El futbolista Christian Eriksen se someterá a una cirugía para implantarle un desfibrilador automático

Muchos de ustedes se preguntarán las razones que tuvo Sergio Ramos para no continuar en el Real Madrid después de 16 temporadas juntos haciendo historias. Antes de su despedida, seguidores se atrevieron a culparlo de la situación y otros pusieron la responsabilidad en Florentino Pérez.

Sin embargo, en su última conferencia de prensa como jugador del Real Madrid se mostró abierto a cualquier pregunta. El capitán no quería irse sin deja nada al aire, ni emitir comunicados. Dejó que los periodistas hicieron su trabajo.

“Venimos de un evento un emotivo y especial, he tenido palabras de agradecimiento para todos ellos y quería tener unas palabras de agradecimiento para todos los medios de comunicación que me habéis acompañado, con críticas, con halagos, pero todo ha servido para aprender. Me expongo a todo tipo de preguntas para aclarar todo”, dijo frente a los comunicadores sociales.

A las 13:50 de España se dispuso a empezar la rueda de prensa y a las 13:52 le dio carta abierta a los periodistas. Que sin titubear preguntar sobre los motivos y causas de su salida. La respuesta de Ramos fue directa y sin filtros.

🔴 𝙀𝙉 𝘿𝙄𝙍𝙀𝘾𝙏𝙊 | El acto institucional de homenaje y despedida de nuestro capitán @SergioRamos. #RealMadrid https://t.co/glo8dNftbV — Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 17, 2021

“El dinero nunca fue problema”, Ramos

“Han pasado muchas cosas, circunstancias que ocurren en la vida. Lo primero que me gustaría decir es que yo nunca me he querido ir del Real Madrid, siempre he querido continuar. Dando detalles y siendo breve, me remonto a la Liga del confinamiento, que la ganamos y la celebramos. A raíz de ahí el club me ofreció la oportunidad de ampliar mi contrato, pero por el Covid-19 se fue dejando al margen”, dijo en primera instancia.

“Llegados a estos últimos meses el club me hace una oferta de un año con bajada de salario. El dinero nunca fue un problema, el presidente de mi boca sabía que lo mío no era un problema económico, era de años, me ofrecían un año y yo quería dos, era continuidad para mi familia. En las últimas conversaciones digo que acepto y me dicen que ya no hay oferta. Se me comunica que aun habiendo dado el ok a la última oferta que había sobre la mesa se me comunica que tiene una fecha de caducidad y yo no me había enterado”, agregó.

En palabras más y palabras menos, Florentino Pérez le dio una oferta con fecha tope y el defensor no respondió en la fecha estipulada. El presidente del Real Madrid empezó a planificar la próxima temporada sin él y no hubo un acuerdo para su renovación.