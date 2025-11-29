Andaba por las calles con un arma ilegal y ahora pasará varios años en la cárcel

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que indultará al exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández (2014-2022), condenado en 2024 en Estados Unidos por tres cargos de narcotráfico y armas, incluyendo haber recibido dinero del capo mexicano Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán. Hernández purgaba una condena de 45 años de presidio.

«Estaré concediendo un total y completo indulto al expresidente Juan Orlando Hernández, quien ha sido tratado, de acuerdo con muchas personas a las que respeto mucho, de forma severa e injusta», reveló en su red social Truth Social el mandatario, que se presenta como un político firme en la lucha contra el narcotráfico y ordenó operaciones en el Caribe para frenar el ingreso de droga a su país.

Trump informó del perdón en una publicación en la que, además, reiteró su apoyo al candidato conservador Nasry ‘Tito’ Asfura, del Partido Nacional, la misma agrupación política de Hernández, para las elecciones del domingo en Honduras, al prometer que «habrá mucho apoyo» si dicho político gana. «Voten por Tito Asfura para presidente, y felicidades a Juan Orlando Hernández por su próximo indulto», escribió.

Irrumpe en el proceso hondureño

Hernández llegó extraditado en abril de 2022 a Estados Unidos, donde en marzo de 2024 fue sentenciado a 45 años de prisión por tres cargos de narcotráfico y armas, más cinco años de libertad vigilada. Al exmandatario lo acusaron de haber recibido dinero del ‘Chapo’ Guzmán para financiar fraudes electorales a cambio de participar en una conspiración que introdujo más de 500 toneladas de cocaína en el país.

Trump reiteró en TruthSocial que la «democracia está en juego» en Honduras, donde advirtió de que el gobernante venezolano, Nicolás Maduro, y sus «narcoterroristas» podrían «tomar otro país como han tomado Cuba, Nicaragua y Venezuela». El presidente consideró que Asfura «está luchando contra Maduro», además de alertar de consecuencias para Honduras si no lo eligen el domingo.

«Si Tito Asfura gana la presidencia de Honduras, como Estados Unidos tiene tanta confianza en él, sus políticas y lo que hará para el gran pueblo de Honduras, daremos mucho apoyo. Si no gana, Estados Unidos no dará buen dinero porque un líder equivocado solo puede traer resultados catastróficos», adelantó.

