Bomberos sofocan incendio de un autobús en la colonia Escalón

Un motociclista de 32 años perdió la vida la mañana del sábado tras verse involucrado en un fuerte siniestro vial en el que también participó un autobús del transporte colectivo, en el departamento de Sonsonate.

De acuerdo con socorristas de Comandos de Salvamento (CS), seccional Sonsonate, la víctima falleció en el lugar del accidente a causa de la gravedad de las lesiones.

El hecho ocurrió sobre el kilómetro 40 de la carretera que conduce de San Salvador hacia Sonsonate, a la altura del desvío de Armenia, en el municipio de Sonsonate Este.

Según la información recabada por Comandos de Salvamento en la escena, el motociclista realizaba una maniobra de adelantamiento cuando cambió de carril y fue impactado por un autobús del transporte colectivo.

El fuerte impacto provocó un incendio que consumió tanto la motocicleta como la unidad del transporte público.

Por su parte, el Cuerpo de Bomberos de El Salvador (CBES), que atendió la emergencia y sofocó el fuego, informó que todos los pasajeros del autobús resultaron ilesos y se encuentran fuera de peligro.

Comandos de Salvamento también confirmó que los ocupantes de la unidad no sufrieron lesiones.

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