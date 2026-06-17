Internacionales
Presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, presenta la Ley Cero Ocio
La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, presentó la Ley Cero Ocio, una propuesta que busca que los privados de libertad trabajen para contribuir a costear su manutención dentro del sistema penitenciario.
Durante la presentación de la iniciativa, la mandataria enfatizó que la nueva normativa pretende que las personas privadas de libertad desarrollen actividades productivas desde los centros donde permanecen recluidas.
«A partir de esta ley, estamos implementando que la persona que está en la cárcel, para rebajar sus beneficios tenga que estar participando en una actividad productiva», indicó Fernández.
Según diferentes medios, la medida estaría inspirada en el Plan Cero Ocio implementado en El Salvador por el presidente Nayib Bukele, por quien Fernández ha manifestado admiración.
El Código Penal de Costa Rica establece que una persona privada de libertad descuenta un día de pena por cada dos días trabajados, siempre que haya cumplido la mitad de su condena.
«En esta iniciativa lo que estamos haciendo es regulando las condiciones para facilitar la reinserción social y la reparación del daño causado. No queremos más vagos en la cárcel», expresó la presidenta.
La mandataria agregó que la propuesta establece la obligación de participar en una actividad productiva y que el 35 % del dinero obtenido por ese trabajo será destinado al sistema penitenciario.
«Estamos estableciendo que las personas privadas de libertad tienen que participar en una actividad productiva, y que del dinero que reciban de esa actividad productiva, un 35 % se va a ir al sistema penitenciario para que ellos mismos paguen la comida que se comen», afirmó Fernández.
Internacionales
Hinchas de Argentina y Argelia protagonizan pelea en Times Square antes del debut de sus selecciones
A pocas horas del debut de sus respectivas selecciones, aficionados de Argentina y Argelia protagonizaron una pelea a puños y patadas en el corazón de Nueva York.
Los seguidores de ambas selecciones coincidieron la noche del lunes en la emblemática Times Square, donde comenzaron una serie de provocaciones que derivaron en una trifulca.
Lo que debía ser una celebración futbolística y una oportunidad para acercar culturas terminó convirtiéndose en una batalla campal en una de las zonas más concurridas de la ciudad.
Usuarios de redes sociales difundieron videos del enfrentamiento ocurrido en Times Square, uno de los puntos más transitados de Manhattan.
Internacionales
Conductor de ambulancia muere en accidente mientras trasladaba a un paciente
El conductor de una ambulancia, identificado como Duglas Maradiana, perdió la vida al verse involucrado en un accidente de tránsito ocurrido en Chinandega, Honduras.
De acuerdo con los reportes, el fatal hecho se registró durante la madrugada, cuando en la ambulancia era trasladado de emergencia un paciente.
Según las versiones preliminares, el accidente ocurrió cuando, aparentemente, el ahora fallecido se quedó dormido al volante, perdió el control de la unidad y cayó a un cauce.
Debido a la gravedad del impacto, Maradiana murió en el lugar. Mientras tanto, el paciente y un familiar que viajaban en la ambulancia resultaron con lesiones leves.
La Policía de la localidad realizó las investigaciones correspondientes para determinar las causas reales que provocaron la tragedia.
Internacionales
Cárcel para un sueco por prostituir a su esposa con un centenar de hombres
Un tribunal de Suecia condenó este martes a cuatro años y cinco meses de prisión a un hombre de 61 años por haber explotado a su esposa y obligarla durante tres años a mantener relaciones sexuales pagadas con un centenar de hombres.
El acusado fue declarado culpable de proxenetismo agravado, intento de violación, agresión, amenazas y un delito menor relacionado con drogas, según informó la corte en un comunicado.
De acuerdo con el tribunal, el hombre introdujo a su esposa en la prostitución y gestionó la mayor parte de la operación. La fiscalía logró identificar a aproximadamente 120 hombres que pagaron por mantener relaciones sexuales con la víctima.
El caso causó conmoción en Suecia y ha sido comparado con el de Gisèle Pelicot, en Francia, cuyo esposo fue condenado en 2024 por drogarla y permitir que decenas de hombres la violaran mientras permanecía inconsciente.
La fiscal Ida Annerstedt declaró al inicio del juicio, en abril, que la mujer vivía con un “miedo profundo” hacia su esposo, quien la amenazaba con “liberar al monstruo” si no obedecía sus órdenes.
El proceso judicial se desarrolló entre el 10 de abril y el 26 de mayo en un tribunal de Härnösand, en el norte de Suecia, y se llevó a cabo en gran parte a puerta cerrada.
La fiscalía había solicitado una condena de diez años de prisión para el acusado.
Según la acusación, el hombre publicaba anuncios en internet, organizaba los encuentros y vigilaba a su esposa, a quien obligaba a realizar actos sexuales, incluso en línea, con el objetivo de atraer a más clientes.
Además, enfrentaba ocho cargos de violación; sin embargo, el tribunal los desestimó. La corte consideró que en siete de los casos no estaba claro si la participación de la mujer había sido voluntaria, mientras que en el octavo no fue posible determinar qué actos ocurrieron.
La legislación sueca no sanciona a las personas que ofrecen servicios sexuales, pero sí castiga la compra de dichos servicios, así como facilitar o beneficiarse de la prostitución de terceros.