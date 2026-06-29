Nacionales
Mujer muere luego de caer a un pozo en Zacatecoluca
Una mujer de aproximadamente 30 años falleció este lunes tras caer a un pozo mientras sacaba agua en el caserío La Magdalena, sector Los Reyes, en Zacatecoluca.
De acuerdo con la información proporcionada, familiares y personas que se encontraban en la zona alertaron a los equipos de primera respuesta para realizar el rescate de la víctima.
Al lugar acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos y de Comandos de Salvamento, quienes desarrollaron las labores de rescate.
Sin embargo, al llegar hasta el sitio donde se encontraba la mujer, los socorristas confirmaron que ya no presentaba signos vitales.
Internacionales
Misión humanitaria salvadoreña brinda atención médica y continúa labores de rescate en Venezuela
Los integrantes de la misión humanitaria de El Salvador continúan brindando asistencia a la población afectada por el doble terremoto ocurrido la semana pasada en Venezuela.
Personal del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) y de FOSALUD desarrolla jornadas de atención médica dirigidas a las personas afectadas por la emergencia.
Los médicos salvadoreños realizan labores de evaluación, tratamiento y seguimiento de pacientes que resultaron afectados por los terremotos.
Paralelamente, los integrantes del Grupo USAR (Urban Search and Rescue) mantienen las operaciones de búsqueda de sobrevivientes entre los escombros de edificios colapsados.
Nacionales
Cámara capta aparatoso choque provocado por un conductor que se pasó el semáforo en rojo
El irrespeto a la luz roja del semáforo provocó un aparatoso accidente de tránsito la mañana de este lunes sobre el Paseo General Escalón, en la intersección con la 89.ª avenida Sur.
El percance fue captado por las cámaras del sistema de monitoreo Sívar Seguro, instaladas en la zona.
Las imágenes muestran que un automóvil de color negro, que circulaba sobre el Paseo General Escalón, cruzó a gran velocidad sin respetar la luz roja del semáforo.
Como consecuencia, el vehículo fue impactado por un automóvil de color rojo que tenía el derecho de vía.
Tras la colisión, el automóvil que irrespetó la señal de tránsito volcó sobre la vía.
Internacionales
Rambo es evaluado por un veterinario antes de continuar la búsqueda de víctimas en Venezuela
Las labores de los caninos rescatistas salvadoreños continúan en Venezuela, donde Rambo, uno de los binomios caninos desplegados en la misión humanitaria, recibió una evaluación médica completa antes de ingresar nuevamente a las zonas de búsqueda.
La revisión fue realizada por el veterinario de ChivoPets, David Tobar, como parte de los controles destinados a garantizar que los perros rescatistas se encuentren en óptimas condiciones para continuar con la localización de sobrevivientes entre los edificios colapsados en La Guaira.
La atención veterinaria forma parte de las acciones de apoyo que desarrolla la misión salvadoreña en Venezuela, las cuales también incluyen el cuidado y bienestar de los animales afectados por la emergencia.