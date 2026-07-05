Mujer es atropellada accidentalmente por su esposo en San Jacinto

El presidente Nayib Bukele anunció que El Salvador enviará un séptimo avión a Venezuela con 120 especialistas y cinco toneladas adicionales de ayuda humanitaria para fortalecer las labores de búsqueda, rescate y atención a las víctimas de los terremotos.

A través de sus redes sociales, el mandatario explicó que la decisión responde al desgaste físico de parte del personal salvadoreño que ha trabajado durante varios días en las zonas afectadas. Indicó que este relevo permitirá que algunos rescatistas descansen, mientras que otros 180 integrantes del contingente original permanecerán desplegados en el terreno.

Bukele detalló que, con la incorporación del nuevo grupo, El Salvador mantendrá de forma permanente un equipo de 300 especialistas en Venezuela. El contingente estará conformado por rescatistas, médicos, paramédicos, psicólogos, veterinarios, bomberos y otros profesionales, muchos de ellos capacitados para atender la nueva fase de la emergencia.

El séptimo vuelo también transportará cinco toneladas de ayuda humanitaria, entre ellas medicamentos, alimentos, insumos y equipo destinado a reforzar las labores de asistencia.

El presidente aseguró que los equipos salvadoreños continúan trabajando al máximo de su capacidad, aunque reconoció que las tareas de rescate se vuelven cada vez más complejas conforme avanzan los días.

«Nuestros equipos de rescate siguen trabajando al 100%. Muchos de los nuevos integrantes se incorporarán directamente a esas labores, aunque sabemos que cada vez es más difícil», expresó el mandatario.

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