Muere Paul Bamba una semana después de coronarse campeón mundial del peso crucero de AMB

Varias semanas después de la victoria de Jake Paul contra Mike Tyson, el legendario boxeador volvió a brindar detalles sobre su experiencia que marcó su regreso al cuadrilátero casi dos décadas después de su retiro. Sin embargo, el peleador de 58 años confesó que no tiene muchos recuerdos de la pelea y que, tras el evento, experimentó una sensación de vacío emocional.

Hace algunas semanas, Iron Mike generó preocupación por sus declaraciones en las que afirmó que “No recuerdo mucho la pelea, me quedé en blanco”. “No he visto la pelea. Sabes lo que recuerdo, recuerdo que volví del primer asalto y Jake estaba haciendo una especie de reverencia”, comentó el legendario boxeador, refiriéndose a un momento del último round cuando Paul bajó la guardia para rendirle un homenaje antes del campanazo final.

Sin embargo, ahora el histórico campeón de los pesos pesados volvió a focalizar en su situación post-derrota en las tarjetas sobre el youtuber que se convirtió en pugilista. “Esa pelea fue un gran ascenso, estábamos tan emocionados y entusiasmados. La pelea terminó, boom. Vaya, estoy un poco deprimido”, reflexionó Tyson en diálogo con Fox Sports Radio. El combate, que tuvo lugar en el AT&T Stadium de Texas en noviembre, fue uno de los eventos deportivos más vistos de la historia, con una audiencia que superó los 108 millones de espectadores.

“Tenemos que volver a nuestra situación de vida cotidiana, a la vida cotidiana. Estuvimos entrenando para ello durante nueve meses”, siguió el relato El hombre más malo del planeta, destacando cómo el proceso de preparación lo había mantenido enfocado y motivado. No obstante, se sigue mostrando firme en su postura de que su presentación fue acertada, más allá de las críticas que recibió por su actuación: “Esta es una de esas situaciones en las que perdiste, pero aun así ganaste. Estoy agradecido por lo de esa anoche. No me arrepiento de haber subido al ring una última vez”.

El combate contra Jake Paul, una figura destacada en las redes sociales, representó la séptima derrota en la carrera de Tyson. A pesar de este resultado, el evento fue un éxito financiero para el excampeón, quien ganó 20 millones de dólares por su participación, mientras que Paul se quedó con USD 40 millones de la bolsa. En sus redes sociales, el ex monarca de los pesados reflexionó sobre el significado de esta experiencia, afirmando que, aunque perdió en el ring, se sintió victorioso por haber superado los obstáculos que enfrentó en los meses previos. “Casi muero en junio. Perdí 25 libras (11,3 kilogramos) en el hospital y tuve que luchar para recuperar la salud y poder pelear, así que gané”, escribió.

“Que mis hijos me vean enfrentarme y terminar ocho rounds con un boxeador talentoso que tiene la mitad de mi edad frente a un estadio repleto de los Dallas Cowboys es una experiencia que ningún hombre tiene derecho a pedir. Gracias”, remarcó. Además, contó lo que hizo después del combate: “Fui a la casa en la que nos estábamos quedando, salí de la casa con mi esposa y mis hijos, fui a la fiesta posterior y luego regresé”.

Consultado sobre la potencia de los golpes de Paul, Tyson respondió con sinceridad: “No recuerdo eso”. Aunque admitió luego haber despertado al día siguiente con fuertes dolores corporales. “Mi pecho y mi estómago estaban realmente adoloridos”, agregó el veterano pugilista.

Por otro lado, la pelea provocó una gran controversia en las redes sociales debido a la excesiva diferencia de edad entre los peleadores y a las versiones de que estuvo amañada. Tras expresar sus deseos de enfrentarse al youtuber, Roy Jones Jr. ahora fue más lejos y advirtió que anhela subirse al ring para “probar el mentón de Jake Paul”

En declaraciones a TMZ Sports sobre la pelea Tyson-Paul, el campeón mundial de múltiples pesos Jones Jr explicó: “Me dan ganas de entrar y al menos probar el mentón de Jake Paul. Sabes que tiene un buen golpe, sé que es capaz de dejar fuera de combate a cualquiera, pero no creo que Mike haya revisado su mentón en absoluto. Así que no me importaría tener una oportunidad para ver si puedo llegar a su mentón, probar su mentón”.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...