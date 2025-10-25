Principal
Recapturan otro pandillero de la 18 fugado de una cárcel de Guatemala
La Policía Nacional Civil de la Comisaría 41 de Quetzaltenango logró la captura de un pandillero de alta peligrosidad del Barrio 18.
Se trata de Mario David Sisimit Cutzal, de 39 años, alias “El Enano”, miembro de la clica LSC Little Sayco Criminals, originario de Mixco, uno de los 20 pandilleros fungados de la cárcel Fraijanes II.
La detención se realizó en Magnolia, zona 6 de Coatepeque, mediante un allanamiento judicial.
“El Enano” tiene un historial criminal grave: cuenta con dos condenas previas por Homicidio y Homicidio en Grado de Tentativa.
Alias “El Enano” es detenido esta vez por posesión de cocaína y celulares vinculados a posibles casos de extorsión. Ya había cumplido dos condenas por homicidio y homicidio en grado de tentativa.
Principal
NAUFEST 2025 conectó a más de 3,000 jóvenes salvadoreños con oportunidades reales de empleo y formación
Más de 3,000 jóvenes participaron en la edición 2025 de NAUFEST, el evento inmersivo organizado por Junior Achievement El Salvador (JAES) que reunió a empresas, universidades y organizaciones en un mismo espacio para promover la empleabilidad, el emprendimiento y la formación en tecnologías
emergentes.
Realizado en un hotel capitalino, el encuentro se consolidó como una de las plataformas más importantes del país para conectar el talento joven con las demandas del mercado laboral actual.
Durante la jornada, los participantes aplicaron en tiempo real a más de 2,000 oportunidades laborales y pasantías en sectores como tecnología, banca, innovación, educación y servicio al cliente.
La experiencia incluyó los JA Talks, conferencias inspiradoras con líderes empresariales y expertos nacionales e internacionales que abordaron temas de inteligencia artificial, liderazgo digital, metodologías ágiles y empleabilidad en la era tecnológica.
Además, los asistentes pudieron aplicar a becas del programa de emprendimiento «La Compañía», inscribirse para participar en las Competencias Nacionales de Emprendimiento y optar a oportunidades de empleo y becas internacionales de Google, promovidas por Junior Achievement El
Salvador a nivel nacional.
«Junior Achievement El Salvador responde a una necesidad real de los jóvenes: contar con espacios que los impulsen a convertirse en líderes de cambio. Agradecemos a las empresas, instituciones y aliados que creyeron en este propósito y que hoy contribuyen a transformar vidas. Asimismo, el evento nos ha
permitido tener un espacio de encuentro con Alumnis de diferentes generaciones», destacó Ricardo Monterroza, Director Ejecutivo de Junior Achievement El Salvador.
El evento contó con el apoyo de empresas tecnológicas, financieras, educativas, de telecomunicaciones y consumo, además de ONGs, universidades, embajadas y fundaciones internacionales, que reforzaron el compromiso multisectorial con la formación y empleabilidad juvenil.
Junior Achievement El Salvador también conocida como Empresarios Juveniles fundada en 1975, es miembro de la red Junior Achievement Worldwide, la quinta organización educativa más grande del mundo, ha capacitado a más de un millón de jóvenes salvadoreños con sus programas de
emprendimiento, educación financiera, habilidades para la vida y tecnología.
Su misión es inspirar y preparar a las nuevas generaciones para tener éxito en una economía global. Esta fue la tercera edición del NAUFEST, que reafirma el compromiso de JAES por conectar a la juventud salvadoreña con oportunidades reales de aprendizaje, empleo y crecimiento profesional,
impulsando un futuro más inclusivo, innovador y preparado.
Principal
Vicepresidente Ulloa asiste al Acto Cultural de Distinciones a personalidades sobresalientes
El vicepresidente de la República, Félix Ulloa; su esposa, Lilian de Ulloa y su familia participaron en el Acto Cultural de Distinciones a personalidades sobresalientes por su entrega a la promoción de las bellas artes.
La ceremonia fue organizada por la Academia Unidos en el Arte, Filial El Salvador en la Embajada de los Estados Unidos Mexicanos. En este escenario, el Vicepresidente Ulloa reiteró el compromiso del Gobierno con el impulso de las manifestaciones creativas, destacando el fortalecimiento a la cultura. “El país ha entrado en una etapa donde se ha cerrado una página oscura de violencia y se ha abierto un renacer, una nueva nación que transita por su resurgimiento cultural”, afirmó.
El Coordinador de la Academia Unidos por el Arte, Sr. David Trejo, afirmó que este fue un espacio de fraternidad que estrechó los vínculos entre El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y México, mencionando que la expresión artística une a las naciones y trasciende fronteras.
La Sra. Lilian de Ulloa, una de las homenajeadas en esta gala, compartió parte de su trayectoria teatral, resaltó la importancia del arte en la formación y agradeció a los organizadores por crear puntos de encuentro que fortalecen estos componentes importantes para el desarrollo. Durante la ceremonia, se reconoció a diversos artistas e intelectuales de la región que destacan en la pintura, la poesía, la danza, la música y el teatro.
Participaron en la celebración, representantes del cuerpo diplomático acreditado en el país, el Secretario General Internacional de la Academia Unidos en el Arte de Guatemala, Sr. Enrique Godoy, y el Presidente de la Academia Internacional de Poesía de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística de México, Sr. Sergio Morett.
Principal
Detienen a más conductores ebrios responsables de accidentes
Gracias a los operativos de tránsito ejecutados por la policía, se capturaron dos sujetos por conducir en estado de ebriedad en distintos puntos del país.
▪️Douglas Martir Córdova Rivas, de 61 años, ocasionó un accidente de tránsito con daños materiales sobre la carretera que conduce hacia San Luis La Herradura, La Paz Centro, la prueba de alcotest dio positiva con 254°.
▪️Jorge Alberto Portillo Lemus, conducía un vehículo con 152° de alcohol, ocasionó un accidente de tránsito con daños materiales sobre la carretera que conduce de Ahuachapán hacia Tacuba.
Ambos serán remitidos por conducción peligrosa de vehículo automotor.