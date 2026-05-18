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Familias expulsadas por pandillas vuelven a sus hogares en Sihuatenango, Panchimalco
Con machete en mano, Antonio Ramírez corta maleza en terrenos boscosos del caserío Sihuatenango, del cantón San Isidro, en Panchimalco, San Salvador Sur, para sembrar maíz, frijol y maicillo, en el lugar de donde un día se marchó con su familia por el acoso de estructuras de pandillas, que ahora están tras las rejas.
Él es parte de una de las aproximadamente 90 familias que en 2016 huye ron por las amenazas de las pandillas; unas 20 han retornado a repoblar un terreno escarpado que con los años de abandono se revistió de un denso follaje, del cantón San Isidro, en Panchimalco, quedó literalmente desolado por amenazas de muerte de las pandillas y de manadas de animales silvestres.
«Aquí se oían balaceras, ya no vivíamos tranquilos, nos empezaron a salbequear y mejor nos fuimos», recuerda Antonio, quien ahora se pasea cuidando sus cultivos de los venados y protegiendo sus animales de corral de una manada de coyotes que ha proliferado por los bosques de chapernos, sálamos, jiotes, güiscoyoles, laureles y pepetos que bordean las vere das de Sihuatenango.
Cuando inició el régimen de excepción, el clima de seguridad también se esparció por Panchimalco, un pueblo de fuertes raíces indígenas que con sus 14 cantones fue clasificado, entre 2014 y 2015, entre los 10 municipios más violentos de El Salvador (de un total de 262).
«Cuando llegó el régimen, se sintió favorable para regresar», dice Ramírez. Como él, otras familias han comenzado a repoblar un territorio que está a una distancia de unos seis kilómetros del casco urbano de Panchimalco, circundado por el río El Muerto y asentado sobre terrenos pedregosos, arcillosos y fértiles, muy bondadosos para el maíz.
De la época oscura de las pandillas, Antonio lleva la cicatriz de un quemón de bala en un pie. Cuenta que cuando iba en un camión fueron atacados con armas de fuego por mareros que se escondían a los costados del puente sobre el río. Sobrevivieron lanzándose del vehículo y huyendo río abajo.
Sixto Vásquez, de 72 años, también huyó con su familia y se fue a alquilar casa, pero ha regresado a Sihuatenango, donde ahora es feliz en la tierra donde nació y donde se desplaza a toda hora, sin temor de grupos criminales. La vida está volviendo a la normalidad, aunque falta el bullicio de los niños en la escuela.
Panchimalco, que en náhuat significa «lugar de escudos y banderas», es un distrito del municipio de San Salvador Sur con una población de 44,404 habitantes, según el Censo 2024 elaborado por el Banco Central de Reserva (BCR).
Con su belleza natural y su riqueza cultural está despuntando como destino turístico, dejando en el pasado las escenas de cientos de personas huyendo de sus cantones y caseríos por el flagelo de las pandillas.
Gregoria Pérez de Vásquez huyó de Sihuatenango después de que un grupo de pandilleros entró en su casa y despojó de sus pertenencias a familiares que habían llegado a visitarla. Pero, con el régimen de excepción, que ha permitido la captura de más de 91,000 pandilleros, ha regresado. «Nos sentimos más seguros, estamos en otro ambiente», señala desde su casa, rodeada de sus mascotas y una gran cantidad de aves de corral.
EN LAS CRUCITAS
En el pasado, pudo ser trágico para Ana Vásquez ingresar con su venta ambulante Sixto Vásquez y Antonio Ramírez han retornado para dedicarse al cultivo de maíz, frijol y maicillo, así como la crianza de aves. Gregoria Pérez abandonó su casa luego de que ella y su familia fueron asaltados por pandilleros. Ahora ha regresado a su vivienda. Fotos Dennis Argueta de frutas y verduras al caserío Los Ramos, del cantón Las Cru citas, en Panchimalco. «Nos daba miedo y por evitar no entrábamos», recuerda. Ahora va a todos lados, sin problemas.
