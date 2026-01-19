Internacionales
FMI mejora previsión de crecimiento mundial para 2026
El FMI revisó al alza el lunes su previsión de crecimiento mundial para 2026 gracias al impulso de las inversiones tecnológicas, pero advirtió que el impacto de la IA y el resurgimiento de tensiones comerciales podrían provocar perturbaciones.
El crecimiento de la economía mundial se mantendrá estable sobre 2025, en 3.3 % este año, señaló el Fondo Monetario Internacional, 0.2 puntos porcentuales más de lo previsto en octubre.
El Fondo advirtió en su actualización de las Perspectivas de la Economía Mundial que «la resiliencia mostrada hasta ahora se debe en gran medida a unos pocos sectores», lo que indica vulnerabilidad.
Si bien la economía global parece estar «dejando atrás las disrupciones comerciales y arancelarias de 2025», esto no significa que no hayan tenido impacto, dijo el economista jefe del FMI, Pierre-Olivier Gourinchas.
Más bien, los desafíos se vieron compensados por «vientos de cola del auge de la IA y la inversión tecnológica», explicó un periodista.
Esto fue especialmente claro en América del Norte y Asia, señaló el FMI.
Crecimiento en América Latina
Las nuevas perspectivas para América Latina son de un crecimiento del 2.2 %, 0.1 puntos porcentuales menos de lo previsto anteriormente.
Brasil, la mayor economía regional, crecería en 2026 un 1.6 % (-0.3 puntos porcentuales), en tanto México, segundo mayor PIB regional, se mantiene sin cambios, en 1.5 %.
El sector privado mostró en 2025 capacidad de adaptación para enfrentar choques comerciales.
Desde su regreso a la Casa Blanca en enero pasado, el presidente estadounidense, Donald Trump, impuso aranceles que afectarán tanto a aliados como a competidores, agitando los mercados y las cadenas de suministro y disparando las tensiones comerciales.
Pero la administración Trump cerró luego acuerdos arancelarios con varios socios y alcanzó una tregua temporal crucial con China.
Por ahora, se espera que la inflación global baje de un estimado 4.1 % en 2025 a 3.8 % en 2026.
Las últimas amenazas de aranceles de Trump contra ocho países europeos, en un pulso por el territorio danés de Groenlandia, volvieron a sacudir al mundo.
«Vemos que estamos en un mundo en el que pueden estallar tensiones comerciales, pueden estallar tensiones geopolíticas. Y ese es un riesgo a la baja para la economía mundial», dijo Gourinchas a la AFP durante una entrevista en Bruselas.
No obstante, el FMI dijo que la incertidumbre en materia de política comercial sigue siendo mucho más alta que en enero de 2025 y que aún podrían producirse problemas ocasionales, en regiones como América Latina.
La Corte Suprema de Estados Unidos también debe pronunciarse sobre la legalidad del uso por parte de Trump de poderes económicos de emergencia para imponer aranceles a bienes de prácticamente todos los socios comerciales.
Se espera que el alto tribunal emita una decisión a principios de este año.
La anulación de algunos aranceles «inyectaría otra dosis de incertidumbre sobre la política comercial en la economía global», sostuvo Gourinchas.
Trump podría recurrir a otras facultades legales para reimponer aranceles, lo que genera incertidumbre.
Además del comercio, el auge de la IA que impulsa la economía global conlleva sus propios riesgos, estimó Gourinchas.
Existe la posibilidad de una «corrección del mercado» si no se concretan las expectativas sobre las ganancias de la IA, la productividad y la rentabilidad.
Un gran catalizador de los recientes récords bursátiles en Wall Street ha sido, precisamente, el sentimiento alcista en torno a la inteligencia artificial.
Divergencia
El FMI estima que el repunte de la inversión y el gasto en tecnología agregó alrededor de 0.3 puntos porcentuales al crecimiento anualizado promedio del PIB de Estados Unidos en los tres primeros trimestres de 2025.
