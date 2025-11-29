Principal
Captan el momento cuando motociclista fallece al chocar contra una volqueta en La Unión
Una cámara de seguridad captó el preciso momento del fatal accidente donde un joven motociclista falleció anoche en carretera Ruta Militar, en Santa Rosa de Lima, La Unión.
En el material audiovisual que ha sido compartido en las diferentes plataformas virtuales, se observa cuando la víctima choca contra una volqueta, minutos después, ambos vehículos terminaron en llamas.
El joven fue identificado como Germán Yeris Velásquez, de 23 años, y quien era originario de Jocoro, Morazán, según información compartida en las redes.
Las autoridades policiales acordonaron la escena para realizar las investigaciones sobre la responsabilidad de ambos conductores, aunque no descartan que el exceso de velocidad haya sido una de las causas.
Trump indulta a expresidente hondureño Juan O. Hernández
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que indultará al exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández (2014-2022), condenado en 2024 en Estados Unidos por tres cargos de narcotráfico y armas, incluyendo haber recibido dinero del capo mexicano Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán. Hernández purgaba una condena de 45 años de presidio.
«Estaré concediendo un total y completo indulto al expresidente Juan Orlando Hernández, quien ha sido tratado, de acuerdo con muchas personas a las que respeto mucho, de forma severa e injusta», reveló en su red social Truth Social el mandatario, que se presenta como un político firme en la lucha contra el narcotráfico y ordenó operaciones en el Caribe para frenar el ingreso de droga a su país.
Trump informó del perdón en una publicación en la que, además, reiteró su apoyo al candidato conservador Nasry ‘Tito’ Asfura, del Partido Nacional, la misma agrupación política de Hernández, para las elecciones del domingo en Honduras, al prometer que «habrá mucho apoyo» si dicho político gana. «Voten por Tito Asfura para presidente, y felicidades a Juan Orlando Hernández por su próximo indulto», escribió.
Irrumpe en el proceso hondureño
Hernández llegó extraditado en abril de 2022 a Estados Unidos, donde en marzo de 2024 fue sentenciado a 45 años de prisión por tres cargos de narcotráfico y armas, más cinco años de libertad vigilada. Al exmandatario lo acusaron de haber recibido dinero del ‘Chapo’ Guzmán para financiar fraudes electorales a cambio de participar en una conspiración que introdujo más de 500 toneladas de cocaína en el país.
Trump reiteró en TruthSocial que la «democracia está en juego» en Honduras, donde advirtió de que el gobernante venezolano, Nicolás Maduro, y sus «narcoterroristas» podrían «tomar otro país como han tomado Cuba, Nicaragua y Venezuela». El presidente consideró que Asfura «está luchando contra Maduro», además de alertar de consecuencias para Honduras si no lo eligen el domingo.
«Si Tito Asfura gana la presidencia de Honduras, como Estados Unidos tiene tanta confianza en él, sus políticas y lo que hará para el gran pueblo de Honduras, daremos mucho apoyo. Si no gana, Estados Unidos no dará buen dinero porque un líder equivocado solo puede traer resultados catastróficos», adelantó.
El Barcelona podría ‘arrebatarle’ el liderato al Madrid si doblega al Alavés
Este spabado podría haber un cambio de líder en LaLiga si el Barcelona logra doblegar al Alavés en el Spotify.
Tras una humillante derrota en Champions, los de Hansi Flick no piensan en otra cosa que no sea la victoria y, si es por goleada, mejor.
Como motivación extra, los barcelonistas tienen en sus manos el poder de ‘arrebatarle’ el liderato al Madrid, al menos de manera momentánea, pues los de Alonso tendrán un partido menos.
Asimismo, la mejor noticia para los azulgranas es que Pedri volverá a estar disponible y se espera que dispute algunos minutos para ir tomando nuevamente el ritmo.
De acuerdo con la programación, el juego será a las 9:15 de la mañana (hora El Salvador).
Hombre pierde la vida tras fuerte choque carretera a Suchitoto
Un motociclista perdió la vida tras sufrir un fuerte choque contra un microbús particular, sobre el final de la tarde del viernes, reportó Comandos de Salvamento (CS) de la seccional de San Martín.
“Al llegar al lugar se encontraba personal de Cruz Verde San Martin dándole atención al paciente, pero confirmaron que, debido al fuerte impacto, falleció en el lugar”, detalló CS.
El siniestro tuvo lugar sobre el kilómetro 24 de la carretera que conduce hacia Suchitoto, en la entrada de Bosques de Perulapía.
Oficiales de la División de Tránsito Terrestre de la Policía Nacional Civil (PNC) también llegaron al lugar para comenzar a indagar los hechos y deducir responsabilidades.