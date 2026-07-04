Nacionales
PNC reporta un nuevo día sin homicidios en El Salvador
La Policía Nacional Civil (PNC) informó que el viernes 3 de julio finalizó con cero homicidios a escala nacional, de acuerdo con el registro diario de la institución.
En cuanto a las estadísticas acumuladas de este año, las autoridades detallaron que junio cerró con 30 días sin asesinatos, mientras que mayo registró 26 jornadas con cero homicidios. A estas cifras se suman los 27 días sin muertes violentas reportados en abril, los 23 de marzo, los 24 de febrero y las 27 jornadas sin homicidios registradas durante enero.
Según la PNC, desde la entrada en vigencia del régimen de excepción se contabilizan más de 1,000 días con cero homicidios. Además, en lo que va de 2026 se han registrado 158 días sin muertes violentas.
Las autoridades atribuyen estos resultados a la implementación del Plan Control Territorial (PCT) y al régimen de excepción, aprobado en marzo de 2022 y que continúa vigente en el país.
Nacionales
MARN pronostica ambiente caluroso y lluvias para el fin de semana en El Salvador
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó que durante este fin de semana y el inicio de la próxima semana el ambiente se mantendrá caluroso en todo el país, con probabilidad de lluvias durante las tardes y noches.
Según el pronóstico, las temperaturas máximas en la zona montañosa oscilarán entre los 25 y 31 grados Celsius (°C); en los valles interiores se esperan valores entre 32 y 38 °C; mientras que en la zona oriental la temperatura máxima alcanzará los 40 °C.
La institución también señaló que el pasado 1 de julio se registraron temperaturas máximas de 28.6 °C en Los Naranjos, Sonsonate, y de 32.7 °C en Perquín, Morazán, superando los récords anteriores reportados para ese mes.
De acuerdo con el informe, desde mediados de la tarde se prevé la formación de nubosidad en la zona norte y en distintos puntos cercanos a la franja volcánica, con posibles lluvias puntuales, débiles y de corta duración en sectores de Ahuachapán, Sonsonate y Chalatenango.
Para la noche, el MARN pronostica la formación de nubosidad en diferentes sectores de los departamentos de la zona central, con lluvias y tormentas puntuales en áreas de Cuscatlán, San Salvador, La Libertad y zonas cercanas a La Paz, San Vicente y Cabañas.
En cuanto al viento, se espera que presente velocidades entre los 9 y 18 kilómetros por hora, con brisas ocasionales que podrían alcanzar hasta los 30 km/h.
Nacionales
Vicepresidente Ulloa se reúne con embajadora de Chile en El Salvador por finalización de misión diplomática
El Vicepresidente Félix Ulloa, sostuvo un encuentro con la Embajadora de la República de Chile en El Salvador, María Soledad Morales, con motivo de la finalización de su misión diplomática en el país.
En la reunión, el Vicepresidente Ulloa reconoció la labor realizada por la Embajadora Morales durante su gestión y destacó el compromiso por fortalecer los lazos de amistad, cooperación y entendimiento entre El Salvador y Chile. Además, resaltó la buena relación construida y el impulso a iniciativas para el desarrollo compartido.
La Embajadora Morales expresó su agradecimiento por el apoyo recibido durante su gestión y destacó la experiencia positiva vivida en El Salvador, resaltando los avances que el país impulsa en materia de seguridad, transformación social y reconstrucción del tejido comunitario en las comunidades.
Asimismo, la diplomática conversó sobre la conmemoración de los 150 años del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambas naciones, celebrando esta fecha próximamente con un espacio cultural que reunirá expresiones artísticas de ambos países.
Ambas partes reafirmaron los vínculos de amistad que unen a El Salvador y Chile, así como la voluntad de continuar robusteciendo la cooperación en beneficio de los pueblos.
Nacionales
Accidente entre rastra y camión deja a conductor atrapado en Metapán
Un fuerte accidente de tránsito se registró la tarde de este viernes sobre la carretera hacia Metapán, en el departamento de Santa Ana, donde una rastra y un camión colisionaron de manera frontal.
Equipos de socorro se desplazaron de inmediato al lugar para auxiliar al conductor del camión, quien quedó atrapado entre los hierros retorcidos del vehículo tras el impacto.
De acuerdo con los reportes, el percance ocurrió en las cercanías de la gasolinera conocida como Texaco La Laguna.
Hasta el momento, las causas del accidente no han sido establecidas y las autoridades tampoco han informado sobre el estado de salud del conductor involucrado.