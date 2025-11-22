Habilitan cuarta etapa para usuarios de 51 a 60 años en Doctor SV

El presidente de la República, Nayib Bukele, anunció este viernes la cuarta etapa de usuarios para la aplicación de atención médica digital Doctor SV.

«Ya abrimos la cuarta etapa: de 51 a 60 años», afirmó el mandatario salvadoreño en sus redes sociales.Turismo en El Salvador

Además, Bukele dijo en su publicación que ya casi estará abierto este servicio médico para los salvadoreños.

«Atención médica asistida por IA, medicamentos, imágenes, estudios de laboratorio, salud mental, nutrición, y mucho más, todo completamente gratis.Paso a paso, construiremos el mejor sistema de salud del mundo, si Dios nos lo permite», concluyó el Presidente de El Salvador.

