Picachero impacta contra camión que instalaba postes: reportan 2 personas lesionadas
Un picachero registró un accidente de tránsito este viernes tras impactar contra un camión que instalaba postes.
El hecho se registró sobre el kilómetro 42 y medio de la carretera Litoral, en El Rosario, La Paz y se han reportado dos personas lesionadas.
Socorristas de Cruz Verde Zacatecoluca atendieron a los dos ocupantes del pickup, quienes presentaban traumas severos debido al fuerte choque.
Las víctimas fueron trasladadas hacia un centro hospitalario.
Capturan a conductor que arrolló a un hombre calle al Boquerón y luego se dio a la fuga
La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a un conductor que arrolló a un hombre y luego se dio a la fuga, la noche del viernes, en el departamento de La Libertad.
Se trata de Carlos Alberto Reyes Méndez, de 40 años de edad, quien fue aprehendido rápidamente por las autoridades.
El suceso se registró sobre el kilómetro 17 y medio de la calle que conduce hacia el Boquerón, en el distrito de Santa Tecla, del municipio de La Libertad Sur.
“Méndez es el responsable de atropellar a un hombre, quien falleció en el lugar. Después de cometer el hecho huyó, pero fue localizado por uno de nuestros equipos”, detalló la PNC.
Autoridades agregaron que Méndez será remitido en los próximos días y responderá por el cargo de H. culposo.
Captan a vehículo circulando en el nuevo muelle turístico del puerto de La Libertad
Un vehículo tipo sedán fue captado circulando en el nuevo muelle turístico del puerto de La Libertad dedicado al uso exclusivo de peatones.
Turistas locales fueron quienes grabaron el momento que ha causado sorpresa decenas de preguntas en redes sociales.
En las imágenes se observa al automóvil avanzar lentamente sobre la nueva estructura dedicada para promover el turismo en la zona.
Las imágenes han dejado decenas de preguntas entre los usuarios de redes sociales, quienes han realizado especulaciones de todo tipo.
Por ahora se desconoce por qué el vehículo circuló en una zona dedicada al uso peatonal, pero se espera que las autoridades competentes tomen cartas en el asunto y esclarezcan lo ocurrido.
Policías arrestan a 18-S que por temor intentó ocultar un tatuaje de su pandilla
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) arrestaron a un terrorista del Barrio 18 de la facción Sureños (18-S) que por temor a la justicia intentó ocultar un tatuaje de su pandilla.
Responde al nombre de Gerson Antonio González Pérez, alias ‘Taco’ o ‘Tortuga’, perfilado como homeboy de la estructura.
Fue detenido en el distrito de Cojutepeque, del municipio de Cuscatlán Sur, en el departamento de Cuscatlán.
“Este terrorista era uno de los que exigía las extorsiones, delito por el que tiene antecedentes desde el año 2016. Además, intentó ocultar un tatuaje de su pandilla”, detalló la PNC.
Pérez será remitido en los próximos días y deberá responder por el cargo de agrupaciones ilícitas.