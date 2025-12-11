Principal
Mujer capturada con droga seguirá proceso en libertad
Una mujer que fue capturada en posesión de droga seguirá la etapa de instrucción en libertad, informó Centros Judiciales El Salvador (CJES), la tarde del miércoles.
Según el reporte, en la audiencia inicial, el Juzgado Primero de Paz de San Salvador ordenó a Katy Arely Pérez Méndez, de 34 años de edad, medidas sustitutivas a la detención, entre ellas el pago de una caución económica de $500 y la prohibición de salir del país mientras el caso avanza.
De acuerdo con la acusación fiscal, la mujer fue detenida el 26 de noviembre de 2025, en el redondel de la plaza Olímpica, sobre la 63 avenida sur y avenida Olímpica, en San Salvador. Al notar la presencia policial, mostró una actitud nerviosa, por lo que fue intervenida.
“Durante la requisa se le encontró un bote plástico transparente que contenía una porción pequeña de material vegetal, así como una bolsa plástica transparente con cierre hermético con una porción pequeña de sustancia cristalina. La prueba de campo dio positivo a metanfetamina y marihuana”, explicó CJES.
Cárcel contra sujeto acusado de traficar miles de dólares en droga
El Juzgado Décimo Primero de Paz de San Salvador decretó instrucción formal con detención provisional contra de Luis Andrés Cruz Rivas, de 26 años, acusado del delito de tráfico ilícito.
El imputado fue interceptado el 26 de noviembre de 2025, entre la avenida Cuscatlán, bulevar Venezuela, barrio Candelaria, en San Salvador. Al notar la presencia policial, se mostró nervioso.
Durante la requisa personal se le encontró un bolso que contenía una porción mediana de sustancia sólida de color blanco; dos bolsas plásticas con porciones pequeñas anudadas con sustancia en polvo blanco; y ocho porciones de material vegetal.
Las sustancias dieron positivo a cocaína y marihuana. En total, sumaron 250.7 gramos de droga, valuada en el mercado ilícito en $1,024.58.
Internacionales -deportes
El Madrid sigue en el top 8 y, por ahora, evita los playoffs de la Champions
El Real Madrid sigue en el top 8 pese a la derrota de 1-2 contra el City en el Santiago Bernabéu y con esto evita los playoff de la Champions… por ahora.
Pese a caer, el Madrid está entre los primeros ocho gracias a las cuatro victorias obtenidas fechas atrás y a la mejor diferencia de goles obtenida.
Con 12 puntos, el Madrid está en el puesto número 7, mismo puntaje que el Liverpool, que ocupa la casilla 9, pero gracias a la mejor diferencia de goles aún está en una zona que le da el pase directo a los octavos de final.
Aún es pronto para decir que los de Xabi Alonso ya están clasificados a octavos de final, pues los dos partidos que le quedan no son con rivales accesibles.
Primero, el 20 de enero, jugarán contra el Mónaco y, ocho días más tarde, contra el Benfica. El Madrid aseguraría su pase solo si gana los dos juegos, de lo contrario, volvería a jugar los playoffs para luchar por un puesto en los octavos de final.
Internacionales -deportes
Pep Guardiola se convierte en el entrenador que más veces ha derrotado al Madrid en el Bernabéu
Se completó la sexta jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League con grandes emociones, goles y polémicas entre los distintos encuentros.
Uno de ello fue el que protagonizaron el Real Madrid de Xabi Alonso que perdió en el mismísimo Santiago Bernebéu ante el Manchester City de Pep Guardiola.
Tras remontar el tanto inicial del brasileño Rodrygo Goes en el minuto 28 gracias a los goles del inglés Nico O’Rilley en el 35 y del noruego Erling Haaland en el 43, de penalti, el City se quedó con la victoria.
Con este triunfo, Guardiola se convierte en el entrenador que más veces ha derrotado al Madrid en su propia casa.