Esto compensó el último cierre del gobierno a finales de año por un desacuerdo presupuestario en el Congreso.
Gourinchas destacó la divergencia entre Estados Unidos -que está experimentando un salto en la inversión en IA- y otras economías avanzadas.
El FMI estima el crecimiento de Estados Unidos en 2.4 % para 2026, 0.3 puntos porcentuales más de lo previsto en octubre.
En cambio, prevé un crecimiento del 1.3 % en la zona euro.
El crecimiento en China e India también es «relativamente sólido» en comparación con otros mercados emergentes, dijo Gourinchas.
De cara al futuro, subrayó la necesidad de conservar la independencia de los bancos centrales, para que puedan cumplir su mandato de mantener a raya la inflación.
Aunque no comentó sobre una investigación en curso del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, señaló que la relevancia del dólar estadounidense para el sistema monetario internacional implica que es «aún más importante» que la Fed pueda hacer su trabajo y hacerlo bien.
Internacionales
Capturan a pandillero salvadoreño que planeaba atacar a policías en Guatemala
En Guatemala fue capturado el pandillero de la 18, Alexis Soto Gutiérrez, alias Snoopy, cuando realizaba labores de vigilancia para perpetrar un ataque en contra de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) de dicho país.
El arresto lo ejecutaron agentes de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda), en la Calle Principal del barrio Chajsaquil, San Pedro Carchá, Alta Verapaz.
«Fue capturado por investigadores de la Dipanda y policías de la comisaría 51 un terrorista de la mara 18, luego de ser descubierto cuando vigilaba movimientos del personal policial de la subestación local, por lo que fue interceptado cuando pretendía escapar», publicó la PNC guatemalteca.
Según la investigación de las autoridades de ese país, Soto Gutiérrez es miembro activo de la estructura «Solo para Locos» que delinquía en la zona donde fue arrestado.
Dentro de la estructura criminal tenía la función de poste, «montaba vigilancia para posteriormente perpetrar un ataque contra la PNC, extremo que se investiga. Sus tatuajes lo delatan como miembro de la referida mara», destacó la Policía de Guatemala.
Al momento de ser capturado le decomisaron una porción de cocaína, un teléfono celular y dinero en efectivo. Se informó que será expulsado de Guatemala y será entregado a las autoridades salvadoreñas para que sea procesado.
Al ser puesto a la orden de El Salvador, el pandillero será remitido a la Fiscalía General de la República para que le inicie una causa penal por el delito de agrupaciones ilícitas en un tribunal contra el crimen organizado
Internacionales
Pandillas de Guatemala asesinan a 8 policías y obligan suspender clases
Guatemala vivió el domingo una ola de violencia armada con el asesinato de ocho policías derivados de la recuperación de uno de los tres penales en poder de la Pandilla 18 y del sometimiento de su principal cabecilla, alias Lobo, acciones que también han llevado al Gobierno a suspender, como medida de seguridad, las clases a nivel nacional y a las fuerzas del orden público a declararse en «alerta máxima».
«Estoy muy dolido por la muerte de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) que han sido atacados cobardemente por estos terroristas en una respuesta a las acciones que el Estado de Guatemala está realizando en contra de ellos», dijo el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, en conferencia de prensa.
El funcionario también informó que como consecuencia de los ataques armados otros 10 agentes policiales resultaron heridos y un pandillero muerto.
Los ataques armados contra agentes de la PNC ocurrieron mientras fuerzas élite de las fuerzas del orden y del Ejército recuperaban el control del penal Renovación I, en Escuintla, tomado este sábado por los pandilleros que retenían a nueve custodios.
La tarde del domingo, la Policía de Guatemala informó que lograron tomar el control y liberar con vida a otros 34 agentes del Sistema Penitenciario (SP) quienes permanecieron como rehenes de los pandilleros por más de 36 horas en las cárceles Fraijanes II y el Preventivo para Hombres Zona 18.