Por su parte, Rosa del Carmen Ramos ha emprendido con una tienda bien surtida, donde es abastecida por distribuidores de bebidas gaseosas y golosinas, sin ningún te mor. «Acá no tenemos renta [extorsión] ni nada. Me voy y dejo solo y no pasa nada», relata justo frente al lugar donde en el pasado decenas de pandilleros se concentraban para planificar fechorías.
Los testimonios hablan de tranquilidad. «Hoy es galán vivir aquí, no se oye de nada malo», afirma Roxana Chicas, residente del cantón Las Crucitas, quien mantiene como triste recuerdo la pérdida de un hijo quien fue asesinado en Santo Tomás en diciembre de 2013.
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Niños salvadoreños reciben educación vial con circuito simulado en Plaza Salvador del Mundo
Este domingo, el Viceministerio de Transporte (VMT) y el Fondo para la Atención a las Víctimas de Accidentes de Tránsito (FONAT) impartieron clases de educación vial a través de un circuito simulado que fue instalado en la Plaza Divino Salvador del Mundo, en San Salvador.
Los participantes participaron de juegos que incluyeron identificación de señales de tránsito, respeto a los pasos peatonales y conducción de forma segura.
Esta iniciativa promovida por el VMT y el FONAT busca promover una cultura vial más segura desde temprana edad. Las actividades lúdicas fueron impartidas por gestores del Viceministerio de Transporte.
Los niños recorrieron el circuito a través de carros de pedales y portando chalecos de Conasevi y cascos de seguridad.
La experiencia de simulación vial se habilitó a las 3:00 de la tarde de este domingo y permanece abierta hasta las 8:00 de la noche de hoy.
La alfombra de simulación vial es un espacio de aprendizaje y diversión, donde los niños participaron en actividades educativas acompañadas de gestores del VMTa través de un escenario interactivo con señales de tránsito, semáforos y pasos peatonales, en donde los menores de edad aprendieron de forma dinámica sobre el respeto al peatón y la importancia de la seguridad vial.
Internacionales
Trump amenaza con aniquilar a Irán si no acepta el acuerdo de paz
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó nuevamente el domingo con aniquilar a Irán, dos meses y medio después del inicio de la ofensiva contra Teherán, mientras un dron se estrelló cerca de una instalación nuclear en Emiratos Árabes Unidos.
Tras más de un mes de tregua, la perspectiva de una solución al conflicto, que comenzó el 28 de febrero, sigue siendo lejana.
«Para Irán, el tiempo apremia, y más les vale moverse, RÁPIDO, o no quedará nada de ellos», advirtió Trump en su plataforma Truth Social.
Emisarios de los dos países no hablan directamente desde una reunión en Pakistán a mediados de abril.
Antes incluso del mensaje de Trump, Teherán había lanzado una advertencia a Washington.
«El presidente estadounidense debería saber que si […] Irán es agredido de nuevo, los recursos y el ejército de su país se verán confrontados a escenarios inéditos, ofensivos, sorprendentes y tumultuosos», dijo el portavoz de las fuerzas armadas, Abolfazl Shekarchi.
El vicepresidente del Parlamento, Hamidreza Hajibabaei, declaró que si se atacaban las instalaciones petroleras iraníes, Irán golpearía instalaciones petroleras en la región.
La guerra ha provocado un bloqueo de facto del estratégico estrecho de Ormuz, por el que pasaba alrededor del 20% de las exportaciones mundiales de hidrocarburos, y ha arrastrado a los vecinos Israel y Líbano a un mortífero conflicto paralelo.
Teherán, principal apoyo del grupo libanés Hezbolá, exige un alto el fuego duradero en Líbano para firmar la paz con Trump.
Un oficial militar israelí afirmó el domingo que Hezbolá había lanzado unos 200 proyectiles contra Israel y sus tropas durante el fin de semana, a pesar de que Israel y Líbano acordaron prorrogar el alto el fuego.
El ministerio de Salud libanés informó que nuevos ataques israelíes el domingo en el sur del país dejaron cinco muertos, entre ellos dos niños.
Los ataques israelíes desde el inicio de la guerra provocaron la muerte de más de 2,900 personas en Líbano, incluidos 400 desde el inicio de la tregua el 17 de abril, según las autoridades libanesas.
