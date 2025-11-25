Estados Unidos transfiere dos helicópteros UH-1N Huey a El Salvador

El Gobierno de los Estados Unidos entregó oficialmente este lunes dos helicópteros Bell UH-1N Twin Huey a la Fuerza Armada de El Salvador en una ceremonia realizada en la Base Aérea de Ilopango.

El acto de firma fue presidido por la encargada de Negocios de la Embajada de EE. UU. en El Salvador, Naomi Fellows, y el ministro de Defensa Nacional, vicealmirante Francis Merino Monroy.

Los aparatos fueron donados a través de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) del Departamento de Estado y están destinados a reforzar las capacidades de la Fuerza Aérea Salvadoreña en la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad en Haití (MMAS), donde El Salvador lidera el componente militar terrestre.

“Esta es una muestra de la fuerte asociación entre Estados Unidos y El Salvador, en la que un socio confiable está listo para liderar esfuerzos de seguridad regional y abordar desafíos compartidos en todo el hemisferio”, declaró la encargada Fellows durante su intervención.

Los UH-1N tendrán como tareas principales la evacuación médica (MEDEVAC), el transporte de tropas y el apoyo logístico a las fuerzas salvadoreñas y kenianas desplegadas en Puerto Príncipe. Actualmente, 78 militares salvadoreños ya se encuentran en Haití desde octubre de 2025, y el contingente se irá incrementando progresivamente.

Como parte del paquete de cooperación, personal estadounidense capacitó en los últimos meses a 10 pilotos y 4 técnicos de mantenimiento salvadoreños para operar y sostener los helicópteros en condiciones operativas exigentes.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...