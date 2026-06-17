El G7 llama a las tecnológicas a proteger a los menores en línea

Las potencias del G7, incluido Estados Unidos, urgieron este miércoles a las empresas tecnológicas a desarrollar herramientas que garanticen la seguridad de los menores en línea, en medio de la creciente preocupación por las implicaciones del avance de la inteligencia artificial.

El llamado fue realizado al concluir una cumbre de tres días celebrada en Evian, al este de Francia, que finalizó con un almuerzo de trabajo al que asistieron directivos de empresas de inteligencia artificial de Norteamérica, Europa, India y Japón.

En una declaración conjunta, el G7 y representantes de Brasil, Corea del Sur, Egipto, India y Kenia solicitaron a los proveedores de servicios digitales desarrollar e implementar tecnologías y sistemas que garanticen experiencias seguras, protegidas y adecuadas para cada edad.

Estados Unidos respaldó la postura de sus socios del G7 —Alemania, Canadá, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido— respecto a la necesidad de proteger a los menores en las redes sociales.

Durante la cumbre, el primer ministro británico, Keir Starmer, recordó que el Reino Unido prohibirá a los menores de 16 años utilizar redes sociales, mientras que Francia estudia una medida similar.

Por su parte, la primera dama de Brasil, Rosangela “Janja” da Silva, propuso la creación de un pacto mundial sobre la protección de menores en el entorno digital.

Sin embargo, los países del G7 mantienen diferencias en temas relacionados con la fiscalidad y la regulación del sector digital.

La cumbre también estuvo marcada por la situación de Anthropic, empresa estadounidense de inteligencia artificial cuyo directivo, Dario Amodei, participó en el encuentro. La compañía suspendió el acceso a la versión más potente de su tecnología en cumplimiento de una orden de Washington basada en riesgos para la seguridad nacional.

En ese contexto, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó que Estados Unidos y la Unión Europea deben ser socios sólidos en materia de inteligencia artificial y abogó porque ciudadanos y empresas puedan utilizar de forma segura los mejores modelos de esta tecnología.

Asimismo, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien asistió como invitado al G7, pidió que las transiciones energética y digital no reproduzcan modelos que concentren los beneficios económicos en pocos actores.

Además, el grupo acordó reducir significativamente su dependencia de China como proveedor de minerales críticos y anunció el lanzamiento para noviembre de una red portuaria destinada a combatir el narcotráfico y fortalecer la cooperación entre los principales puertos marítimos.

En materia geopolítica, los líderes del G7 calificaron como una “oportunidad histórica” el acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra en Oriente Medio y coincidieron en aumentar la presión sobre Rusia para que termine el conflicto en Ucrania.

Según el documento difundido por el grupo, el acuerdo alcanzado bajo el liderazgo del presidente Donald Trump representa una oportunidad para impedir que Irán adquiera armas nucleares y para abordar amenazas relacionadas con sus actividades regionales y balísticas.

No obstante, Trump advirtió que si el acuerdo no se cumple, Estados Unidos retomará los bombardeos, previo a la ceremonia de firma prevista en Suiza.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, consideró que el pacto puede generar cambios significativos tanto en Oriente Medio como en otros escenarios internacionales, incluido el conflicto en Ucrania.

Trump también endureció su discurso hacia Moscú al señalar que Rusia debería alcanzar un acuerdo con Kiev y al sugerir la posibilidad de restablecer sanciones al petróleo y gas rusos.

Al cierre de la cumbre, el presidente francés, Emmanuel Macron, invitó a Trump a una cena en el Palacio de Versalles, a las afueras de París. El mandatario estadounidense confirmó su asistencia y destacó el valor histórico del recinto, asociado al rey Luis XIV.

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