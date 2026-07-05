Nacionales
Cámaras de SívarSeguro captan accidente provocado por giro indebido en la avenida Bernal
El Sistema de Videovigilancia SívarSeguro de la Alcaldía de San Salvador registró el momento en que un conductor provocó un accidente de tránsito tras realizar un giro indebido sobre la avenida Bernal, en San Salvador.
Las imágenes captadas por las cámaras de seguridad muestran que el conductor ingresó a la entrada de una gasolinera para efectuar un giro indebido e incorporarse a la vía contraria.
De acuerdo con la secuencia del video, el hombre realizó la maniobra sin observar hacia el costado por donde circulaba otro conductor que tenía el derecho de vía. Aunque este último intentó frenar su vehículo para evitar la colisión, terminó impactando contra el automóvil que ejecutó el giro.
Tras el accidente, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) llegaron al lugar para inspeccionar la escena.
Las autoridades informaron que el percance no dejó personas lesionadas y únicamente se reportaron daños materiales.
Principal
Capturan a dos mujeres tras protagonizar una pelea por un cliente en Sonsonate
Dos mujeres fueron capturadas en las últimas horas luego de protagonizar una pelea por la disputa de un cliente en Sonsonate Centro.
De acuerdo con los reportes, el incidente ocurrió sobre el Paseo 15 de Septiembre, frente a la exterminal de buses de la localidad, donde ambas mujeres se agredieron físicamente.
Las detenidas fueron identificadas como Morelia Imelda, de 22 años, y Nayely Marisol, también de 22 años.
Las autoridades acudieron al lugar de los hechos, intervinieron para separar a las involucradas y posteriormente procedieron con su captura.
Según la información disponible, ambas enfrentarán cargos por los delitos de lesiones y desórdenes públicos.
Nacionales
Mujer es atropellada accidentalmente por su esposo en San Jacinto
Una mujer resultó gravemente lesionada luego de ser atropellada por el vehículo que conducía su esposo en el parqueo de la antigua Casa Presidencial, ubicada en el barrio San Jacinto, departamento de San Salvador.
Según Comandos de Salvamento, la víctima guiaba a su esposo para salir del estacionamiento cuando, presuntamente por un descuido, el conductor pisó el acelerador en lugar del pedal del freno, embistiendo a la mujer.
Como consecuencia del impacto, la víctima quedó atrapada entre dos automóviles.
Socorristas de Comandos de Salvamento realizaron las labores de rescate y estabilizaron a la mujer en el lugar. Posteriormente, fue trasladada a un centro asistencial para recibir atención médica debido a la gravedad de sus lesiones.
Nacionales
Presidente Bukele anuncia envío de un séptimo avión con 120 especialistas y cinco toneladas de ayuda humanitaria a Venezuela
El presidente Nayib Bukele anunció que El Salvador enviará un séptimo avión a Venezuela con 120 especialistas y cinco toneladas adicionales de ayuda humanitaria para fortalecer las labores de búsqueda, rescate y atención a las víctimas de los terremotos.
A través de sus redes sociales, el mandatario explicó que la decisión responde al desgaste físico de parte del personal salvadoreño que ha trabajado durante varios días en las zonas afectadas. Indicó que este relevo permitirá que algunos rescatistas descansen, mientras que otros 180 integrantes del contingente original permanecerán desplegados en el terreno.
Bukele detalló que, con la incorporación del nuevo grupo, El Salvador mantendrá de forma permanente un equipo de 300 especialistas en Venezuela. El contingente estará conformado por rescatistas, médicos, paramédicos, psicólogos, veterinarios, bomberos y otros profesionales, muchos de ellos capacitados para atender la nueva fase de la emergencia.
El séptimo vuelo también transportará cinco toneladas de ayuda humanitaria, entre ellas medicamentos, alimentos, insumos y equipo destinado a reforzar las labores de asistencia.
El presidente aseguró que los equipos salvadoreños continúan trabajando al máximo de su capacidad, aunque reconoció que las tareas de rescate se vuelven cada vez más complejas conforme avanzan los días.
«Nuestros equipos de rescate siguen trabajando al 100%. Muchos de los nuevos integrantes se incorporarán directamente a esas labores, aunque sabemos que cada vez es más difícil», expresó el mandatario.