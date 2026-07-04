Nacionales
Cruz Roja Salvadoreña convoca a ciclistas a donar sangre
La Cruz Roja Salvadoreña (CRS) anunció la realización de la jornada “Pedalea a donar sangre”, una actividad dirigida a la comunidad ciclista con el propósito de promover la donación altruista de sangre para contribuir a salvar vidas.
La institución informó que la jornada se desarrollará el próximo sábado 11 de julio, en horario de 2:00 p.m. a 7:00 p.m., en el Centro de Sangre de la Cruz Roja Salvadoreña.
Como parte de la convocatoria, la CRS invitó a clubes de ciclistas, grupos de rodada, ciclistas urbanos, de montaña, de ruta, BMX, principiantes y a todas las personas que disfrutan recorrer la ciudad sobre dos ruedas a participar en la actividad y sumarse a la donación de sangre.
“Ven con tu bicicleta, con tu equipo o por tu cuenta. Lo importante es que dones sangre”, reiteró la institución.
Asimismo, la Cruz Roja indicó que las personas interesadas en donar sangre de forma voluntaria podrán asistir de manera individual o en grupos, y recibirán una atención segura y cálida durante el proceso.
Nacionales
Dos fallecidos y un lesionado tras fuerte accidente de tránsito en Usulután
Dos personas fallecieron y una más resultó gravemente lesionada en un percance vial registrado la tarde de este sábado sobre la carretera que de Jiquilisco conduce hacia Puerto El Triunfo, en el departamento de Usulután, informaron las autoridades de la Policía Nacional Civil (PNC).
De acuerdo con la información proporcionada por personas que presenciaron el hecho, entre las víctimas mortales se encuentra un adolescente identificado como Anderson A.
Las autoridades de la PNC se encuentran en el lugar verificando este lamentable hecho y realizando las diligencias correspondientes.
ENTREGA ESPECIAL
VIDEO | Cabo Verde, la selección que ganó el respeto del mundo sin necesidad de levantar la copa
La selección de Cabo Verde escribió una de las historias más memorables de la Copa del Mundo 2026. Aunque su participación terminó con una derrota por 3-2 en el alargue frente a Argentina en los dieciseisavos de final, el conjunto africano se ganó la admiración de aficionados y analistas por su entrega, fortaleza física y valentía para competir de igual a igual contra algunas de las mayores potencias del fútbol.
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Los Mexicanos deberían aprender de esto y dejen de ser tan agresivos. Disfruten del deporte #caboverde #argentina #mundial
Procedente de una de las ligas más pequeñas y menos conocidas, Cabo Verde llegó al Mundial como una selección prácticamente desconocida. Sin embargo, durante el torneo logró desafiar a equipos repletos de figuras internacionales y demostró que el compromiso colectivo podía competir frente a grandes estrellas como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Erling Haaland o Harry Kane, quienes compartieron protagonismo en una Copa del Mundo marcada por la irrupción del combinado africano.
En su debut histórico en un Mundial, los «Tiburones Azules» consiguieron su primer punto ante España gracias a una destacada actuación del guardameta Vozinha. Posteriormente celebraron sus primeros goles mundialistas frente a Uruguay y, ante Argentina, estuvieron cerca de protagonizar una de las mayores sorpresas del torneo con un gol de Sidny Lopes Cabral que llevó el partido hasta el tiempo suplementario.
Uno de los grandes símbolos de esta campaña fue Vozinha. A sus 40 años, el experimentado portero lideró a su selección con actuaciones decisivas, convirtiéndose en el emblema de un equipo que nunca dejó de competir. Su entrega, liderazgo y compromiso demostraron que la edad no fue un obstáculo para rendir al más alto nivel en la máxima cita del fútbol.
La histórica participación de Cabo Verde también permitió dar a conocer al mundo a este archipiélago africano y a un grupo de futbolistas que, con esfuerzo y determinación, logró captar la atención internacional pese a provenir de un entorno futbolístico con menor proyección.
Cuando concluyó el encuentro en Miami, los jugadores caboverdianos abandonaron el terreno de juego conscientes de que, más allá del resultado, habían dejado una huella en el torneo y conquistado el respeto de miles de aficionados por la forma en que enfrentaron cada desafío.
El reconocimiento quedó reflejado en las palabras del exinternacional escocés James McFadden, quien resumió el sentir de muchos seguidores tras el final del partido: «Cabo Verde perdió, pero ganó», en referencia al legado que dejó una de las selecciones revelación de la Copa del Mundo 2026.
Nacionales
Dan el último adiós a Yeimy Flores, bailarina de Las Nenas del Grupo Caña
Familiares, amigos, colegas y seres queridos despidieron a Yeimy Flores, bailarina de Las Nenas del Grupo Caña, quien falleció esta semana tras permanecer hospitalizada a causa de un accidente de tránsito sufrido el pasado fin de semana.
La joven era ampliamente apreciada en la farándula salvadoreña por su carisma, sencillez y alegría, cualidades que, según sus compañeros de trabajo y artistas cercanos, la distinguían tanto dentro como fuera de los escenarios.
El sepelio se realizó en el Cementerio General de San Juan Talpa, en el departamento de La Paz, donde decenas de personas se reunieron para acompañar a su familia y rendirle un último homenaje.