Trabajos en Los Chorros avanzan para reforzar la seguridad vial y prevenir deslizamientos
El Ministerio de Obras Públicas informó que continúa ejecutando trabajos de estabilización de taludes en la carretera Los Chorros, una de las rutas más transitadas y vulnerable del país. Según la institución, estas intervenciones buscan reducir riesgos y proteger a los miles de salvadoreños que utilizan diariamente este corredor entre Santa Tecla y Colón.
Las autoridades explicaron que avanzan en obras destinadas a fortalecer la infraestructura vial y garantizar un tránsito más seguro. Entre las técnicas aplicadas se incluyen perfilado y recorte de pendientes, instalación de mallas, aplicación de concreto lanzado, colocación de anclajes, así como la construcción de sistemas de drenaje para disminuir la infiltración de agua en una zona caracterizada por suelos piroclásticos y altamente erosivos.
En los últimos meses, los reportes han señalado que esta área presenta condiciones naturales de inestabilidad, agravadas por lluvias intensas y actividad sísmica. Por ello, el Gobierno ha incorporado métodos como soil nailing, protección superficial y reforzamiento en la corona de los taludes, con el fin de evitar desprendimientos de tierra que históricamente han afectado la vía.
El MOP destacó que estas labores forman parte del proceso integral de ampliación y mejora de la carretera Panamericana en este tramo, donde se intervienen más de una docena de taludes. Los trabajos se ejecutan de manera preventiva para minimizar riesgos mientras continúa el monitoreo constante de zonas críticas.
Las autoridades sostienen que, al concluir la estabilización, Los Chorros contará con una infraestructura más segura y preparada para enfrentar condiciones climáticas adversas, garantizando así un tránsito más confiable para los usuarios.
Claudia Ortiz vota en contra de prorrogar el Régimen de Excepción
Durante la sesión plenaria la diputada Claudia Ortiz, del partido VAMOS, emitió su voto en contra de la nueva prórroga del régimen de excepción, medida que ha sido extendida de forma continua desde marzo de 2022.
A pesar de su voto en contra, la Asamblea Legislativa aprobó la ampliación del régimen con una amplia mayoría, permitiendo que continúe vigente por 30 días más.
La diputada ha sido una de las pocas voces dentro del órgano legislativo que se ha mantenido firme en su posición de no acompañar las prórrogas, argumentando la importancia del respeto a los Derechos Humanos fundamentales y el fortalecimiento institucional.
Avanza ampliación de carretera Panamericana: clave para mejorar la movilidad hacia el Occidente
El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó que el proyecto de pavimentación y ampliación de la Carretera Panamericana, en el tramo Los Chorros, continúa avanzando como una de las obras viales más importantes del país. Según la institución, estas intervenciones permitirán mejorar la movilidad del comercio, el turismo y de miles de familias que utilizan diariamente esta ruta estratégica entre Santa Tecla, Colón y el occidente del territorio.
El proyecto contempla la ampliación de aproximadamente 15 kilómetros de carretera, la construcción del viaducto Francisco Morazán, una estructura de más de un kilómetro diseñada para alejar la vía de las zonas de mayor riesgo, y la modernización integral del corredor vial con drenajes, señalización, iluminación y nueva capa de pavimento.
Autoridades del MOP detallan que los trabajos incluyen obras de terracería, estabilización de taludes, cimentación profunda para el viaducto y preparación de los nuevos carriles. Esta fase forma parte del proceso de transformación de la Carretera Panamericana en un corredor más amplio, seguro y resistente a las condiciones climáticas que históricamente han afectado la zona.
El proyecto no solo busca aumentar la capacidad vehicular, sino también reducir tiempos de viaje, mejorar la conectividad logística hacia el occidente y fortalecer la seguridad vial en un tramo caracterizado por su alta vulnerabilidad a deslizamientos.
Régimen de Excepción se extiende otra vez sin los votos de ARENA
La Asamblea Legislativa aprobó otra prórroga del Régimen de Excepción por otros 30 días. Una vez más, los dos diputados propietarios del partido ARENA, Marcela Villatoro y Francisco Lira, no estuvieron presentes en el hemiciclo al momento de la votación.
El Régimen de Excepción, vigente desde marzo de 2022, ha permitido la captura de más de 85 mil presuntos pandilleros y la reducción histórica de homicidios en el país.
Con esta nueva extensión, el Régimen de Excepción continuará vigente hasta finales de diciembre de 2025, consolidándose como la herramienta central del Plan Control Territorial del gobierno del presidente Nayib Bukele en su lucha contra las pandillas.
La oposición queda nuevamente señalada por no presentar una alternativa clara ni participar activamente en uno de los temas que, según las encuestas, goza del mayor respaldo ciudadano en materia de seguridad.