A eso de las 4:30 pm, la Policía posteó: «En estos momentos, la Policía Nacional Civil libera a 28 guardias de presidios que estaban retenidos por mareros en la cárcel Fraijanes II. Varios son atendidos por Bomberos Voluntarios ya que presentan síntomas de deshidratación», informó la Corporación policial.
Minutos antes, la PNC detalló que «Fuerzas Especiales de la Policía Nacional Civil han tomado el control del preventivo para hombres de la zona 18 y han liberado a seis guardias de presidios tomados de rehenes… Se tienen dos armas de fuego recuperadas».
La recuperación del control del penal Renovación I – en poder de las pandillas por más de 24 horas- se saldó además con la neutralización del cabecilla del Barrio 18, alias Lobo, así como también poder retomar las armas que los terroristas habían incautado a los custodios rehenes.
El mnistro Villeda denunció, en la víspera, que detrás de la toma de las cárceles había «un plan orquestado» que incluía acciones como bloqueo de calles en el interior del país y la destrucción de infraestructura e información penitenciaria.
La prensa guatemalteca reportó en las primeras horas del domingo, 13 ataques armados simultáneos contra agentes. El periódico «Prensa Libre» informó de atentados en la subestación de la PNC en Bárcenas, Villa Nueva, y frente al Centro de Justicia de Villa Nueva, donde fueron asesinados dos policías.
Los agentes asesinados fueron identificados como Claudia Azucena Muñoz Ramos, Samuel Valentín Matul Obispo, José Efraín Revolorio Barrera, Luis Alexander Zetino Pérez, Fernando Alexander Batres Ordoñes, Geovani Darío Tecu Sesam, Sammy Iván Lópes García y Diana Rosmery Chávez Alarcón.
Las imágenes y videos subidos en las redes sociales de los medios mostraban a bomberos dando primeros auxilios a los policías atacados, así como vehículos policiales con numerosos impactos de bala en sus carrocerías y vidrios.
Ante ese panorama, el director General de la PNC, David Custodio Boteo, pidió a todos los agentes estar «en alerta máxima» reiterándoles además el respaldo institucional y jurídico en el marco del cumplimiento de su misión constitucional
La violencia llevó al gobierno de Bernardo Arévalo a suspender las clases en todo su territorio como medida de prevención contra víctimas inocentes. La ministra de Educación, Anabella Giracca, anunció en X que «en atención a las recomendaciones de expertos en seguridad, he decidido suspender las clases a nivel nacional el día de mañana».
La embajada de EE.UU. en Guatemala emitió una alerta de seguridad para los ciudadanos estadounidenses por la violencia en el país centroamericano y a la vez anunció que «se ha ordenado al personal de la embajada que se refugie en el lugar».
«Hay informes de violencia y ataques armados contra la policía en toda la ciudad de Guatemala» advirtió la legación diplomática a través de «X». La embajada pide a sus connacionales estar atentos a las actualizaciones de los medios de comunicación locales, evitar las multitudes y las manifestaciones, mantener un perfil bajo, notificar a sus amigos y familiares que se encuentra bien, estar atento a su entorno, revisar sus planes de seguridad personal y minimizar los desplazamientos innecesarios.
Internacionales
PNC de Guatemala decreta alerta máxima tras ataques armados contra agentes
Ante los recientes ataques armados contra agentes de la Policía Nacional Civil y el repunte de violencia en Guatemala, el director general de la PNC, David Custodio Boteo, ordenó alerta máxima a nivel nacional.
Mediante un comunicado, el titular de la institución giró instrucciones a todo el personal con el objetivo de enfrentar la emergencia y evitar más víctimas. De acuerdo con reportes preliminares, los atentados han dejado al menos siete agentes fallecidos y varios heridos.
Los ataques se registraron tras la recuperación de un penal y ocurrieron en distintos puntos del país, según la información oficial.
#CRONIO Guatemala de luto por ataques terroristas contra agentes de la PNC. pic.twitter.com/RABq3Ckb2G
— Diario Digital Cronio (@croniosv) January 18, 2026