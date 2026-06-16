Nacionales
Şule Öztunç presenta Cartas Credenciales como nueva embajadora de Türkiye en El Salvador
La diplomática Şule Öztunç presentó sus Cartas Credenciales al presidente de la República, Nayib Bukele, como nueva Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de la República de Türkiye ante El Salvador.
Con este acto protocolario, Öztunç quedó formalmente habilitada para representar a su país y ejercer sus funciones diplomáticas en territorio salvadoreño.
La nueva representación diplomática tiene como propósito continuar fortaleciendo las relaciones bilaterales entre El Salvador y Türkiye, mediante el impulso de espacios de cooperación, diálogo y proyectos de beneficio mutuo.
Las autoridades destacaron la importancia de mantener vínculos internacionales que permitan ampliar las oportunidades de colaboración en diferentes áreas entre ambas naciones.
Nacionales
Homicidios en 2026 registran una reducción del 92.3 % respecto a 2022
Las estadísticas oficiales reflejan una reducción sostenida de los homicidios en El Salvador entre 2022 y 2026, de acuerdo con los datos comparados entre enero y mayo de ambos años.
Según la información proporcionada por las autoridades, entre enero y mayo de 2022 se registraron 364 homicidios, mientras que en el mismo período de 2026 la cifra disminuyó a 28 casos. Esto representa una reducción de 336 homicidios y una disminución del 92.3 %.
De acuerdo con las estadísticas oficiales, esta reducción es atribuida a las medidas implementadas en materia de seguridad y a las acciones desarrolladas de forma sostenida durante los últimos años por el Gobierno del presidente Nayib Bukele.
Las autoridades señalan que esta tendencia refleja una disminución constante de los hechos violentos y marca una diferencia significativa respecto a administraciones anteriores, cuando se reportaban hasta 30 homicidios diarios.
Los homicidios comenzaron a disminuir en junio de 2019 con la puesta en marcha del Plan Control Territorial. No obstante, según las autoridades, el cambio más significativo se registró a partir de 2022 con la implementación del régimen de excepción, una medida constitucional que otorgó mayores herramientas a los cuerpos de seguridad para desarticular estructuras de pandillas.
Al referirse a los resultados, el presidente Nayib Bukele expresó: «El Salvador es ya irrefutablemente el país más seguro de Latinoamérica. Es increíble pensar que hasta hace unos años éramos el país más peligroso del mundo. Un buen Gobierno da resultados, un mal Gobierno da excusas. ¡Dios con nosotros!».
Las autoridades destacan que, año tras año, se ha fortalecido el control territorial mediante el incremento de la presencia de policías y soldados en todo el país, además de la ejecución de acciones enfocadas en la prevención y reducción de la violencia.
Las estadísticas de Seguridad muestran una disminución progresiva de los homicidios durante la actual administración. En 2019 se contabilizaron 2,398 homicidios; en 2020 la cifra bajó a 1,341; en 2021 se registraron 1,147 casos; mientras que en 2022 descendió a 495. Para 2023 se reportaron 154 homicidios, en 2024 se contabilizaron 114 y en 2025 se registraron 82 casos, consolidando una tendencia descendente durante siete años consecutivos.
Las cifras continúan mostrando una reducción durante 2026. Entre el 1 de enero y el 3 de junio, las estadísticas registran un promedio de 0.18 homicidios por día. Además, la Policía Nacional Civil reportó 141 días sin homicidios en lo que va del año.
Nacionales
Pronostican lluvias puntuales para este martes en el país
El pronóstico meteorológico indica que durante la mañana el cielo estará parcialmente nublado, con presencia de neblinas en zonas de montaña y algunas lluvias en la costa y la cordillera volcánica oriental.
Para la tarde, se prevé un cielo parcialmente nublado y lluvias puntuales en la cadena montañosa norte, así como en la zona central y oriental del territorio nacional.
Durante la noche, se esperan lluvias puntuales acompañadas de actividad eléctrica en la cadena montañosa norte y la cordillera volcánica, las cuales estarán organizadas principalmente en la zona oriental.
Las condiciones de viento estarán influenciadas por corrientes del noreste y sureste, con velocidades entre 8 y 18 kilómetros por hora y brisas que podrían alcanzar los 30 kilómetros por hora.
Además, se mantendrá un ambiente cálido durante la tarde y fresco en horas de la madrugada.
Según el informe, el viento acelerado del este y la influencia leve de una onda tropical favorecerán la ocurrencia de algunas lluvias puntuales en diferentes sectores del país.
Nacionales
Tres vendedores de papas fritas son embestidos por automovilista en San Pablo Tacachico
Tres vendedores de papas fritas fueron embestidos por un automovilista la noche del domingo, según informaron voceros de la Cruz Blanca Salvadoreña.
El hecho ocurrió en la carretera que conduce de San Pablo Tacachico hacia San Isidro Lempa, a la altura de San Juan Las Mesas.
De acuerdo con la información proporcionada, el responsable del siniestro vial se conducía a bordo de una camioneta y, tras el incidente, se dio a la fuga con rumbo desconocido.
Socorristas de Cruz Blanca Salvadoreña detallaron que una de las víctimas sufrió lesiones en la cabeza, mientras que las otras dos presentaban crisis nerviosa tras el impacto.