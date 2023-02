Karate se fogueará ante posibles rivales en los Juegos San Salvador 2023

La Federación Salvadoreña de Ciclismo (FSC) celebró por primera ocasión el Sivar Crit Session One, una competencia de ciclismo de ruta que contó con la participación de 51 atletas entre hombres y mujeres, divididos en las categorías élite, sub 23, open máster y juveniles.

La contienda se desarrolló el domingo en el circuito urbano de la Zona Rosa, en San Salvador, y sirvió como un primer fogueo de calidad para los ciclistas salvadoreños con miras a la temporada 2023, y también, para los que formarán parte de la representación nacional en los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023.

En la categoría élite, el ganador de la jornada fue Bryan Mendoza, quien recorrió 39 kilómetros en un tiempo de 01:18:48. Mendoza reconoció el enorme esfuerzo que ha significado esta nueva temporada, sobrellevando los estudios universitarios y su carrera en el ciclismo.

“Esta temporada se me ha presentado un poco complicada en la preparación debido a mis estudios universitarios, sin embargo, me he estado preparando con entrenamientos pesados, de rendimiento y de fondo”, declaró.

Con respecto a los Juegos San Salvador 2023, Mendoza valoró el esfuerzo que ha puesto en su preparación.

“De momento estoy teniendo un buen papel. Con mi papá, que es mi entrenador, estamos aprovechando al máximo los días que tengo libre por la universidad, nos queda poco tiempo, pero lo aprovechamos muy bien y creo que lo hacemos de la mejor manera para llegar en muy buena forma a los juegos”, expresó Mendoza.

