Nacionales
Prevén lluvias y tormentas para la tarde y noche de este miércoles
Las condiciones meteorológicas para este día estarán marcadas por un cielo que variará entre poco y parcialmente nublado durante la mañana.
Para horas de la tarde, se prevé un incremento de la nubosidad, acompañado del desarrollo de tormentas y lluvias con actividad eléctrica y ráfagas de viento en sectores de las zonas montañosas del país, con mayor énfasis en el norte y nororiente. Asimismo, se esperan precipitaciones a lo largo de la franja volcánica, especialmente en las cordilleras del Bálsamo y Apaneca-Ilamatepec.
Durante la noche, las tormentas continuarán desarrollándose en sectores de la zona montañosa del norte, así como en los valles de la zona central y noroccidental. Posteriormente, se prevé la formación de nuevas tormentas en la costa central y oriental, además de áreas cercanas a la franja volcánica, persistiendo hasta las primeras horas de la madrugada del jueves.
El viento estará variando entre 9 y 18 kilómetros por hora, aunque durante las tormentas podrían registrarse ráfagas momentáneas superiores a los 40 kilómetros por hora.
Las temperaturas se mantendrán muy cálidas durante la tarde, mientras que durante la noche y la madrugada el ambiente será fresco.
Según el pronóstico, la principal influencia será una onda tropical, combinada con el flujo del este cargado de humedad procedente del sureste y el apoyo de sistemas ubicados en capas altas de la tropósfera. Estas condiciones favorecerán la formación de nubosidad asociada a lluvias y tormentas moderadas, puntuales durante la tarde y dispersas durante la noche.
Nacionales
Capturan a ebrio que atacó con un corvo a un adulto mayor en Santa Ana
La Policía Nacional Civil (PNC) reportó la captura de Salvador García Méndez, de 51 años de edad, señalado como responsable de lesionar a un adulto mayor con un corvo.
Según informó la institución policial, el hombre habría atacado a la víctima mientras se encontraba bajo los efectos del alcohol.
El adulto mayor resultó con lesiones en la cabeza y el rostro, por lo que fue trasladado de emergencia a un hospital. De acuerdo con la PNC, la víctima se encuentra estable.
El hecho ocurrió sobre la calle principal que conduce al cantón Primavera, en Santa Ana Centro.
Las autoridades indicaron que Salvador García Méndez será remitido ante un juez acusado del delito de intento de homicidio.
Economia
Lotería Nacional dedica Sorteo LOTRA 455 a la Liga de Fútbol Playa
La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) realizó el Sorteo LOTRA N.º 455, dedicado a la Liga de Fútbol Playa, una competencia que impulsa el desarrollo de esta disciplina en El Salvador y brinda oportunidades para que atletas de distintas zonas del país continúen demostrando su talento en escenarios de alto nivel.
La Liga de Fútbol Playa se ha consolidado como una plataforma clave para el crecimiento de esta modalidad deportiva, promoviendo la participación de equipos masculinos y femeninos y contribuyendo al fortalecimiento de una disciplina que ha brindado importantes satisfacciones al país en competencias internacionales.
En su sexta edición, la Liga reúne a 35 equipos de todo el territorio nacional, fortaleciendo la proyección del talento salvadoreño y el desarrollo del deporte en las comunidades costeras.
Como parte del protocolo del sorteo, René Reyes, coordinador de la Liga de Fútbol Playa, realizó la presentación de los premios mayores y de los maletines de balotas. Asimismo, el Team Lotería entregó un cuadro conmemorativo a René Martínez, presidente del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES), en reconocimiento al trabajo que la institución desarrolla para impulsar el deporte y el talento nacional.
Los resultados del Sorteo LOTRA N.º 455 fueron los siguientes:
- Primer Premio: $175,000 – Billete N.º 23667 – No vendido.
- Segundo Premio: $20,000 – Billete N.º 12134 – Vendido.
- Tercer Premio: $10,000 – Billete N.º 23298 – Vendido.
La LNB informó que la lista completa de números ganadores puede consultarse en su sitio web oficial y que el resumen de los premios principales se transmite a las 8:30 p. m. por Canal 10.
Además, recordó a la población que cada semana existe una nueva oportunidad de participar en los sorteos.
Principal
Captan impresionante tromba marina en la laguna El Espino de Ahuachapán
Los habitantes de los alrededores de la laguna El Espino, en Ahuachapán, se llevaron una gran sorpresa al observar una enorme tromba marina que se formó sobre las aguas de este cuerpo de agua.
El fenómeno meteorológico llamó la atención por su impresionante apariencia y, según testigos, ocurrió durante la tarde del lunes.
Al percatarse del fenómeno natural, numerosas personas aprovecharon la oportunidad para captarlo en fotografías y videos, los cuales posteriormente compartieron en redes sociales.
De acuerdo con los expertos, una tromba marina es una columna de aire en rotación que se forma sobre una superficie de agua y se extiende desde la base de una nube hasta el agua, asemejándose a un tornado.