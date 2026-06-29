Internacionales
Enfrentamiento armado deja un pandillero muerto y otro lesionado en Guatemala
Un pandillero murió y otro fue capturado tras un enfrentamiento armado con agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala, ocurrido en Ciudad Quetzal, San Juan Sacatepéquez, informaron medios de comunicación locales.
El fallecido fue identificado como Josué Armando Soto Muñoz, de 22 años, alias «Sadboy», quien, según los reportes, era miembro activo de la pandilla 18.
El capturado fue identificado como Jesler N., de 20 años, alias «Antonio».
De acuerdo con la información difundida, ambos pandilleros abrieron fuego contra los agentes de la Policía Nacional Civil de Guatemala, lo que dio lugar al enfrentamiento.
Internacionales
Misión humanitaria salvadoreña brinda atención médica y continúa labores de rescate en Venezuela
Los integrantes de la misión humanitaria de El Salvador continúan brindando asistencia a la población afectada por el doble terremoto ocurrido la semana pasada en Venezuela.
Personal del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) y de FOSALUD desarrolla jornadas de atención médica dirigidas a las personas afectadas por la emergencia.
Los médicos salvadoreños realizan labores de evaluación, tratamiento y seguimiento de pacientes que resultaron afectados por los terremotos.
Paralelamente, los integrantes del Grupo USAR (Urban Search and Rescue) mantienen las operaciones de búsqueda de sobrevivientes entre los escombros de edificios colapsados.
Internacionales
Localizan a tigre de Bengala blanco que escapó de un refugio en México
Autoridades de los tres órdenes de gobierno de México lograron ubicar al tigre de Bengala blanco que escapó el pasado sábado 27 de junio de un refugio animal ubicado en el municipio de Tepetlaoxtoc, en el Estado de México.
El felino fue localizado en una zona montañosa, a unos 500 metros del Centro de Conservación y Protección de la Vida Silvestre de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), donde permanecía resguardado.
Para localizar al ejemplar, los equipos de búsqueda utilizaron ocho drones equipados con cámaras térmicas, lo que permitió detectarlo entre arbustos y nopaleras.
De acuerdo con la información proporcionada, el tigre aparentemente salió del predio federal mientras el personal realizaba labores de mantenimiento en las instalaciones.
Las autoridades informaron que las movilizaciones superan las 20 horas y que en la zona continúa desplegado personal especializado de la Semarnat para lograr la captura del animal.
Internacionales
Rambo es evaluado por un veterinario antes de continuar la búsqueda de víctimas en Venezuela
Las labores de los caninos rescatistas salvadoreños continúan en Venezuela, donde Rambo, uno de los binomios caninos desplegados en la misión humanitaria, recibió una evaluación médica completa antes de ingresar nuevamente a las zonas de búsqueda.
La revisión fue realizada por el veterinario de ChivoPets, David Tobar, como parte de los controles destinados a garantizar que los perros rescatistas se encuentren en óptimas condiciones para continuar con la localización de sobrevivientes entre los edificios colapsados en La Guaira.
La atención veterinaria forma parte de las acciones de apoyo que desarrolla la misión salvadoreña en Venezuela, las cuales también incluyen el cuidado y bienestar de los animales afectados por la emergencia.