Conozca cuáles son los riesgos de comer carne cruda

Comer carne cruda o carne que no se ha cocinado por completo puede enfermar a las personas de gravedad y en algunos casos, ser hasta fatal.

“Los humanos somos omnívoros: podemos digerir carne cruda y prosperar”. El Dr. Colin Michie, director de la Facultad de Medicina, Universidad de Central Lancashire, cita a través de The Conversation varios ejemplos de regiones y culturas en las que se consume carne cruda y en donde también cómo ha sido usada como medicina.

El Dr. Michie señala que la terapia con hígado crudo para la anemia perniciosa fue investigada por George Minot y William Murphy, un trabajo pionero que allanó el camino para aislar la vitamina B12 por el que recibieron el premio. Michie también destaca que estos primeros estudios mostraron que la carne cruda presentaba algunos peligros de infección e infestación.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) advierten que los alimentos crudos de origen animal son los más propensos a estar contaminados, específicamente carnes y aves crudas o poco cocidas, huevos crudos o poco cocidos, leche sin pasteurizar (cruda) y mariscos crudos.

La carne cruda puede transportar gérmenes dañinos que pueden enfermar a alguien gravemente si la comida está contaminada. La mayoría de las aves crudas contienen Campylobacter. También pueden contener Salmonella y otras bacterias. La carne cruda puede contener Salmonella, E. coli, Yersinia y otras bacterias.

Los CDC estiman que la Salmonella causa alrededor de 1.35 millones de infecciones, 26,500 hospitalizaciones y 420 muertes en los Estados Unidos cada año. La comida es la fuente de la mayoría de estas enfermedades.

No solo existe el riesgo de infectarse con Campylobacter y Salmonella al comer carne cruda, sino también con parásitos como ascárides y tenias.

La carne de res puede estar contaminada con Toxoplasmosis gondii, un parásito protozoario de los gatos que tiende a llegar al cerebro, la retina, el músculo cardíaco o atravesar la placenta y dañar el cerebro fetal.

Cuáles son las temperaturas que debe alcanzar la carne al cocinarla

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) señala que los bistecs deben cocinarse a una temperatura mínima de 145° F (63° C), con un tiempo de repose de 3 minutos.

Las carnes para asar y chuletas de puerco deben cocinarse a temperatura mínima de 160° F (71° C); la carne molida de res, ternera, cordero y cerdo deben alcanzar una temperatura mínima de 160° F (71° C), mientras que la carne molida de pollo una temperatura de 165° F (74° C).

Ahora ya es de pensarlo dos veces al momento de pedir el tipo de cocción y temperatura de la carne que uno pretende disfrutar.