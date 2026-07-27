El Salvador fortalece la gestión hídrica

El Vicepresidente de la República, Sr. Félix Ulloa, en su calidad de miembro de la Comisión Trinacional del Plan Trifinio, recibió a la Presidenta de la Autoridad Salvadoreña del Agua, Ethel Cabrera, con el propósito de robustecer la coordinación interinstitucional para la protección de las zonas de recarga hídrica y la ejecución de proyectos de saneamiento, captación y aprovechamiento del agua.

El Vicepresidente Ulloa se refirió a iniciativas productivas desarrolladas en la zona de Metapán, como SISTAGRO. Destacando la necesidad de avanzar bajo una visión de largo plazo, retomando instrumentos como el “Plan Maestro Participativo para la región Trifinio” ( 2021-2051), y las iniciativas vinculadas con la protección del río Lempa y sus cuencas.

Por su parte, la Presidenta de la Autoridad Salvadoreña del Agua compartió los resultados de una reciente visita a Metapán, donde, junto con autoridades municipales, se identificaron oportunidades para intervenir e invertir en una planta de tratamiento que acompañe el crecimiento y desarrollo de la zona. Asimismo, manifestó la disposición de la institución de brindar asistencia técnica y tecnológica para sistemas de riego, consolidándose como un aliado estratégico del Plan Trifinio en el territorio salvadoreño.

También destacó la experiencia de la ASA en proyectos de saneamiento y gestión hídrica, entre ellos la cooperación técnica suscrita recientemente con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), destinada a la elaboración de estudios y al diseño de un programa integral para el saneamiento y la conservación de los lagos de Ilopango y Coatepeque.

Por su parte, el Secretario Ejecutivo Trinacional del Plan Trifinio, Jorge Urbina, destacó la importancia de Montecristo, una reserva trinacional estratégica por su alta capacidad de infiltración y recarga hídrica. Señalando que, mediante un proyecto apoyado por el banco alemán KfW, se han entregado alrededor de 700 y 1,000 tanques para la captación de agua lluvia en comunidades de la región.

El encuentro concluyó con el compromiso de continuar el diálogo y definir una agenda conjunta que permita aprovechar los estudios, las capacidades técnicas y los proyectos existentes, a fin de acelerar acciones concretas en beneficio de las comunidades y fortalecer la seguridad hídrica del país.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...