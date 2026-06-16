Homicidios en 2026 registran una reducción del 92.3 % respecto a 2022

Las estadísticas oficiales reflejan una reducción sostenida de los homicidios en El Salvador entre 2022 y 2026, de acuerdo con los datos comparados entre enero y mayo de ambos años.

Según la información proporcionada por las autoridades, entre enero y mayo de 2022 se registraron 364 homicidios, mientras que en el mismo período de 2026 la cifra disminuyó a 28 casos. Esto representa una reducción de 336 homicidios y una disminución del 92.3 %.

De acuerdo con las estadísticas oficiales, esta reducción es atribuida a las medidas implementadas en materia de seguridad y a las acciones desarrolladas de forma sostenida durante los últimos años por el Gobierno del presidente Nayib Bukele.

Las autoridades señalan que esta tendencia refleja una disminución constante de los hechos violentos y marca una diferencia significativa respecto a administraciones anteriores, cuando se reportaban hasta 30 homicidios diarios.

Los homicidios comenzaron a disminuir en junio de 2019 con la puesta en marcha del Plan Control Territorial. No obstante, según las autoridades, el cambio más significativo se registró a partir de 2022 con la implementación del régimen de excepción, una medida constitucional que otorgó mayores herramientas a los cuerpos de seguridad para desarticular estructuras de pandillas.

Al referirse a los resultados, el presidente Nayib Bukele expresó: «El Salvador es ya irrefutablemente el país más seguro de Latinoamérica. Es increíble pensar que hasta hace unos años éramos el país más peligroso del mundo. Un buen Gobierno da resultados, un mal Gobierno da excusas. ¡Dios con nosotros!».

Las autoridades destacan que, año tras año, se ha fortalecido el control territorial mediante el incremento de la presencia de policías y soldados en todo el país, además de la ejecución de acciones enfocadas en la prevención y reducción de la violencia.

Las estadísticas de Seguridad muestran una disminución progresiva de los homicidios durante la actual administración. En 2019 se contabilizaron 2,398 homicidios; en 2020 la cifra bajó a 1,341; en 2021 se registraron 1,147 casos; mientras que en 2022 descendió a 495. Para 2023 se reportaron 154 homicidios, en 2024 se contabilizaron 114 y en 2025 se registraron 82 casos, consolidando una tendencia descendente durante siete años consecutivos.

Las cifras continúan mostrando una reducción durante 2026. Entre el 1 de enero y el 3 de junio, las estadísticas registran un promedio de 0.18 homicidios por día. Además, la Policía Nacional Civil reportó 141 días sin homicidios en lo que va del año.

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