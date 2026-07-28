Nacionales
CCR anuncia Plan de Fiscalización del uso de vehículos nacionales en vacaciones agostinas
Las autoridades de la Corte de Cuentas de la República (CCR), Presidente Walter Sosa y los Magistrados Julio Bendek y José Rodrigo Flores, anunciaron hoy la ejecución de la cuarta edición del Plan de Fiscalización del Uso de Vehículos Nacionales, a desarrollarse del 1 al 6 de agosto del presente año.
El propósito de este Plan es fortalecer el control que se hace a la administración pública de estos recursos del Estado, sobre todo en períodos vacacionales, así como sensibilizar a los servidores públicos en su utilización y circulación responsable. Esta acción busca prevenir abusos y fomentar el uso transparente de estos bienes en beneficio de la población.
Como parte de este esfuerzo, más de 60 auditores se desplazarán hacia distintos puntos en el territorio nacional para verificar que los vehículos nacionales cumplan una misión oficial; cuenten con la autorización correspondiente; utilicen distintivos institucionales, es decir, los vehículos deben tener el logotipo institucional para que todo salvadoreño pueda identificarlos. Asimismo, deberán portar la documentación en regla: tarjeta de circulación y licencia de conducir vigentes.
Durante el lanzamiento de este Plan, el Presidente Walter Sosa destacó que esta actividad es una herramienta preventiva para fortalecer la cultura de legalidad en las instituciones del Estado.
» Para esta Entidad Fiscalizadora Superior es muy importante enviar un mensaje de tranquilidad a todos los salvadoreños: Donde hay recursos públicos ahí está la Corte de Cuentas. Por eso, estaremos trabajando para darles esa certeza: que los vehículos nacionales serán utilizados adecuadamente y para los propósitos que han sido destinados, es decir para el servicio público”, manifestó el titular de la CCR.
Destacó, además, que la institución ha fortalecido su modelo de control orientándolo hacia la prevención y la presencia permanente en el territorio. «Hemos transformado la fiscalización en El Salvador al pasar de un control reactivo a una prevención activa, estar en el territorio nos permite anticipar riesgos, evitar el mal uso de los recursos del Estado antes de que ocurra y consolidar una cultura institucional donde la transparencia y el orden sean la norma”.
Durante los períodos vacacionales de 2025, esta Entidad Fiscalizadora supervisó 466 vehículos nacionales, identificando 41 automotores que circulaban sin la debida autorización.
El Plan de Fiscalización del Uso de Vehículos Nacionales está sustentado en los artículos 1 y 3 de la Ley de la Corte de Cuentas de la República y del Reglamento para el Control de Vehículos Nacionales y Consumo del Combustible. Se realiza coordinadamente con el Ministerio de Obras Públicas y de Transporte, la Dirección General de Tránsito del Viceministerio de Transporte y la División de Tránsito Terrestre de la Policía Nacional Civil.
Tanto el Presidente como los Magistrados agradecen la colaboración de estas entidades para formar un frente común en las labores de fiscalización. Del mismo modo, reconocen el compromiso y entrega del talento humano institucional durante estas acciones de control.
Nacionales
El Salvador fortalece la gestión hídrica
El Vicepresidente de la República, Sr. Félix Ulloa, en su calidad de miembro de la Comisión Trinacional del Plan Trifinio, recibió a la Presidenta de la Autoridad Salvadoreña del Agua, Ethel Cabrera, con el propósito de robustecer la coordinación interinstitucional para la protección de las zonas de recarga hídrica y la ejecución de proyectos de saneamiento, captación y aprovechamiento del agua.
El Vicepresidente Ulloa se refirió a iniciativas productivas desarrolladas en la zona de Metapán, como SISTAGRO. Destacando la necesidad de avanzar bajo una visión de largo plazo, retomando instrumentos como el “Plan Maestro Participativo para la región Trifinio” ( 2021-2051), y las iniciativas vinculadas con la protección del río Lempa y sus cuencas.
Por su parte, la Presidenta de la Autoridad Salvadoreña del Agua compartió los resultados de una reciente visita a Metapán, donde, junto con autoridades municipales, se identificaron oportunidades para intervenir e invertir en una planta de tratamiento que acompañe el crecimiento y desarrollo de la zona. Asimismo, manifestó la disposición de la institución de brindar asistencia técnica y tecnológica para sistemas de riego, consolidándose como un aliado estratégico del Plan Trifinio en el territorio salvadoreño.
También destacó la experiencia de la ASA en proyectos de saneamiento y gestión hídrica, entre ellos la cooperación técnica suscrita recientemente con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), destinada a la elaboración de estudios y al diseño de un programa integral para el saneamiento y la conservación de los lagos de Ilopango y Coatepeque.
Por su parte, el Secretario Ejecutivo Trinacional del Plan Trifinio, Jorge Urbina, destacó la importancia de Montecristo, una reserva trinacional estratégica por su alta capacidad de infiltración y recarga hídrica. Señalando que, mediante un proyecto apoyado por el banco alemán KfW, se han entregado alrededor de 700 y 1,000 tanques para la captación de agua lluvia en comunidades de la región.
El encuentro concluyó con el compromiso de continuar el diálogo y definir una agenda conjunta que permita aprovechar los estudios, las capacidades técnicas y los proyectos existentes, a fin de acelerar acciones concretas en beneficio de las comunidades y fortalecer la seguridad hídrica del país.
Nacionales
Choque entre motocicletas deja dos lesionados en carretera a Ilobasco
Dos personas resultaron lesionadas en un accidente de tránsito registrado la tarde de este lunes en la carretera que conduce de Ilobasco hacia Tejutepeque, en el departamento de Cabañas.
De acuerdo con la información proporcionada, el percance ocurrió tras un choque entre dos motocicletas, por lo que socorristas de Cruz Verde Salvadoreña, seccional Ilobasco, fueron alertados para atender la emergencia.
El personal paramédico estabilizó a las dos personas lesionadas en el lugar del accidente y posteriormente las trasladó de urgencia al hospital de la localidad para recibir atención médica.
Según reportes preliminares, el accidente habría sido ocasionado por el exceso de velocidad.
Nacionales
MOP Te Asiste brindará asistencia vial las 24 horas durante las vacaciones agostinas
El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, informó que el programa MOP Te Asiste será desplegado a nivel nacional durante las vacaciones agostinas con el objetivo de brindar apoyo y asistencia vial a los conductores que lo requieran en las principales carreteras del país.
De acuerdo con el funcionario, el servicio estará disponible desde este lunes 27 de julio hasta el próximo 9 de agosto, las 24 horas del día, como parte de las acciones implementadas durante el período vacacional.
Los conductores que presenten fallas mecánicas o algún inconveniente en carretera podrán solicitar asistencia llamando al número telefónico 2510-0199.
«Para acceder a este servicio, las personas solo deben llamar al número 2510-0199. Si a alguien se le pincha una llanta, se queda sin combustible, tiene un desperfecto mecánico en alguna carretera o, en el peor de los casos, sufre un accidente vial, solo debe marcar a ese número», destacó el ministro Rodríguez.