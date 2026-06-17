España registró en 2025 el tercer año más caluroso de su historia

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, presentó la Ley Cero Ocio, una propuesta que busca que los privados de libertad trabajen para contribuir a costear su manutención dentro del sistema penitenciario.

Durante la presentación de la iniciativa, la mandataria enfatizó que la nueva normativa pretende que las personas privadas de libertad desarrollen actividades productivas desde los centros donde permanecen recluidas.

«A partir de esta ley, estamos implementando que la persona que está en la cárcel, para rebajar sus beneficios tenga que estar participando en una actividad productiva», indicó Fernández.

Según diferentes medios, la medida estaría inspirada en el Plan Cero Ocio implementado en El Salvador por el presidente Nayib Bukele, por quien Fernández ha manifestado admiración.

El Código Penal de Costa Rica establece que una persona privada de libertad descuenta un día de pena por cada dos días trabajados, siempre que haya cumplido la mitad de su condena.

«En esta iniciativa lo que estamos haciendo es regulando las condiciones para facilitar la reinserción social y la reparación del daño causado. No queremos más vagos en la cárcel», expresó la presidenta.

La mandataria agregó que la propuesta establece la obligación de participar en una actividad productiva y que el 35 % del dinero obtenido por ese trabajo será destinado al sistema penitenciario.

«Estamos estableciendo que las personas privadas de libertad tienen que participar en una actividad productiva, y que del dinero que reciban de esa actividad productiva, un 35 % se va a ir al sistema penitenciario para que ellos mismos paguen la comida que se comen», afirmó Fernández.

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