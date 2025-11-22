Principal
Habilitan cuarta etapa para usuarios de 51 a 60 años en Doctor SV
El presidente de la República, Nayib Bukele, anunció este viernes la cuarta etapa de usuarios para la aplicación de atención médica digital Doctor SV.
«Ya abrimos la cuarta etapa: de 51 a 60 años», afirmó el mandatario salvadoreño en sus redes sociales.Turismo en El Salvador
Además, Bukele dijo en su publicación que ya casi estará abierto este servicio médico para los salvadoreños.
«Atención médica asistida por IA, medicamentos, imágenes, estudios de laboratorio, salud mental, nutrición, y mucho más, todo completamente gratis.Paso a paso, construiremos el mejor sistema de salud del mundo, si Dios nos lo permite», concluyó el Presidente de El Salvador.
Principal
Picachero impacta contra camión que instalaba postes: reportan 2 personas lesionadas
Un picachero registró un accidente de tránsito este viernes tras impactar contra un camión que instalaba postes.
El hecho se registró sobre el kilómetro 42 y medio de la carretera Litoral, en El Rosario, La Paz y se han reportado dos personas lesionadas.
Socorristas de Cruz Verde Zacatecoluca atendieron a los dos ocupantes del pickup, quienes presentaban traumas severos debido al fuerte choque.
Las víctimas fueron trasladadas hacia un centro hospitalario.
Principal
Motorista de rastra se duerme mientras manejaba y termina contraminado con un árbol
Las autoridades de la Policía Nacional Civil informaron sobre un accidente de tránsito que dejó el saldo de un conductor de una rastra lesionada.
El percance vial se registró sobre el kilómetro 47 de la Carretera Panamericana, en las inmediaciones del Congo. Santa Ana.
Socorristas de diversas instituciones se encuentran rescatando al conductor que quedó contraminado con los hierros retorcidos y el árbol.
Según la información brindada por el mismo conductor, el hombre se quedó dormido mientras manejaba, lo que ocasionó el accidente.
Internacionales -deportes
FIFA borra poster de la copa 2026 tras comentarios negativos porque no aparece CR7
La FIFA les costó caro un error en redes sociales, por suerte se puede arreglar con una nueva publicación.
El ente mayor del fútbol le tocó borrar el poster de la Copa 2026 tras recibir varios comentarios negativos.
Tras analizar a que se debían los comentarios negativos se percataron que no iba «El Comandante», Cristiano Ronaldo. En su lugar habían puesto al portugués Bruno Fernandes.
Hecho se viralizó en redes sociales por no «mostrar respeto» al mejor jugador» que hay en Portugal.