Prevén lluvias y tormentas para la tarde y noche de este miércoles

Las condiciones meteorológicas para este día estarán marcadas por un cielo que variará entre poco y parcialmente nublado durante la mañana.

Para horas de la tarde, se prevé un incremento de la nubosidad, acompañado del desarrollo de tormentas y lluvias con actividad eléctrica y ráfagas de viento en sectores de las zonas montañosas del país, con mayor énfasis en el norte y nororiente. Asimismo, se esperan precipitaciones a lo largo de la franja volcánica, especialmente en las cordilleras del Bálsamo y Apaneca-Ilamatepec.

Durante la noche, las tormentas continuarán desarrollándose en sectores de la zona montañosa del norte, así como en los valles de la zona central y noroccidental. Posteriormente, se prevé la formación de nuevas tormentas en la costa central y oriental, además de áreas cercanas a la franja volcánica, persistiendo hasta las primeras horas de la madrugada del jueves.

El viento estará variando entre 9 y 18 kilómetros por hora, aunque durante las tormentas podrían registrarse ráfagas momentáneas superiores a los 40 kilómetros por hora.

Las temperaturas se mantendrán muy cálidas durante la tarde, mientras que durante la noche y la madrugada el ambiente será fresco.

Según el pronóstico, la principal influencia será una onda tropical, combinada con el flujo del este cargado de humedad procedente del sureste y el apoyo de sistemas ubicados en capas altas de la tropósfera. Estas condiciones favorecerán la formación de nubosidad asociada a lluvias y tormentas moderadas, puntuales durante la tarde y dispersas durante la noche.

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