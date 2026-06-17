Internacionales
España registró en 2025 el tercer año más caluroso de su historia
España registró en 2025 el tercer año más caluroso de su historia y el verano más cálido jamás registrado, informó este miércoles la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
De acuerdo con el portavoz de la institución, Rubén del Campo, 2025 quedó confirmado como el tercer año más cálido de la serie histórica del país, empatado con 2024.
«2025 ya está plenamente confirmado que fue el tercer año más cálido de la serie histórica en nuestro país, empatado con el año anterior, 2024», indicó Del Campo durante una videoconferencia con periodistas.
El portavoz destacó además que los cuatro años con mayor temperatura media registrados en España corresponden a los cuatro años más recientes.
«Los cuatro años con mayor temperatura media en España de toda la serie son los cuatro últimos», subrayó.
España se encuentra entre los países más afectados por el calentamiento global, enfrentando olas de calor cada vez más largas y frecuentes, incluso desde la primavera, así como otoños e inviernos más lluviosos que en años anteriores.
A pesar de las altas temperaturas, 2025 fue un año más lluvioso de lo habitual, situación que permitió al país evitar condiciones de sequía.
«Más lluvioso de lo normal», fue la valoración de Del Campo, quien señaló que esto ha permitido que España no se encuentre «en una situación de sequía».
La Aemet ya había informado en septiembre que el verano de 2025 fue el más cálido desde que existen registros, con una temperatura media de 24,2 grados Celsius. Estas condiciones contribuyeron a una de las peores olas de incendios forestales registradas en los últimos años.
Según datos del Ministerio de Sanidad, 3.832 fallecimientos ocurridos entre el 16 de mayo y el 30 de septiembre de 2025 pueden atribuirse al calor.
En lo que va de 2026, aunque se registraron lluvias torrenciales durante enero y febrero que causaron daños, especialmente en Andalucía, han predominado los episodios de temperaturas superiores a lo normal, indicó Del Campo.
Asimismo, la primavera de 2026 fue la segunda más cálida de la serie histórica, únicamente por detrás de la registrada en 2023.
De cara al verano, la Aemet prevé que el escenario más probable sea un trimestre más cálido de lo normal en todo el territorio español.
Desde hace años, la comunidad científica advierte sobre el impacto del cambio climático en las olas de calor, las sequías y otros fenómenos meteorológicos extremos, que se presentan con mayor intensidad y frecuencia.
Internacionales
Presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, presenta la Ley Cero Ocio
La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, presentó la Ley Cero Ocio, una propuesta que busca que los privados de libertad trabajen para contribuir a costear su manutención dentro del sistema penitenciario.
Durante la presentación de la iniciativa, la mandataria enfatizó que la nueva normativa pretende que las personas privadas de libertad desarrollen actividades productivas desde los centros donde permanecen recluidas.
«A partir de esta ley, estamos implementando que la persona que está en la cárcel, para rebajar sus beneficios tenga que estar participando en una actividad productiva», indicó Fernández.
Según diferentes medios, la medida estaría inspirada en el Plan Cero Ocio implementado en El Salvador por el presidente Nayib Bukele, por quien Fernández ha manifestado admiración.
El Código Penal de Costa Rica establece que una persona privada de libertad descuenta un día de pena por cada dos días trabajados, siempre que haya cumplido la mitad de su condena.
«En esta iniciativa lo que estamos haciendo es regulando las condiciones para facilitar la reinserción social y la reparación del daño causado. No queremos más vagos en la cárcel», expresó la presidenta.
La mandataria agregó que la propuesta establece la obligación de participar en una actividad productiva y que el 35 % del dinero obtenido por ese trabajo será destinado al sistema penitenciario.
«Estamos estableciendo que las personas privadas de libertad tienen que participar en una actividad productiva, y que del dinero que reciban de esa actividad productiva, un 35 % se va a ir al sistema penitenciario para que ellos mismos paguen la comida que se comen», afirmó Fernández.
Internacionales
Hinchas de Argentina y Argelia protagonizan pelea en Times Square antes del debut de sus selecciones
A pocas horas del debut de sus respectivas selecciones, aficionados de Argentina y Argelia protagonizaron una pelea a puños y patadas en el corazón de Nueva York.
Los seguidores de ambas selecciones coincidieron la noche del lunes en la emblemática Times Square, donde comenzaron una serie de provocaciones que derivaron en una trifulca.
Lo que debía ser una celebración futbolística y una oportunidad para acercar culturas terminó convirtiéndose en una batalla campal en una de las zonas más concurridas de la ciudad.
Usuarios de redes sociales difundieron videos del enfrentamiento ocurrido en Times Square, uno de los puntos más transitados de Manhattan.
Internacionales
Conductor de ambulancia muere en accidente mientras trasladaba a un paciente
El conductor de una ambulancia, identificado como Duglas Maradiana, perdió la vida al verse involucrado en un accidente de tránsito ocurrido en Chinandega, Honduras.
De acuerdo con los reportes, el fatal hecho se registró durante la madrugada, cuando en la ambulancia era trasladado de emergencia un paciente.
Según las versiones preliminares, el accidente ocurrió cuando, aparentemente, el ahora fallecido se quedó dormido al volante, perdió el control de la unidad y cayó a un cauce.
Debido a la gravedad del impacto, Maradiana murió en el lugar. Mientras tanto, el paciente y un familiar que viajaban en la ambulancia resultaron con lesiones leves.
La Policía de la localidad realizó las investigaciones correspondientes para determinar las causas reales que provocaron la tragedia.