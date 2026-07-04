PNC reporta un nuevo día sin homicidios en El Salvador

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó que durante este fin de semana y el inicio de la próxima semana el ambiente se mantendrá caluroso en todo el país, con probabilidad de lluvias durante las tardes y noches.

Según el pronóstico, las temperaturas máximas en la zona montañosa oscilarán entre los 25 y 31 grados Celsius (°C); en los valles interiores se esperan valores entre 32 y 38 °C; mientras que en la zona oriental la temperatura máxima alcanzará los 40 °C.

La institución también señaló que el pasado 1 de julio se registraron temperaturas máximas de 28.6 °C en Los Naranjos, Sonsonate, y de 32.7 °C en Perquín, Morazán, superando los récords anteriores reportados para ese mes.

De acuerdo con el informe, desde mediados de la tarde se prevé la formación de nubosidad en la zona norte y en distintos puntos cercanos a la franja volcánica, con posibles lluvias puntuales, débiles y de corta duración en sectores de Ahuachapán, Sonsonate y Chalatenango.

Para la noche, el MARN pronostica la formación de nubosidad en diferentes sectores de los departamentos de la zona central, con lluvias y tormentas puntuales en áreas de Cuscatlán, San Salvador, La Libertad y zonas cercanas a La Paz, San Vicente y Cabañas.

En cuanto al viento, se espera que presente velocidades entre los 9 y 18 kilómetros por hora, con brisas ocasionales que podrían alcanzar hasta los 30 km/h.

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