Washington y Teherán acordaron un cese de hostilidades el 8 de abril, pero las negociaciones de paz se estancaron y los ataques esporádicos continuaron.
El domingo, medios iraníes aseguraron que Estados Unidos no había cedido en nada concreto en su última respuesta a la agenda propuesta por Irán para las negociaciones destinadas a poner fin a la guerra.
La agencia de noticias Fars señaló que Washington había presentado una lista de cinco puntos que incluía la exigencia de que Irán mantuviera en funcionamiento solo una instalación nuclear y transfiriera su reserva de uranio altamente enriquecido a Estados Unidos.
Washington también se negó a liberar «ni siquiera el 25%» de los activos iraníes congelados en el extranjero o a pagar reparaciones por los daños infligidos a Irán durante la guerra, según Fars
La agencia de noticias Mehr, por su parte, afirmó: «Estados Unidos, sin hacer concesiones tangibles, pretende conseguir concesiones que no logró obtener durante la guerra, lo que conducirá a un punto muerto en las negociaciones».
El domingo se registraron más disturbios en la región.
Un ataque con dron provocó un incendio cerca de una central nuclear en Emiratos Árabes Unidos, sin que se reportaran heridos ni un aumento en los niveles de radiación.
El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, expresó «su profunda preocupación» y afirmó que «cualquier actividad militar que amenace la seguridad nuclear es inaceptable».
Grupos armados en Irak respaldados por Irán poseen drones de combate, y los rebeldes hutíes de Yemen, aliados de Teherán, también.
Pakistán ha mediado en las conversaciones de paz entre Irán y Estados Unidos, y su ministro del Interior, Mohsin Naqvi, se reunió el domingo en Teherán con el principal negociador iraní y presidente del Parlamento, Mohammad Baqer Qalibaf.
En una publicación en redes sociales tras las conversaciones, Qalibaf afirmó que la guerra de Estados Unidos e Israel con Irán había desestabilizado a todo Oriente Medio.
«Algunos gobiernos de la región creían que la presencia de Estados Unidos les traería seguridad, pero los acontecimientos recientes demostraron que esta presencia no solo es incapaz de proporcionar seguridad, sino que también crea las condiciones para la inseguridad», dijo.
Trump y su homólogo chino, Xi Jinping, abordaron el tema del conflicto durante su cumbre de alto nivel esta semana.
Trump dijo que Xi le aseguró que China no se estaba preparando para enviar ayuda militar a Irán, mientras que el Ministerio de Asuntos Exteriores chino afirmó el viernes en un comunicado que «las rutas marítimas deben reabrirse lo antes posible».
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Salvadoreños celebran «Noche de la Herencia Salvadoreña» en Washington D.C.
De acuerdo con medios internacionales, el estadio de Nationals Park fue el escenario clave para llevar a cabo la histórica celebración dedicada a la comunidad salvadoreña residente en Estados Unidos. Se trata de la tercera «Noche de la Herencia Salvadoreña».
Dicho evento fue organizado por la iniciativa Orgullo Salvi DMV y reunió a cientos de personas que llegaron al Nationals Park luciendo camisetas, banderas y símbolos representativos de El Salvador.
Durante la jornada, los asistentes disfrutaron de actividades culturales, música y un ambiente de convivencia mientras apoyaban al equipo local en el encuentro de béisbol realizado esa noche.
«Aproximadamente llegaron entre 800 a 1,000 personas al festival y como entre 1,400 a 1,500 personas para ingresar al partido. Definitivamente llegó bastante gente. Esta ha sido la audiencia más grande que hemos tenido de participantes del festival», expresó Iris Jiménez, miembro del comité de Orgullo Salvi DMV.
La celebración también sirvió para reconocer el aporte de la comunidad salvadoreña en la región de Washington D.C., Maryland y Virginia, conocida como el área DMV, donde reside una importante población de origen salvadoreño.
De acuerdo con los organizadores, el objetivo de esta actividad fue fortalecer el sentido de identidad cultural y crear espacios de representación para los salvadoreños en el extranjero.
Cabe mencionar también, que la iniciativa se viralizó en redes sociales, donde asistentes compartieron fotografías y videos mostrando el ambiente festivo dentro del estadio.