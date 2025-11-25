Principal
Estados Unidos transfiere dos helicópteros UH-1N Huey a El Salvador
El Gobierno de los Estados Unidos entregó oficialmente este lunes dos helicópteros Bell UH-1N Twin Huey a la Fuerza Armada de El Salvador en una ceremonia realizada en la Base Aérea de Ilopango.
El acto de firma fue presidido por la encargada de Negocios de la Embajada de EE. UU. en El Salvador, Naomi Fellows, y el ministro de Defensa Nacional, vicealmirante Francis Merino Monroy.
Los aparatos fueron donados a través de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) del Departamento de Estado y están destinados a reforzar las capacidades de la Fuerza Aérea Salvadoreña en la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad en Haití (MMAS), donde El Salvador lidera el componente militar terrestre.
“Esta es una muestra de la fuerte asociación entre Estados Unidos y El Salvador, en la que un socio confiable está listo para liderar esfuerzos de seguridad regional y abordar desafíos compartidos en todo el hemisferio”, declaró la encargada Fellows durante su intervención.
Los UH-1N tendrán como tareas principales la evacuación médica (MEDEVAC), el transporte de tropas y el apoyo logístico a las fuerzas salvadoreñas y kenianas desplegadas en Puerto Príncipe. Actualmente, 78 militares salvadoreños ya se encuentran en Haití desde octubre de 2025, y el contingente se irá incrementando progresivamente.
Como parte del paquete de cooperación, personal estadounidense capacitó en los últimos meses a 10 pilotos y 4 técnicos de mantenimiento salvadoreños para operar y sostener los helicópteros en condiciones operativas exigentes.
Claudia Ortiz vota en contra de prorrogar el Régimen de Excepción
Durante la sesión plenaria la diputada Claudia Ortiz, del partido VAMOS, emitió su voto en contra de la nueva prórroga del régimen de excepción, medida que ha sido extendida de forma continua desde marzo de 2022.
A pesar de su voto en contra, la Asamblea Legislativa aprobó la ampliación del régimen con una amplia mayoría, permitiendo que continúe vigente por 30 días más.
La diputada ha sido una de las pocas voces dentro del órgano legislativo que se ha mantenido firme en su posición de no acompañar las prórrogas, argumentando la importancia del respeto a los Derechos Humanos fundamentales y el fortalecimiento institucional.
Avanza ampliación de carretera Panamericana: clave para mejorar la movilidad hacia el Occidente
El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó que el proyecto de pavimentación y ampliación de la Carretera Panamericana, en el tramo Los Chorros, continúa avanzando como una de las obras viales más importantes del país. Según la institución, estas intervenciones permitirán mejorar la movilidad del comercio, el turismo y de miles de familias que utilizan diariamente esta ruta estratégica entre Santa Tecla, Colón y el occidente del territorio.
El proyecto contempla la ampliación de aproximadamente 15 kilómetros de carretera, la construcción del viaducto Francisco Morazán, una estructura de más de un kilómetro diseñada para alejar la vía de las zonas de mayor riesgo, y la modernización integral del corredor vial con drenajes, señalización, iluminación y nueva capa de pavimento.
Autoridades del MOP detallan que los trabajos incluyen obras de terracería, estabilización de taludes, cimentación profunda para el viaducto y preparación de los nuevos carriles. Esta fase forma parte del proceso de transformación de la Carretera Panamericana en un corredor más amplio, seguro y resistente a las condiciones climáticas que históricamente han afectado la zona.
El proyecto no solo busca aumentar la capacidad vehicular, sino también reducir tiempos de viaje, mejorar la conectividad logística hacia el occidente y fortalecer la seguridad vial en un tramo caracterizado por su alta vulnerabilidad a deslizamientos.
Régimen de Excepción se extiende otra vez sin los votos de ARENA
La Asamblea Legislativa aprobó otra prórroga del Régimen de Excepción por otros 30 días. Una vez más, los dos diputados propietarios del partido ARENA, Marcela Villatoro y Francisco Lira, no estuvieron presentes en el hemiciclo al momento de la votación.
El Régimen de Excepción, vigente desde marzo de 2022, ha permitido la captura de más de 85 mil presuntos pandilleros y la reducción histórica de homicidios en el país.
Con esta nueva extensión, el Régimen de Excepción continuará vigente hasta finales de diciembre de 2025, consolidándose como la herramienta central del Plan Control Territorial del gobierno del presidente Nayib Bukele en su lucha contra las pandillas.
La oposición queda nuevamente señalada por no presentar una alternativa clara ni participar activamente en uno de los temas que, según las encuestas, goza del mayor respaldo ciudadano en materia de seguridad.