Principal
Vicepresidente Ulloa asiste a la ceremonia del Premio Nacional al Trabajo Decente 2025
El Salvador, un país seguro y con oportunidades reales de inversión. El vicepresidente de la República, Félix Ulloa, participó en la ceremonia de entrega del Premio Nacional al Trabajo Decente 2025, organizada por el Ministerio de Trabajo. Este evento reafirma el compromiso del gobierno con la dignificación del empleo, la productividad empresarial y la atracción de inversionistas.
Durante su intervención, el vicepresidente Ulloa destacó que el aumento de empresas acreditadas refleja el avance del país en la adopción de buenas prácticas laborales y en el fortalecimiento del concepto de trabajo decente como eje del progreso.
Recordó que, tras alcanzar el “milagro de la seguridad”, el país avanza hacia el “milagro del crecimiento económico”, logrando resultados tangibles dentro del plan económico de seis etapas, que actualmente se encuentra en su tercera fase.
Por su parte, el ministro de Trabajo, Rolando Castro, señaló que este año se reconocen 68 empresas e instituciones que representan todos los sectores económicos y que han encontrado en El Salvador un país estable, seguro y con oportunidades reales de inversión.
Además, explicó que la lista de empresas galardonadas será enviada a la Organización Internacional del Trabajo, donde están representados 187 países. “Este no es solo un reconocimiento nacional; es un mensaje al mundo de que en El Salvador se respeta el trabajo, se dignifica al trabajador y se construye un nuevo modelo laboral”, concluyó.
El país consolida un entorno de seguridad, inversión y desarrollo que coloca al trabajador en el centro de la transformación nacional.
Jetset
Katy Perry exige US$5 millones a discapacitado de 85 años por mansión en California
Katy Perry está en medio de la polémica luego de que se diera a conocer que le exige un pago de 5 millones de dólares a un veterano de 85 años por una mansión ubicada en Montecito, California. ¿Qué pasó?
De acuerdo con los informes, la cantante de Fireworks pide 5 millones a través de una demanda en contra del que era el dueño de una casa de 15 millones que compró hace cinco años en dicha zona residencial.
El Daily Mail detalló que la cantante le compró la casa a Carl Westcott en 2020, pero a los pocos días se retractó e intentó cancelar el trato de compra-venta, alegando que estaba incapacitado mentalmente por analgésicos cuando firmó el papeleo.
Lo anterior desató una batalla legal entre el hombre y Katy Perry, quien le pidió que aceptara la oferta inicial. En 2023, un juez falló a favor de Katy, argumentando que Westcott no presentó pruebas de la supuesta incapacidad mental que alejó para retractarse del trato.
Ahora, la cantante exige un pago millonario alegando que el empresario y exmilitar estadounidense debe compensar los daños que, según ella, causó con el litigio prolongado por la venta de la propiedad, que se encuentra en el mismo vecindario que Meghan Markle y el príncipe Harry.
Los abogados de la cantante afirman que el tema legal hizo que Katy perdiera casi 5 millones de dólares desde entonces por montos de alquileres perdidos y más de 1.3 millones de dólares por reparaciones.
La controversia ha afectado la imagen de Katy Perry, debido a que se sabe que el empresario y exmilitar, de 85 años, vive con la enfermedad neurológica degenerativa de Huntington, y actualmente se encuentra en un hospicio con atención médica las 24 horas.
Uno de los hijos de Westcott afirma que la batalla legal y la presión de Perry ha enfermado más a su padre y que debería, por lo menos, pedirle perdón.
Por su parte, el estratega de relaciones públicas Abesi Manyando criticó la demanda de Katy Perry hacia “un hombre muy enfermo”, y señaló que sus actos son “terribles”, ya que no tiene necesidades porque tiene riqueza de sobra para exigir más dinero.
“La imagen de una estrella pop millonaria exigiendo una indemnización cuantiosa a un hombre muy enfermo es terrible”, declaró Manyando a The Telegraph.
“Esto no es sólo una demanda, sino una narrativa de David y Goliat: una superestrella mundial con riqueza, recursos legales y poder de negociación contra un veterano anciano y en decadencia que ya perdió su hogar. Y esa dinámica conlleva una carga emocional”, agregó.
Internacionales -deportes
Lo del Liverpool es una locura: gana al Madrid y ahora cae humillado 1-4 contra el PSV Eindhoven
Lo del Liverpool es una auténtica locura esta temporada donde un día le gana con solvencia y buen fútbol al Real Madrid y al otro caen en casa humillado 1-4 contra el PSV Eindhoven, tal como ocurrió el miércoles.
El club inglés no la está pasando nada bien y eso para nada es un secreto, pero dadas las diferencias con el equipo holandés nadie se imaginaba una derrota y mucho menos una humillación en el propio Anfield.
Tras ganar al Madrid dando una buena imagen, todos pensaron que sería un punto de inflexión para los ingleses y comenzarían a recuperarse, pero lejos de eso volvió a ser equipo endeble y predecible.
Con la derrota del miércoles, los de Arne Slot, quien parece que tiene las horas contadas en el club, salieron de los primeros ocho puestos y ahora mismo están para disputar los playoff.
Para el Liverpool las cosas no pintan nada bien, no solo por salir del Top 8, sino porque en el horizonte de las últimas jornadas de Champions están el Inter y el Olympique de Marsella, siendo el único accesible el Qarabağ.
Internacionales -deportes
Mbappé regala un triunfazo histórico al Real Madrid en la Champions League
Tranquilos, ganó y sin polémicas, el francés Kylian Mbappé regaló este miércoles un triunfo histórico al Real Madrid en Grecia en la Champions League.
Los merengues ganaron 4-3 contra el Olympiacos con un poker de Mbappé en esta noche especial.
Los de Xabi Alonso ganaron por primera vez en territorio griego, según dato proporcionado por Mister Chip.
Además, Mbappé es el segundo jugador que hace un poker en una victoria de Champions League por 4-3. El primero fue Ilicic (Valencia 3-4 Atalanta).
El Real Madrid es quinto en la Champions League con 12 puntos y clasificando «por el momento» directamente sin problemas a la siguiente fase de la Champions.