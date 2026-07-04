Nacionales
MARN registró 308 sismos en junio; 28 fueron percibidos por la población
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó que durante junio se registraron 308 sismos en El Salvador, de los cuales 28 fueron sentidos por la población, según el resumen sismológico correspondiente al mes.
De acuerdo con el informe, el 82.1 % de los movimientos sísmicos ocurrieron frente a la costa de El Salvador o en países vecinos, mientras que el 17.9 % se originaron dentro del territorio nacional debido a la activación de fallas geológicas locales.
El primer sismo regional de mayor magnitud se registró el 5 de junio frente a la costa de La Libertad, con una magnitud de 5.3. El segundo ocurrió el 23 de junio frente a la costa de Sonsonate y alcanzó una magnitud de 4.7.
Asimismo, el MARN reportó un sismo de magnitud 2.9 en el lago de Ilopango y otro de magnitud 2.8 en territorio de Guatemala.
En cuanto a la actividad asociada a fallas geológicas locales, el informe detalla que 21 sismos ocurrieron en la zona de Los Naranjos, Sonsonate; siete en San Lorenzo, Ahuachapán; y siete en Conchagua, La Unión.
Por otra parte, la institución destacó que junio estuvo marcado por la influencia de la tormenta tropical Cristina, el primer evento de sequía meteorológica en el oriente del país y temperaturas por encima del promedio, en un contexto en el que inició el fenómeno de El Niño.
El MARN indicó que el acumulado nacional de lluvias durante junio fue de 296.6 milímetros, por debajo del promedio mensual de 310.7 milímetros. La mayor acumulación de lluvia se registró en la estación Santa Ana, con 521.4 milímetros.
Respecto a las temperaturas, la máxima del mes fue de 39 °C en la estación Puente Cuscatlán, en San Vicente, mientras que la mínima alcanzó los 14 °C en la estación Finca Los Andes, en Santa Ana.
Nacionales
Dos fallecidos y un lesionado tras fuerte accidente de tránsito en Usulután
Dos personas fallecieron y una más resultó gravemente lesionada en un percance vial registrado la tarde de este sábado sobre la carretera que de Jiquilisco conduce hacia Puerto El Triunfo, en el departamento de Usulután, informaron las autoridades de la Policía Nacional Civil (PNC).
De acuerdo con la información proporcionada por personas que presenciaron el hecho, entre las víctimas mortales se encuentra un adolescente identificado como Anderson A.
Las autoridades de la PNC se encuentran en el lugar verificando este lamentable hecho y realizando las diligencias correspondientes.
ENTREGA ESPECIAL
VIDEO | Cabo Verde, la selección que ganó el respeto del mundo sin necesidad de levantar la copa
La selección de Cabo Verde escribió una de las historias más memorables de la Copa del Mundo 2026. Aunque su participación terminó con una derrota por 3-2 en el alargue frente a Argentina en los dieciseisavos de final, el conjunto africano se ganó la admiración de aficionados y analistas por su entrega, fortaleza física y valentía para competir de igual a igual contra algunas de las mayores potencias del fútbol.
@bendito.tiktok
Los Mexicanos deberían aprender de esto y dejen de ser tan agresivos. Disfruten del deporte #caboverde #argentina #mundial
Procedente de una de las ligas más pequeñas y menos conocidas, Cabo Verde llegó al Mundial como una selección prácticamente desconocida. Sin embargo, durante el torneo logró desafiar a equipos repletos de figuras internacionales y demostró que el compromiso colectivo podía competir frente a grandes estrellas como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Erling Haaland o Harry Kane, quienes compartieron protagonismo en una Copa del Mundo marcada por la irrupción del combinado africano.
En su debut histórico en un Mundial, los «Tiburones Azules» consiguieron su primer punto ante España gracias a una destacada actuación del guardameta Vozinha. Posteriormente celebraron sus primeros goles mundialistas frente a Uruguay y, ante Argentina, estuvieron cerca de protagonizar una de las mayores sorpresas del torneo con un gol de Sidny Lopes Cabral que llevó el partido hasta el tiempo suplementario.
Uno de los grandes símbolos de esta campaña fue Vozinha. A sus 40 años, el experimentado portero lideró a su selección con actuaciones decisivas, convirtiéndose en el emblema de un equipo que nunca dejó de competir. Su entrega, liderazgo y compromiso demostraron que la edad no fue un obstáculo para rendir al más alto nivel en la máxima cita del fútbol.
La histórica participación de Cabo Verde también permitió dar a conocer al mundo a este archipiélago africano y a un grupo de futbolistas que, con esfuerzo y determinación, logró captar la atención internacional pese a provenir de un entorno futbolístico con menor proyección.
Cuando concluyó el encuentro en Miami, los jugadores caboverdianos abandonaron el terreno de juego conscientes de que, más allá del resultado, habían dejado una huella en el torneo y conquistado el respeto de miles de aficionados por la forma en que enfrentaron cada desafío.
El reconocimiento quedó reflejado en las palabras del exinternacional escocés James McFadden, quien resumió el sentir de muchos seguidores tras el final del partido: «Cabo Verde perdió, pero ganó», en referencia al legado que dejó una de las selecciones revelación de la Copa del Mundo 2026.
Nacionales
Dan el último adiós a Yeimy Flores, bailarina de Las Nenas del Grupo Caña
Familiares, amigos, colegas y seres queridos despidieron a Yeimy Flores, bailarina de Las Nenas del Grupo Caña, quien falleció esta semana tras permanecer hospitalizada a causa de un accidente de tránsito sufrido el pasado fin de semana.
La joven era ampliamente apreciada en la farándula salvadoreña por su carisma, sencillez y alegría, cualidades que, según sus compañeros de trabajo y artistas cercanos, la distinguían tanto dentro como fuera de los escenarios.
El sepelio se realizó en el Cementerio General de San Juan Talpa, en el departamento de La Paz, donde decenas de personas se reunieron para acompañar a su familia y rendirle un último homenaje.