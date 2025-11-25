Trabajos en Los Chorros avanzan para reforzar la seguridad vial y prevenir deslizamientos

El Ministerio de Obras Públicas informó que continúa ejecutando trabajos de estabilización de taludes en la carretera Los Chorros, una de las rutas más transitadas y vulnerable del país. Según la institución, estas intervenciones buscan reducir riesgos y proteger a los miles de salvadoreños que utilizan diariamente este corredor entre Santa Tecla y Colón.

Las autoridades explicaron que avanzan en obras destinadas a fortalecer la infraestructura vial y garantizar un tránsito más seguro. Entre las técnicas aplicadas se incluyen perfilado y recorte de pendientes, instalación de mallas, aplicación de concreto lanzado, colocación de anclajes, así como la construcción de sistemas de drenaje para disminuir la infiltración de agua en una zona caracterizada por suelos piroclásticos y altamente erosivos.

En los últimos meses, los reportes han señalado que esta área presenta condiciones naturales de inestabilidad, agravadas por lluvias intensas y actividad sísmica. Por ello, el Gobierno ha incorporado métodos como soil nailing, protección superficial y reforzamiento en la corona de los taludes, con el fin de evitar desprendimientos de tierra que históricamente han afectado la vía.

El MOP destacó que estas labores forman parte del proceso integral de ampliación y mejora de la carretera Panamericana en este tramo, donde se intervienen más de una docena de taludes. Los trabajos se ejecutan de manera preventiva para minimizar riesgos mientras continúa el monitoreo constante de zonas críticas.

Las autoridades sostienen que, al concluir la estabilización, Los Chorros contará con una infraestructura más segura y preparada para enfrentar condiciones climáticas adversas, garantizando así un tránsito más confiable para los usuarios.

