para muchos, usuarios de las redes sociales manifestaron que el sujeto infringió las leyes de tránsito por lo que debe enfrentar a la justicia por sus acciones.
Principal
Capturan a sujeto que provocó un triple siniestro vial y luego se dio a la fuga
La Policía Nacional Civil (PNC) reportó la captura de un sujeto que provocó un triple siniestro vial donde una mujer resultó lesionada y luego se dio a la fuga, el miércoles, en la zona oriental del país.
Se trata de Michael David Ochoa Escobar, de 31 años de edad, quien originó el siniestro, principalmente, por la distracción.
Oficiales de la PNC detallaron que el hecho sucedió sobre el kilómetro 112 de la carretera Panamericana, en el cantón Concepción, del distrito de Lolotique, en el municipio de San Miguel Oeste.
“Escobar no guardó la distancia reglamentaria y, tras la distracción al volante, colisionó contra otro vehículo y un camión, donde una mujer resultó lesionada y fue llevada a un hospital. Ochoa Escobar huyó del lugar, pero fue interceptado unos kilómetros más adelante”, explicó la Policía.
Autoridades agregaron que Michael será remitido en los próximos días por el cargo de lesiones culposas.
Internacionales
55 Fallecidos deja enorme incendio en complejo residencial de Hong Kong
Las autoridades de Hong Kong confirmaron que 55 personas fallecieron en el enorme incendio que ocurrió en un complejo residencial.
El fuego se desató la tarde del miércoles en una urbanización de ocho torres y 2,000 apartamentos.
Los bomberos de Hong Kong buscan este jueves a más de 250 personas desaparecidas tras el enorme incendio.
El complejo residencial era compuesto por ocho edificios de los cuales cuatro quedaron dañados por el incendio.