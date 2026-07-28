Programa «Dos Escuelas por Día» ha reconstruido 866 centros educativos en El Salvador

El alcalde de San Salvador Centro, Mario Durán, presentó oficialmente la agenda de actividades que la municipalidad ha preparado para las fiestas patronales en honor al Divino Salvador del Mundo, las cuales iniciarán el 1.° de agosto.

El jefe edilicio recordó que durante las celebraciones del año pasado recibieron alrededor de 1.2 millones de visitantes, entre nacionales y extranjeros, por lo que para esta nueva edición esperan superar esa cifra. Para ello, indicó que han preparado un campo de feria más grande y moderno.

“Este es un lugar familiar. Este parque de diversiones fue creado con ese concepto, para que los niños, madres de familia, hermanos, padres y abuelos puedan venir y disfrutar en un ambiente bastante sano, porque SívarLand es para todos”, expresó Durán.

El alcalde señaló que la seguridad dentro del campo de la feria estará garantizada mediante el despliegue de elementos de seguridad y el sistema Sívar Seguro, que contará con 100 cámaras de videovigilancia en un circuito cerrado.

Además, informó que alrededor de 600 elementos de Desechos Sólidos estarán trabajando para mantener limpio el campo de la feria. Sin embargo, hizo un llamado a la población para colaborar con la campaña “Los buenos salvadoreños no ensucian”.

Asimismo, Durán invitó a la ciudadanía a consultar el sitio web sivarland.com, donde se encuentra el calendario de actividades programadas para cada día de las fiestas, incluyendo recorridos de desfiles, horarios de shows infantiles y conciertos, entre otros eventos.

Por otra parte, las autoridades municipales verificaron la instalación de los juegos mecánicos en el campo de la feria, con el objetivo de garantizar que cumplan con los protocolos de seguridad y prevenir accidentes.

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