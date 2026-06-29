Mujer muere luego de caer a un pozo en Zacatecoluca

El irrespeto a la luz roja del semáforo provocó un aparatoso accidente de tránsito la mañana de este lunes sobre el Paseo General Escalón, en la intersección con la 89.ª avenida Sur.

El percance fue captado por las cámaras del sistema de monitoreo Sívar Seguro, instaladas en la zona.

Las imágenes muestran que un automóvil de color negro, que circulaba sobre el Paseo General Escalón, cruzó a gran velocidad sin respetar la luz roja del semáforo.

Como consecuencia, el vehículo fue impactado por un automóvil de color rojo que tenía el derecho de vía.

Tras la colisión, el automóvil que irrespetó la señal de tránsito volcó sobre la vía.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...