México: Personal de hospital se equivoca en entregar el cuerpo de un niño a sus padres y solo les entregan una pierna

Bethany Burgoyne se ha convertido en toda una celebridad en Instagram, luego de que dejó de depilarse el cuerpo durante tres años, para mostrarse “tal y como es”.

A Burgoyne le diagnosticaron ovario poliquístico en 2020, una enfermedad recurrente en las mujeres que puede producir cambios hormonales fuertes, entre los cuales aparece el crecimiento de pelo anormal.

Burgoyne trabajaba como periodista y sentía la presión social constante por sus vellos corporales, pero dejó de afeitarse el cuerpo cuando tenía 27 años, hoy con 30 ha superado los prejuicios y se muestra orgullosa en redes sociales.

Hoy en día, no hay una zona de su cuerpo, propensa a tener pelo, que no tenga vellosidad: el área del bikini, espalda, axilas, barriga y el mentón son las secciones que no toca porque la hacen sentir orgullosa.

“Me sentí segura al hacer esto sin el juicio de que los demás me vieran. Cuanto más miraba y tocaba los pelos de mi cara y cuello, más me daba cuenta de que eran una parte hermosa de mí y de que podía sentirme bien y orgullosa de mi apariencia”, dijo al tabloide ‘The Sun’.