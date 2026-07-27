Nacionales
El Salvador fortalece la gestión hídrica
El Vicepresidente de la República, Sr. Félix Ulloa, en su calidad de miembro de la Comisión Trinacional del Plan Trifinio, recibió a la Presidenta de la Autoridad Salvadoreña del Agua, Ethel Cabrera, con el propósito de robustecer la coordinación interinstitucional para la protección de las zonas de recarga hídrica y la ejecución de proyectos de saneamiento, captación y aprovechamiento del agua.
El Vicepresidente Ulloa se refirió a iniciativas productivas desarrolladas en la zona de Metapán, como SISTAGRO. Destacando la necesidad de avanzar bajo una visión de largo plazo, retomando instrumentos como el “Plan Maestro Participativo para la región Trifinio” ( 2021-2051), y las iniciativas vinculadas con la protección del río Lempa y sus cuencas.
Por su parte, la Presidenta de la Autoridad Salvadoreña del Agua compartió los resultados de una reciente visita a Metapán, donde, junto con autoridades municipales, se identificaron oportunidades para intervenir e invertir en una planta de tratamiento que acompañe el crecimiento y desarrollo de la zona. Asimismo, manifestó la disposición de la institución de brindar asistencia técnica y tecnológica para sistemas de riego, consolidándose como un aliado estratégico del Plan Trifinio en el territorio salvadoreño.
También destacó la experiencia de la ASA en proyectos de saneamiento y gestión hídrica, entre ellos la cooperación técnica suscrita recientemente con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), destinada a la elaboración de estudios y al diseño de un programa integral para el saneamiento y la conservación de los lagos de Ilopango y Coatepeque.
Por su parte, el Secretario Ejecutivo Trinacional del Plan Trifinio, Jorge Urbina, destacó la importancia de Montecristo, una reserva trinacional estratégica por su alta capacidad de infiltración y recarga hídrica. Señalando que, mediante un proyecto apoyado por el banco alemán KfW, se han entregado alrededor de 700 y 1,000 tanques para la captación de agua lluvia en comunidades de la región.
El encuentro concluyó con el compromiso de continuar el diálogo y definir una agenda conjunta que permita aprovechar los estudios, las capacidades técnicas y los proyectos existentes, a fin de acelerar acciones concretas en beneficio de las comunidades y fortalecer la seguridad hídrica del país.
Nacionales
Choque entre motocicletas deja dos lesionados en carretera a Ilobasco
Dos personas resultaron lesionadas en un accidente de tránsito registrado la tarde de este lunes en la carretera que conduce de Ilobasco hacia Tejutepeque, en el departamento de Cabañas.
De acuerdo con la información proporcionada, el percance ocurrió tras un choque entre dos motocicletas, por lo que socorristas de Cruz Verde Salvadoreña, seccional Ilobasco, fueron alertados para atender la emergencia.
El personal paramédico estabilizó a las dos personas lesionadas en el lugar del accidente y posteriormente las trasladó de urgencia al hospital de la localidad para recibir atención médica.
Según reportes preliminares, el accidente habría sido ocasionado por el exceso de velocidad.
Nacionales
MOP Te Asiste brindará asistencia vial las 24 horas durante las vacaciones agostinas
El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, informó que el programa MOP Te Asiste será desplegado a nivel nacional durante las vacaciones agostinas con el objetivo de brindar apoyo y asistencia vial a los conductores que lo requieran en las principales carreteras del país.
De acuerdo con el funcionario, el servicio estará disponible desde este lunes 27 de julio hasta el próximo 9 de agosto, las 24 horas del día, como parte de las acciones implementadas durante el período vacacional.
Los conductores que presenten fallas mecánicas o algún inconveniente en carretera podrán solicitar asistencia llamando al número telefónico 2510-0199.
«Para acceder a este servicio, las personas solo deben llamar al número 2510-0199. Si a alguien se le pincha una llanta, se queda sin combustible, tiene un desperfecto mecánico en alguna carretera o, en el peor de los casos, sufre un accidente vial, solo debe marcar a ese número», destacó el ministro Rodríguez.
Nacionales
Auxilian a abuelito tras caer de un árbol de dos metros en San Juan Opico
Un adulto mayor fue auxiliado por socorristas de Comandos de Salvamento luego de sufrir una caída desde un árbol de aproximadamente dos metros de altura en el caserío La Bendición, cantón Los Bajíos, distrito de San Juan Opico, departamento de La Libertad.
De acuerdo con la información proporcionada, los socorristas atendieron al hombre de la tercera edad en el lugar del incidente, donde realizaron las labores de estabilización correspondientes.
Posteriormente, una vez estabilizado, el adulto mayor fue trasladado al hospital más cercano para descartar o confirmar la existencia de lesiones graves.