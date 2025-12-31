Principal
Conductor de rastra pierde el control del volante y vuelca en Acajutla
Una rastra volcó sobre el kilómetro 80 de la carretera que conduce hacia Acajutla, en el distrito de Acajutla, del municipio de Sonsonate Oeste, en el departamento de Sonsonate, la noche del martes.
Pese a lo aparatoso del siniestro, el hecho, afortunadamente, solo dejó cuantiosas pérdidas materiales.
“Solo se reportan daños materiales”, afirmó Protección Civil luego que elementos del Equipo Táctico Operativo junto al Cuerpo de Bomberos EL Salvador (CBES) atendieron la emergencia.Referencia geográfica
Tras remover el automotor pesado, “autoridades realizaron remoción de escombros” para luego habilitar el paso.
Oficiales de la División de Tránsito Terrestre de la Policía Nacional Civil (PNC) también llegaron al lugar para indagar cómo sucedieron los hechos y deducir responsabilidades
Internacionales
Choque de trenes deja al menos 40 turistas heridos y un muerto en Perú
Un trágico accidente ferroviario tuvo lugar en las últimas horas en Perú, donde dos trenes turísticos chocaron de manera frontal en una vía férrea de una sola línea cuando se dirigían a Machu Pichu y a Ollantaytambo.
Como consecuencia del choque, una persona perdió la vida en el instante y otras 40 personas más resultaron lesionadas, donde la mayoría presentó golpes de gravedad, por lo que fueron trasladados a un centro asistencial en Cusco.
Debido al siniestro, el servicio ferroviario que se dirige al principal sitio turístico del país, Machu Pichu, quedó suspendido hasta nuevo aviso, mientras que las autoridades realizan las investigaciones necesarias para determinar la causa del choque y deducir responsabilidades.
Este accidente ha generado conmoción entre la comunidad internacional, ya que de momento se desconoce la nacionalidad de la persona fallecida y del resto de lesionados.
Principal
Fortalecen sistema de salud con inversión en vanguardia tecnológica
Durante este año 2025, el sistema de salud pública del país se ha fortalecido mediante acciones que promueven el avance científico con la compra de tecnología de vanguardia para brindar una atención más digna a la población.
Por ello, se renovó el centro quirúrgico del Hospital Zacamil, con nuevos quirófanos y la incorporación del sistema quirúrgico VERSIUS, convirtiendo a El Salvador en el primer país de Centroamérica en contar con esta tecnología.
También, se entregaron nuevos servicios de emergencia para adultos y pediatría en el Hospital de Santa Ana, beneficiando a más de 1 millón de habitantes de la zona occidental.
Por su parte, se aperturó la primera clínica de neurodesarrollo de la red pública en el Hospital Saldaña, enfocada en el desarrollo cognitivo, emocional y social de la niñez salvadoreña, confirmando la apuesta por el desarrollo integral de la niñez.
Además, se inauguró el servicio de quimioterapia ambulatoria en el Hospital Regional de San Miguel, acercando los tratamientos a los derechohabientes del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).
De esta manera, el país avanza hacia un sistema de salud público que ofrece condiciones dignas y equitativas con el sistema de salud privado, beneficiando a la población en general.
Principal
Vientos alcanzarán los 70 km/h este fin de año en El Salvador
El último día del año traerá un clima fresco y agradable, ya que para este miércoles en horas del día se espera que las ráfagas de viento alcancen un máximo de 70 km/h en las zonas altas del país, manteniendo un clima agradable en el resto del territorio.
Por su parte, el cielo permanecerá mayormente despejado, sin registro de lluvias para horas del día, mientras que los vientos variarán entre los 10 y 25 km/h con ráfagas ocasionales de entre los 50 y 70 km/h.
Dichas ráfagas se presentarán principalmente en las zonas altas, con énfasis en el occidente y la zona norte, pero en el resto del país, la velocidad de los vientos rondará entre los 40 a 50 km/h.
Por ello, se recomienda abrigar bien a niños, adultos mayores y mascotas, para prevenir enfermedades, así como evitar la quema de maleza o basura, ya que las condiciones climáticas podrían propiciar un incendio.